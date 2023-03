Huawei lança três soluções para implantar o F5.5G e oferecer 10 Gbps em qualquer lugar

BARCELONA, Espanha, 28 de fevereiro de 2023 /PRNewswire/ -- Durante o MWC 2023, a Huawei lançou três novas soluções: o Huawei FTTR OptiXstar F30; a primeira PON (Passive Optical Network; Rede Óptica Passiva) de 50G comercial do setor; e oHuawei OptiX Alps-WDM. Essas soluções foram projetadas para garantir, respectivamente, residências totalmente ópticas, acesso de banda ultralarga, e campos de rede de metrô totalmente ópticos. Além de ajudarem as operadoras a construir redes E2E sustentáveis e totalmente ópticas para apoiar o desenvolvimento de serviços de alta qualidade, essas soluções ajudarão a implantar redes F5.5G e oferecer 10 Gbps em qualquer lugar.

No campo das residências totalmente ópticas, o Huawei FTTR OptiXstar F30 é o primeiro produto de rede FTTR totalmente óptico que funciona em uma arquitetura C-WAN, oferecendo seis grandes melhorias:



- Estética: Quatro cores e três modos de instalação permitem que o sistema se integre perfeitamente ao design de uma casa moderna.

- Velocidade: A aceleração de hardware e otimização algorítmica garantem uma conexão de 2000 Mbps em toda a casa.

- Cobertura: As antenas inteligentes multifeixe melhoram a cobertura em cerca de 30%.

- Roaming: O inovador algoritmo de Rede Coordenada de Roaming Contínuo (Seamless Roaming Coordinated Network; SRCN) da Huawei oferece um roaming imperceptível em toda a casa.

- Simultaneidade: A colaboração de vários dispositivos minimiza a interferência no Wi-Fi e permite a conexão simultânea de até 128 dispositivos. -

Serviço: Os recursos "5 A" [1] do FTTR OptiXstar F30 permitem que as operadoras forneçam serviços de instalação, manutenção e operação de altíssima qualidade. O Huawei FTTR OptiXstar F30 permite que os usuários desfrutem de uma vida digital, ajudando as operadoras a melhorar sua competitividade no mercado de banda larga. O FTTR OptiXstar F30 abriu um mercado de trilhões de dólares.

No que diz respeito ao acesso à banda ultralarga, a PON de 50G da Huawei é a primeira solução comercial do setor a implementar as seguintes funções:



- Fornece uma PON de 50G simétrico e de alta densidade para atender aos requisitos cada vez mais exigentes de largura de banda, sendo ideal para aplicações futuras em campus, empresas, residências e cenários de interconexão industrial.

- Usa um inovador amplificador cônico e uma estrutura de reflexão de super-rede, o que permite aumentar o orçamento de potência óptica em cerca de 25% e implantar a Rede de Distribuição Óptica (Optical Distribution Network; ODN) na rede ao vivo sem recabeamento.

- Integra GPON, PON de 10G e PON de 50G em uma porta, permitindo a atualização do serviço sob demanda e minimizando os custos de investimento para as operadoras.

Como uma tecnologia PON de ponta definida por ITU-T, a PON de 50G permite efetivamente oferecer 10 Gbps em qualquer lugar. A inovadora solução PON de 50G da Huawei baixa os custos totais de propriedade para que as operadoras possam atualizar suas redes para 10G.

No que diz respeito à rede de metrô totalmente óptica, a solução Huawei OptiX Alps-WDM oferece quatro recursos principais:



- Agilidade: Além de estender a Conexão Óptica Cruzada (Optical Cross-Connect; OXC) até o limite da rede, este recurso garante uma conexão óptica imediata e permite comunicações flexíveis entre desenvolvedores e proprietários em toda a rede, melhorando o desempenho de conectividade da rede e reduzindo de meses para poucos minutos o tempo de provisionamento dos serviços.

- Durabilidade: Coerente com 100G, este inovador módulo foi projetado para redes de metrô e ajuda a transferir a rede de transporte óptico de 100G para o escritório central, aumentando 10 vezes a largura de banda e reduzindo significativamente os custos.

Compartilhamento: Ao usar tecnologia de Comutação Seletiva de Comprimento de Onda (Wavelength Selective Switch; WSS) para integrar nove subracks tradicionais a um módulo, essa arquitetura permite que nove anéis de acesso compartilhem 96 comprimentos de onda, o que melhora significativamente a eficiência do comprimento de onda e reduz o espaço ocupado pelo equipamento.

- Simplicidade: Esse recurso anexa rótulos ópticos digitais a comprimentos de onda, usando uma unidade centralizada de gerenciamento e controle para permitir a automação do planejamento, da construção, da operação e da manutenção, reduzindo assim as despesas a curto prazo.

Graças a esses quatro recursos, a solução OptiX Alps-WDM da Huawei oferece uma arquitetura simplificada e uma experiência excelente. Esses recursos ajudam a redefinir o universo das redes sustentáveis totalmente ópticas e atendem aos requisitos das operadoras para o desenvolvimento de serviços B2C, B2H e B2B. Eles apoiarão a evolução desses serviços na próxima década.

Richard Jin, presidente da linha de produtos ópticos da Huawei, disse: "Do F5G ao F5.5G, mais do que planejar o futuro, nós estamos criando esse futuro. Atualmente, a popularidade da conectividade gigabit está crescendo em todo o mundo. Olhando para 2025, vários requisitos de rede exigirão uma conectividade de 10 gigabits onipresente. Todos os setores precisam trabalhar juntos para adotar o F5.5G e oferecer 10 Gbps em qualquer lugar. A Huawei trabalhará com operadoras globais para acelerar a atualização da rede e a aplicação de novas tecnologias, ajudando essas operadoras a expandir continuamente seus limites e a aproveitar as oportunidades criadas por uma excelente experiência de usuário para assim liderar o futuro".

O MWC 2023 será realizado de 27 de fevereiro a 2 de março em Barcelona (Espanha). A Huawei apresentará seus produtos e soluções no estande 1H50 do Salão 1 do Fira Gran Via. Juntamente com operadoras globais, profissionais do setor e líderes de opinião, exploraremos tópicos como o sucesso comercial do 5G, as oportunidades criadas pelo 5.5G, o desenvolvimento sustentável, a transformação digital, e nosso objetivo de usar o plano de negócios GUIDE para aproveitar o sucesso do 5G a fim de potencializar ainda mais as possibilidades do 5.5G. Para mais informações, acesse: https://carrier.huawei.com/cn/events/mwc2023

[1] Os 5 "A": "Accurate Planning" ("Planejamento Preciso"), "Agile Installation" ("Instalação Ágil"), "All-in Acceptance" ("Aceitação Total"), "Active Assurance" ("Garantia Ativa") e "Attentive Care" ("Atendimento Atencioso").

