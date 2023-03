Huawei bringt drei Lösungen auf den Markt, um F5.5G zu nutzen und Fortschritte auf dem Weg zu 10 Gbps Everywhere zu erzielen

Im Bereich der rein optischen Metronetze bietet die OptiX Alps-WDM-Lösung von Huawei vier Merkmale:



- Agil: Diese Fähigkeit erweitert OXC auf den Netzwerkrand und ermöglicht eine optische One-Hop-Verbindung und flexibles Grooming im gesamten Netzwerk, wodurch die Netzwerkkonnektivitätsleistung verbessert und die Servicebereitstellungszeit von Monaten auf Minuten verkürzt wird.

- Langfristig: Das metroorientierte innovative 100G-kohärente Modul hilft bei der Verlagerung von 100G-OTN auf CO, wodurch die Bandbreite um das Zehnfache erhöht und die Kosten erheblich gesenkt werden.

- Pooling: Durch den Einsatz der WSS-Technologie (Wavelength Selective Switch) zur Integration von neun herkömmlichen Subracks in ein Modul ermöglicht diese Architektur die gemeinsame Nutzung von 96 Wellenlängen durch neun Zugangsringe, was die Wellenlängeneffizienz erheblich verbessert und den Platzbedarf im Geräteraum reduziert.

- Vereinfacht: Bei dieser Funktion werden die Wellenlängen mit digitalen optischen Etiketten versehen und eine zentralisierte Verwaltungs- und Steuereinheit verwendet, um eine automatische Planung, Konstruktion und Wartung zu erreichen und so die Betriebskosten zu senken.