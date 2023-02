Huawei wprowadza trzy rozwiązania z myślą o technologii F5.5G i rozpowszechnieniu transmisji 10Gbps

BARCELONA, Hiszpania, 28 lutego 2023 r. /PRNewswire/ -- Podczas targów MWC 2023 miała miejsce premiera trzech rozwiązań Huawei - Huawei FTTR OptiXstar F30, pierwszej w branży komercyjnej pasywnej sieci optycznej 50 G (PON) oraz Huawei OptiX Alps-WDM - stworzonych z myślą o domowych sieciach optycznych, dostępie do technologii ultraszerokopasmowej oraz metropolitarnych sieciach optycznych. Rozwiązania te nie tylko pomagają operatorom w budowie ekologicznych sieci optycznych E2E na potrzeby wsparcia rozwoju wszystkich usług, ale również ułatwiają płynne przejście na sieci F5.5G, przyczyniając się do rozpowszechnienia transmisji 10Gbps w każdym miejscu.

Richard Jin, President of Huawei Optical Business Product Line, is launching 3 solutions.

Do zastosowań domowych Huawei stworzyła FTTR OptiXstar F30 - pierwszy w branży optyczny produkt sieciowy FTTR (światłowód do pokoju), który działa w architekturze C-WAN, przynosząc sześć istotnych korzyści:

- Walory estetyczne: dostępne cztery kolory i trzy tryby instalacji, dzięki czemu idealnie wpisze się w wystrój nowoczesnego domu.

- Prędkość: przyspieszenie sprzętowe i optymalizacja algorytmów zapewniają transmisję 2000 Mbps w całym domu.

- Zasięg: inteligentne anteny wielowiązkowe zwiększają zasięg o ok. 30%.

- Roaming: opracowany przez Huawei innowacyjny algorytm sieci koordynowanej Seamless Roaming, który umożliwia automatyczne przełączanie się z sieci do sieci w całym domu.

- Współbieżność: minimalizacja zakłóceń sieci Wi-Fi z możliwością jednoczesnego podłączenia do 128 urządzeń.

- Serwisowanie: dzięki kompleksowemu serwisowi 5A[1] operatorzy mogą realizować wysokiej jakości usługi instalacyjne, konserwacyjne i operacyjne. Huawei FTTR OptiXstar F30 pozwala użytkownikom cieszyć się zaletami cyfrowego życia, pomagając operatorom w zwiększeniu konkurencyjności usług szerokopasmowych. Rozwiązanie to otworzyło rynek wart bilion dolarów.

Jeśli chodzi o dostęp do usług ultraszerokopasmowych, stworzona przez Huawei pasywna sieć optyczna 50G PON to pierwsze w branży rozwiązanie komercyjne, w którym wdrożono następujące funkcje:

- Jest to symetryczna pasywna sieć optyczna 50 G o dużej gęstości, która odpowiada na rosnące wymagania sieci szerokopasmowych dla przyszłych scenariuszy zastosowań kampusowych, przemysłowych, wewnątrzfirmowych i domowych.

- Korzysta ona z innowacyjnego stożkowego wzmacniacza i struktury supersieciowej, zwiększając budżet mocy optycznej o ok. 25% i umożliwiając wdrożenie optycznej sieci dystrybucyjnej (ODN) przy aktywnej sieci bez konieczności wymiany okablowania.

- Zintegrowanie gigabitowej pasywnej sieci optycznej 10G i pasywnej sieci optycznej 50G w jednym porcie, które umożliwia modernizacje na żądanie, minimalizując koszty inwestycyjne po stronie operatorów.

Pasywna sieć optyczna 50G, jako technologia PON nowej generacji zdefiniowana przez ITU-T, zapewnia dostęp do transmisji 10Gbps w każdym miejscu. Stworzone przez Huawei innowacyjne rozwiązanie 50G PON otwiera operatorom drogę do przejścia na sieci 10G przy optymalizacji całkowitego kosztu posiadania.

W obszarze metropolitarnych sieci optycznych Huawei stworzyła Huawei OptiX Alps-WDM - rozwiązanie posiadające cztery atuty:

- Agilność: rozszerzenie przełącznic optycznych OXC do krawędzi sieci, możliwość podłączenia światłowodu jednoskokowego oraz konsolidacja ruchu w całej sieci, skutkujące lepszymi parametrami łączności sieci i skróceniem czasu serwisowania z miesięcy do minut.

- Perspektywiczność: Innowacyjny moduł koherentny 100 G zorientowany na sieć metropolitarną ułatwia przeniesienie optycznej sieci transportowej 100G do biura centralnego, dziesięciokrotnie zwiększając przepustowość i wydatnie obniżając koszty.

- Podtrzymywanie połączeń: korzystając z technologii selektywnych przełączników długości fali (WSS) w celu połączenia dziewięciu tradycyjnych stelaży kart w jeden moduł, architektura ta pozwala na współdzielenie przez pierścienie dostępowe 96 długości fal, co znacznie zwiększa wydajność przełączania długości fal i zmniejsza ilość miejsca zajmowanego przez pomieszczenia sprzętowe.

- Uproszczenie : przypisywanie cyfrowych etykiet optycznych do długości fal i wykorzystanie centralnego modułu zarządczo-sterowniczego, które automatyzują planowanie, konstruowanie oraz eksploatację i konserwację, obniżając koszty operacyjne.

Dzięki tym czterem atutom stworzone przez Huawei rozwiązanie OptiX Alps-WDM upraszcza architekturę, maksymalnie zwiększając komfort w eksploatacji Redefiniują one ekologiczne sieci optyczne i wychodzą naprzeciw potrzebom operatorów w zakresie rozwoju usług B2C, B2H i B2B. W nadchodzącej dekadzie to one kształtować będą ewolucję usług.

Komentarz Richarda Jina, prezesa ds. rozwiązań optycznych w Huawei: „Przechodzimy z F5G na F5.5G. Zamiast planować przyszłość, tworzymy ją. Na całym świecie bardzo szybko rośnie popularność transmisji gigabitowej. W perspektywie 2025 r. powszechne będą zróżnicowane wymogi sieciowe dotyczące łączności 10Gb. Wszystkie branże muszą podjąć współpracę w kierunku przejścia na F5.5G i powszechnego wdrożenia transmisji 10Gbps. Huawei połączy siły z międzynarodowymi operatorami, aby wspólnie przyspieszyć modernizację sieci i wdrażanie nowych technologii oraz umożliwić operatorom stałe poszerzanie granic swojej działalności i wykorzystywanie szans poprzez dostarczanie użytkownikom najwyższego poziomu wrażeń, kształtując w ten sposób świat przyszłości.

Targi MWC 2023 odbywają się w dniach 27 lutego - 2 marca w Barcelonie. Produkty i rozwiązania Huawei prezentowane będą na stanowisku 1H50 w hali Fira Gran Via Hall 1. Wspólnie z operatorami, specjalistami z branży i liderami opinii z całego świata, omówimy tematy takie jak powodzenie biznesowe technologii 5G, szanse związane z 5.5G, ekologiczny rozwój, transformacja cyfrowa, a także stworzoną przez nas wizję wykorzystania modelu biznesowego GUIDE w celu powtórzenia sukcesu 5G, a nawet jego przewyższenia przez 5.5G. Więcej informacji można znaleźć na stronie https://carrier.huawei.com/cn/events/mwc2023.

[1] 5A: Accurate Planning (precyzyjne planowanie), Agile Installation (zwinna instalacja), All-in Acceptance (uniwersalna akceptacja), Active Assurance (czynne zapewnianie) i Attentive Care (wsłuchanie się w potrzeby)

SOURCE Huawei