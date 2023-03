Huawei uvádza na trh 3 riešenia, ktoré zahŕňajú F5.5G a zavádzajú rýchlosť 10 Gbps Everywhere

V oblasti plne optických metropolitných sietí poskytuje riešenie Huawei OptiX Alps-WDM štyri možnosti:



- Agilnosť: Táto možnosť rozširuje OXC na okraj siete a umožňuje optické pripojenie jedného bodu a flexibilný grooming v celej sieti, čím zlepšuje výkonnosť sieťového pripojenia a skracuje čas poskytovania služieb z mesiacov na minúty.

- Dlhodobosť: Inovatívny koherentný modul 100G orientovaný na metropolitnú sieť pomáha presunúť 100G OTN na CO, čím sa 10-krát zvyšuje šírka pásma a výrazne sa znižujú náklady.

- Pooling: Použitím technológie WSS (wavelength selective switch) na integráciu deviatich tradičných podskupín do jedného modulu umožňuje táto architektúra deviatim prístupovým subrackom zdieľať 96 vlnových dĺžok, čím sa výrazne zlepšuje účinnosť vlnových dĺžok a znižuje plocha miestnosti so zariadeniami.

- Zjednodušenie: Táto možnosť pripája digitálne optické štítky k vlnovým dĺžkam a využíva centralizovanú jednotku riadenia a kontroly na dosiahnutie automatického plánovania, výstavby a prevádzky a údržby, čím sa znižujú prevádzkové náklady.