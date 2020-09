Huawei lance la solution de transformation numérique FusionServer Pro V6 avec base de données SAP HANA

La solution FusionServer Pro V6 avec SAP HANA de Huawei – qui réunit sa série Pro de serveurs maison FusionServer à base x86 et la base de données sur mémoire principale SAP HANA – offre un rendement supérieur, une grande fiabilité et une expansion fluide, permettant ainsi aux entreprises de maximiser la valeur des données et d'entrevoir de meilleures possibilités d'affaires. Le serveur de nouvelle génération FusionServer Pro 2488H V6 est doté de quatre processeurs étalonnables Intel ® Xeon ® de troisième génération, 48 modules DIMM DDR4, 11 connecteurs PCIe 3.0 et jusqu'à vingt-cinq lecteurs d'environ 5 cm pour le stockage local; il fonctionne sur la mémoire persistante de série 200 Intel ® Optane™ pour fournir une puissance de calcul supérieure, une plus grande capacité de mémoire et une meilleure souplesse de configuration.

Validé spécifiquement pour la base de données SAP HANA et l'intégration en centre de données, ainsi que certifié SAP HANA Appliance et SUSE YES en juillet et août 2020, le serveur FusionServer Pro 2488H V6 de Huawei se joint à la famille FusionServer Pro avec solutions SAP HANA. Après avoir entrepris sa collaboration avec SAP en 2012, Huawei a accumulé une vaste expertise dans le domaine des solutions SAP HANA. Les solutions SAP HANA offertes par Huawei sont actuellement utilisées dans plus de vingt-cinq industries, y compris la production, l'énergie, la vente au détail, la finance, les transports et l'éducation.

Avec la popularisation de technologies comme la 5G, l'AI et l'IdO, on ne peut que s'attendre à une croissance de la demande pour des solutions de traitement des données. Huawei continuera de collaborer avec ses partenaires – comme Intel, SAP et SUSE – et de mettre au point de nouveaux produits et solutions à la fine pointe de l'innovation. Avec un rendement et une qualité supérieurs et de nombreux avantages concurrentiels, Huawei demeure à l'avant-garde du numérique à l'échelle mondiale et facilite la transition technologique des entreprises vers le numérique.

