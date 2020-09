Spoločnosť Huawei predstavila riešenie FusionServer Pre V6 SAP HANA, ktoré pomáha pri digitálnej transformácii firiem

Server Huawei FusionServer Pre 2488H V6 využíva technológiu dátových centier SAP HANA (TDI) a patrí medzi schválené a odporúčaná zariadenia pre tieto dátové centrá. V júli a auguste 2020 získal tento nový produkt z rady Huawei FusionServer Pro certifikáciu od SUSE YES, ktorá potvrdzuje jeho kompatibilitu s riešením SAP HANA. Firma Huawei začala so spoločnosťou SAP spolupracovať c roku 2012 a od tej doby získala rad skúseností s riešením SAP HANA. V súčasnosti využívajú spoločné riešenie Huawei SAP HANA firmy z viac ako 25 priemyselných odborov, vrátane výrobného sektora, energetiky, maloobchodu, finančníctva, dopravy a vzdelávania.

V čase, keď rastie obľuba technológií, ako sú 5G siete, umelá inteligencia alebo internet vecí, možno očakávať ďalšie zvyšovanie nárokov na spracovanie veľkého objemu dát. Spoločnosť Huawei chce aj naďalej spolupracovať so svojimi partnermi, ako sú napríklad firmy Intel, SAP alebo SUSE a uvádzať na trh inovatívne a konkurencieschopné produkty a riešenia, ktoré ponúknu vyšší výkon a kvalitu a pomôžu firmám naskočiť na globálnu digitalizačnú vlnu a urýchliť ich digitálnu transformáciu.

