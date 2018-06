Huawei lance la solution eLTE-DSA (Discrete Spectrum Aggregation) tournée vers la 5G

Lors de l'évènement, Jerry Ji, président du secteur énergétique de Huawei Enterprise Business Group, a déclaré : « Huawei a proposé ses perspectives de « Nouvelles TIC de pointe, les bits apportent des watts » dans l'industrie électrique. Huawei s'engage à apporter les technologies numériques à toutes les compagnies d'électricité. Sur le CEBIT 2018, Huawei a présenté de nombreuses innovations concernant les réseaux intelligents, dont l'eLTE-DSA qui est une technologie révolutionnaire pour optimiser la distribution et la consommation d'énergie ».

Alors que la consommation d'énergie augmente à l'échelle mondiale et que nous nous dirigeons vers les sources d'énergie renouvelables, la mise en œuvre de l'Internet de l'énergie (IoE) deviendra un moyen important de faire avancer la révolution énergétique, en favorisant l'énergie propre et le développement de l'énergie durable. L'Internet des objets (IdO) est la base de l'IoE. Présentant des avantages évidents en termes de sécurité, fiabilité, omniprésence, économie et flexibilité, les réseaux sans fil privés se sont avérés être les solutions d'accès idéales pour développer l'IoE.

Élément essentiel à l'établissement de réseaux sans fil privés, le spectre pose des défis lors du déploiement de ces réseaux. Les solutions traditionnelles à bande étroite basées sur les bandes VHF (30 MHz à 300 MHz) et UHF (300 MHz à 3 000 MHz) laissent à désirer avec leurs faibles débits de données, leur longue latence et leur faible capacité, ce qui signifie qu'elles ne sont pas en mesure de répondre à la demande pour soutenir la croissance de l'IoE.

Huawei a conçu la solution eLTE-DSA pour surmonter les obstacles des solutions traditionnelles à bande étroite et pour soutenir les développements de l'IoE grâce aux principaux avantages des communications sans fil développés au fil des ans. En agrégeant des ressources discrètes à bande étroite, cette solution permet d'obtenir un accès avec un délai de bout en bout aussi minime que 20 ms et une capacité colossale pouvant atteindre 4 000 utilisateurs dans une seule cellule. Les taux de transmission passent de kilooctets à mégaoctets et le module ne consomme pas plus d'énergie que 0,15 watt. Cette solution améliore sensiblement l'efficacité spectrale, la capacité et les performances des réseaux, ce qui permet à l'industrie de l'énergie de passer en toute fluidité à l'IoE tourné vers la 5G.

Eric Sun, président de Huawei Enterprise Wireless Business, a déclaré : « Le passage à la technologie sans fil constituera la base de l'Internet de l'énergie. La technologie 4.5G va faciliter l'Internet des objets et la 5G va accélérer la connexion entre les personnes et les objets. Fort de ses avantages technologiques de pointe en 4.5G et 5G, Huawei a développé avec succès la solution eLTE-DSA basée sur la 4.5G et tournée vers la 5G ».

À l'avenir, Huawei va, en tant que fer de lance des infrastructures TIC, continuer à travailler avec un esprit ouvert pour aider les clients à créer une plus grande valeur ajoutée, à construire un monde mieux connecté et à inspirer des opportunités et des possibilités infinies.

Aux côtés de ses partenaires et de ses clients, Huawei présente de nouvelles solutions de transformation numérique pour orchestrer une symphonie numérique à l'occasion du CEBIT, qui se déroule du 11 au 15 juin en Allemagne, berceau de la musique classique. L'entreprise organise également des activités et partage les meilleures pratiques relatives au cloud computing, à l'intelligence artificielle (IA), aux Big data, à l'Internet des objets (IdO) et au réseau défini par le logiciel (SDN), autant de domaines qui jouent un rôle fondamental dans la transformation numérique d'aujourd'hui.

Le stand de Huawei est situé dans la zone C01 du Hall 13, au Hannover Exhibition Center, en Allemagne. Pour en savoir plus sur les activités de Huawei sur le CEBIT, rendez-vous sur : http://e.huawei.com/topic/cebit2018-en/index.html. Pour en savoir plus sur l'utilisation que font les clients de Huawei à l'échelle mondiale des « Nouvelles TIC de pointe », rendez-vous sur : http://e.huawei.com/topic/leading-new-ict-en/index.html.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/706399/HUAWEI_eLTE_DSA.jpg

SOURCE Huawei