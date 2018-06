Huawei stellt 5G-ausgerichtete eLTE-DSA (Discrete Spectrum Aggregation)-Lösung vor

Bei der Veranstaltung meinte Jerry Ji, Präsident von Energy Industry der Huawei Enterprise Business Group: „Huawei hat für die Energiebranche die Vision „Leading New ICT, Bits Drive Watts" vorgestellt. Huawei möchte sämtliche Energieversorgungsunternehmen mit digitaler Technologie ausstatten. Auf der CEBIT 2018 stellte Huawei erstmalig viele Intelligente Grid-Innovationen vor, darunter eLTE-DSA, eine Killer-Technologie für die Optimierung von Stromverteilung und -verbrauch."

Mit dem weltweit steigenden Energieverbrauch und dem Trend zu erneuerbaren Energiequellen gewinnt das Internet of Energy (IoE) eine zunehmende Bedeutung für die Weiterentwicklung der Energierevolution, da es saubere Energie und nachhaltige Energieentwicklung voranbringt. Grundlage für das IoE ist das Internet der Dinge (Internet of Things, IoT). Es bietet klare Vorteile in Bezug auf Sicherheit, Verlässlichkeit, Ubiquität, Wirtschaftlichkeit und Flexibilität. Es hat sich herausgestellt, dass private kabellose Netzwerke die ideale Zugangslösung für die Entwicklung des IoE sind.

Die Bandbreite ist ein kritisches Element für den Aufbau von privaten kabellosen Netzwerken und stellt bei der Einführung dieser Netzwerke eine hohe Herausforderung dar. Traditionelle Schmalbandlösungen auf Basis von VHF(30 MHz bis 300 MHz)- und UHF(300 MHz bis 3000 MHz)-Frequenzbereichen haben aufgrund der geringen Datenübertragungsraten, langen Latenz und geringen Kapazität Nachteile und können den Bedarf für ein nachhaltiges IoE-Wachstum nicht decken.

Huawei hat die eLTE-DSA-Lösung entwickelt, um die Hindernisse traditioneller Schmalbandlösungen zu überwinden und die IoE-Entwicklung zu unterstützen und hat in den letzten Jahren die Führungsrolle bei der Entwicklung der Drahtloskommunikation übernommen. Durch die Aggregation diskreter Schmalbandlösungen wird mit dieser Lösung ein Zugang erreicht, der eine End-to-End-Verzögerung von nur 20 ms sowie eine enorme Kapazität von bis zu 4.000 Nutzern in einer einzelnen Zelle aufweist. Die Übertragungsraten erreichen Geschwindigkeiten im Kbit/s- bis Mbit/s-Bereich und der Stromverbrauch des Moduls beträgt nur 0,15 W. Diese Lösung verbessert deutlich die Bandbreiteneffizienz, Kapazität und Performance von Netzwerken und ermöglicht der Energiebranche, nahtlos auf ein 5G-ausgerichtetes IoE umzustellen.

Eric Sun, Vorsitzender des Enterprise Wireless-Geschäfts von Huawei Enterprise, meinte: „Die Umstellung auf kabellose Technologien ist die Grundlage für das Internet of Energy. Die 4.5G-Technologie ermöglicht das Internet der Dinge und 5G wird die Kommunikation zwischen Menschen und Geräten weiter beschleunigen. Huawei ist brachenführend bei der 4.5G- und 5G-Technologie und hat erfolgreich die 4.5G-basierte, 5G-orientierte eLTE-DSA-Lösung entwickelt."

Im Hinblick auf die Zukunft wird Huawei als führendes Unternehmen der ICT-Infrastrukturindustrie weiterhin unvoreingenommen daran arbeiten, Kunden bei der Erzeugung von Mehrwert zu unterstützen, um eine besser vernetzte Welt aufzubauen und zu unendlichen Chancen und Möglichkeiten inspirieren.

Huawei zeigt zusammen mit seinen Partnern und Kunden neue digitale Transformationslösungen, mit denen sie vom 11. bis 15. Juni auf der CEBIT eine digitale Symphonie spielen – in Deutschland, der Heimat der klassischen Musik. Darüber hinaus werden Aktivitäten und Best Practices rund um die Themen Cloud-Computing, Künstliche Intelligenz (KI), Big Data, das Internet der Dinge (IoT) und Software Defined Networking (SDN) angeboten, die alle eine entscheidende Rolle in der heutigen digitalen Transformation spielen.

Der Messestand von Huawei befindet sich im Bereich C01 in Halle 13 auf der Hannover Messe in Deutschland. Weitere Informationen zum Auftritt von Huawei auf der CEBIT finden Sie unter http://e.huawei.com/topic/cebit2018-en/index.html. Unter folgender Adresse finden Sie weltweite Kunden-Fallbeispiele von Huawei für die Anwendung von „Leading New ICT" http://e.huawei.com/topic/leading-new-ict-en/index.html.

Photo – https://mma.prnewswire.com/media/706399/HUAWEI_eLTE_DSA.jpg

SOURCE Huawei