Huawei lance le tout nouveau Xinghe Intelligent Campus avec des mises à niveau complètes afin de maximiser la productivité intelligente des entreprises.

SHANGHAI, 23 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Lors de HUAWEI CONNECT 2024, la session Xinghe Intelligent Campus a été un succès, attirant plus de 200 pionniers du secteur, experts et universitaires du monde entier pour explorer les tendances en matière de réseaux de campus et les innovations technologiques. Lors de cet événement, Huawei a également dévoilé sa toute nouvelle solution Xinghe Intelligent Campus, qui se distingue par des mises à niveau complètes de la technologie sans fil, des applications et de l'expérience en matière d'exploitation et de maintenance (O&M).

Shawn Zhao, President of the Campus Network Domain, Huawei's Data Communication Product Line, delivering a speech

Shawn Zhao, président du domaine des réseaux de campus, ligne de produits de transmission de données de Huawei, a déclaré : " Avec la généralisation des vidéoconférences, des terminaux d'IA et des applications d'IA, la densité d'accès aux réseau de campus a été multipliée par trois et la demande de bande passante a été multipliée par dix. Dans ce cas, les utilisateurs imposent de nouvelles exigences en matière d'assurance des applications d'IA et des services audio/vidéo, tout en s'attendant à une exploitation et à une gestion plus intelligentes. "

Pour répondre à ces besoins, Huawei a lancé sa toute nouvelle solution Xinghe Intelligent Campus avec des mises à niveau complètes. Plus précisément, cette solution améliore l'expérience sans fil sur le plan des performances, de l'itinérance et de la convergence IoT. Elle s'appuie également sur X-Scheduler (un moteur de programmation de l'expérience) pour améliorer l'expérience de l'application, tout en s'appuyant sur la prise de décision assistée par l'IA et un algorithme de prédiction des marées de trafic pour améliorer l'expérience d'exploitation et de maintenance. Ceux-ci aident les clients à mettre en place une infrastructure numérique de pointe et à faciliter la transformation numérique et intelligente des entreprises.

En outre, la solution offre une garantie de sécurité de bout en bout. En ce qui concerne la technologie sans fil, la technologie innovante Wi-Fi Shield empêche radicalement l'écoute des paquets sur l'interface radio. Du côté câblé, les capacités MACsec full-link des commutateurs aux points d'accès garantissent une transmission sécurisée des données du réseau de campus depuis le tout début.

Lors de cette session, des cabinets d'analystes de premier plan, des clients et des partenaires de divers secteurs ont également partagé leurs points de vue, leurs bonnes pratiques et leurs expériences réussies. Parmi les principaux intervenants figuraient Sian Morgan, directeur de recherche du groupe Dell'Oro ; Dr. Haitham S. Hamsa, professeur de technologie de l'information à l'université du Caire ; Shang Qun, assistant du directeur du centre de calcul de l'université de Pékin ; Sun Pan, directeur du département des opérations d'infrastructure et du département de numérisation des systèmes du groupe FAW ; et Connee Zhang, PDG de CypressTel. Leurs précieuses pratiques constitueront une référence unique pour la transformation numérique et intelligente des entreprises dans tous les secteurs.

En ce qui concerne l'avenir, Huawei pense que la solution Xinghe Intelligent Campus deviendra le choix privilégié pour la transformation numérique et intelligente des entreprises mondiales afin d'en tirer davantage de bénéfices.

Pour en savoir plus sur la solution Xinghe Intelligent Campus de Huawei, rendez-vous sur https://e.huawei.com/en/solutions/enterprise-network/campus-network.

