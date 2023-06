Huawei lancera un ensemble complet d'équipements de réseau 5.5G commerciaux en 2024

SHANGHAI, 1er juillet 2023 /PRNewswire/ -- À l'occasion du 5G Advanced Forum qui s'est tenu pendant le MWC Shanghai 2023, Huawei a annoncé qu'elle lancera en 2024 un ensemble complet d'équipement de réseau 5.5G commercial. L'auteur de l'annonce, Yang Chaobin, directeur et président des produits et solutions TIC de Huawei, a déclaré que l'entreprise souhaite que ce lancement marque le début de l'ère 5.5G pour l'industrie des TIC.

Chaobin Yang, Board Member, President of ICT Products & Solutions, Huawei

Le déploiement de la 5G a progressé rapidement au cours des quatre dernières années et génère déjà d'importants gains financiers. Aujourd'hui, il existe plus de 260 réseaux commerciaux 5G dans le monde, desservant plus de 1,2milliard d'utilisateurs. Par ailleurs, on compte déjà 115 millions d'utilisateurs gigabit F5G. Avec des modèles de services et des contenus en constante évolution, les percées technologiques telles que la 3D sans lunettes créent des expériences immersives sans précédent pour les utilisateurs. Cependant, ces nouveaux services continuent de nécessiter des capacités de réseau 5G plus importantes. L'industrie a largement reconnu que la 5.5G sera une étape clé dans l'évolution de la 5G, et qu'elle approche à grands pas.

Huawei a proposé le concept d'une « ère 5.5G », basée sur une solution de bout en bout qui intègre des technologies évoluées complètes, notamment 5.5G, F5.5G et Net5.5G. Cette solution protégerait les investissements antérieurs des opérateurs dans la 5G, tout en améliorant de 10fois les performances du réseau. Cette ère 5.5G offrirait des vitesses de pointe de 10 gigabits en liaison descendante et d'un gigabit en liaison montante pour répondre à des besoins de services de plus en plus diversifiés. Elle actualiserait également la vision du secteur en utilisant de nouvelles technologies telles que l'IdO passif pour débloquer un marché de 100 milliards de connexions IdO.

Chaobin Yang a expliqué : « Avec un calendrier de normalisation clairement défini, l'ère 5.5G est déjà prête pour la vérification technologique et commerciale. En 2024, Huawei lancera un ensemble complet d'équipements de réseau 5.5G commerciaux afin d'être prêt pour le déploiement commercial de la 5.5G. Nous sommes impatients de travailler avec tous les acteurs de l'industrie pour entamer le nouveau voyage vers l'ère 5.5G. »

En tant que défenseur des solutions 5.5G de bout en bout, Huawei a travaillé avec de nombreux acteurs de l'industrie sur la R et D et la vérification des technologies 5.5G clés. Des progrès significatifs ont été réalisés dans ce processus de vérification, en particulier pour les réseaux d'antennes de très grande taille (ELAA) qui sous-tendent une liaison descendante de 10 gigabits, l'accès flexible au spectre qui aide à réaliser une liaison montante d'un gigabit, et l'IoT passif qui peut permettre 100 milliards de connexions IoT. Le PON 50G est une autre technologie clé pouvant permettre des débits de 10 gigabits pour les réseaux ultra-large bande F5.5G, et devrait être largement utilisé dans les maisons, les campus et les productions à l'avenir. Huawei a travaillé avec plus de 30 opérateurs dans le monde sur la vérification technologique et les pilotes d'application pour ces technologies.

Outre le développement de technologies clés pour les réseaux d'accès sans fil et optiques 5.5G, Yang a annoncé que l'entreprise travaillait à l'application de technologies natives de l'IA aux réseaux centraux 5.5G afin d'améliorer en permanence les capacités et la disponibilité des réseaux. Cela permettrait de fournir des capacités d'IA aux extrémités des réseaux, afin qu'ils puissent mieux servir de nombreuses industries. Net5.5G promet un accès à 10 gigabits, un transport à très large bande et une latence de l'ordre de la microseconde sur les réseaux d'IA, ce qui lui permettra de servir de base de réseau de nouvelle génération pour la numérisation industrielle en fournissant un accès au réseau de haute qualité.

L'industrie n'en est encore qu'aux premiers stades de l'élaboration d'une vision pour la 6G, et commence à peine à mener des recherches sur les technologies clés. C'est pourquoi beaucoup se sont tournés vers la 5.5G comme jalon de leur développement futur. La multiplication par 10 des capacités des réseaux dans l'ère 5.5G devrait permettre à de nombreuses industries de favoriser la productivité de la technologie numérique.

Le MWC Shanghai 2023 se déroulera du 28 au 30 juin à Shanghai, en Chine. Huawei présentera ses produits et solutions aux stands E10 et E50 dans le hall N1 du Shanghai New International Expo Centre (SNIEC). Avec des opérateurs mondiaux, des professionnels de l'industrie et des leaders d'opinion, nous nous penchons sur des sujets tels que l'accélération de la prospérité de la 5G, la progression vers l'ère de la 5.5G et la transformation numérique intelligente. La 5.5G crée une nouvelle valeur commerciale dans des domaines tels que la connexion des personnes, l'Internet des objets (IdO) et l'Internet des véhicules (IdV), soutenant d'innombrables industries dans leur évolution vers un monde intelligent. Pour plus d'informations, veuillez consulter : https://carrier.huawei.com/en/events/mwcs2023 .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2144278/Chaobin_Yang_Board_Member_President_ICT_Products___Solutions_Huawei.jpg

SOURCE Huawei