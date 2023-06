Huawei lançará um conjunto completo de equipamentos comerciais para a rede 5.5 G em 2024

XANGAI, 29 de junho de 2023 /PRNewswire/ -- A Huawei anunciou que lançará um conjunto completo de equipamentos comerciais de rede 5.5G em 2024, no 5G Advanced Forum durante a MWC Shanghai 2023. O diretor e presidente da Huawei para produtos e soluções de TIC, Yang Chaobin, que fez o anúncio, afirmou que a empresa pretende que este lançamento marque o início da era do 5.5 G para o setor de TIC.

Chaobin Yang, presidente e membro do conselho diretivo de Produtos e Soluções de TIC da Huawei (PRNewsfoto/Huawei)

A implementação do 5G progrediu rapidamente nos últimos quatro anos e já está gerando ganhos financeiros significativos. Atualmente, existem mais de 260 redes comerciais de 5G em todo o mundo, atendendo a mais de 1,2 bilhão de usuários, e já existem 115 milhões de usuários de F5G gigabit. Com modelos de serviço e conteúdo em evolução contínua, as inovações em tecnologias como o 3D sem óculos estão criando experiências imersivas sem precedentes para os usuários. No entanto, esses novos serviços continuam demandando recursos de rede 5G mais fortes. O setor concordou amplamente que o 5.5G será um marco importante na evolução do 5G e que essa evolução está se aproximando rapidamente.

A Huawei propôs o conceito de uma "Era do 5.5G", com base em uma solução de ponta a ponta que integre tecnologias evoluídas abrangentes, incluindo 5.5G, F5.5G e Net5.5G. Esta solução protegeria o investimento anterior das operadoras em 5G, ao mesmo tempo em que melhoraria o desempenho da rede em 10 vezes. Essa Era do 5.5G contaria com velocidades de downlink de pico de 10 gigabits e velocidades de uplink de pico de gigabit para atender a requisitos de serviço cada vez mais diversos. Ela também atualizaria a visão do setor usando novas tecnologias como IoT passiva para desbloquear um mercado de 100 bilhões de conexões de IoT.

Yang explicou: "Com um cronograma de padronização claramente definido, a Era do 5.5G já está pronta para verificação tecnológica e comercial. Em 2024, a Huawei lançará um conjunto completo de equipamentos comerciais de rede 5.5G a serem preparados para a implantação comercial do 5.5G. Estamos ansiosos para trabalhar com todos os players do setor para embarcar na nova jornada em direção à era do 5.5G".

Como defensora de soluções 5.5G de ponta a ponta, a Huawei tem trabalhado com vários participantes do setor em P&D e verificação das principais tecnologias 5.5G. Um progresso significativo foi feito nesse processo de verificação, especialmente para a matriz de antenas extremamente grande (ELAA) que sustenta o downlink de 10 gigabits, o acesso flexível ao espectro, que ajuda a realizar o uplink de gigabit, e a IoT passiva, que pode viabilizar 100 bilhões de conexões de IoT. 50G PON é outra tecnologia-chave que pode permitir velocidades de 10 gigabits para redes ultra banda larga F5.5G e espera-se que ela seja amplamente utilizada em residências, campi e locais de produção no futuro. A Huawei trabalhou com mais de 30 operadoras em todo o mundo na verificação tecnológica e pilotos de aplicação para essas tecnologias.

Além do desenvolvimento de tecnologias-chave para redes de acesso sem fio e ópticas 5.5G, Yang anunciou que a empresa vem trabalhando na aplicação de tecnologias nativas de IA às redes centrais de 5.5G para melhorar continuamente os recursos e a disponibilidade da rede. Isso permitiria que os recursos de IA fossem entregues até os limites das redes, para que possam atender melhor a vários setores. A Net5.5G promete acesso a 10 gigabits, transporte de ultra banda e latência em nível de microssegundos em redes de IA, permitindo que ela sirva como uma base de rede de última geração para a digitalização industrial, oferecendo acesso à rede de alta qualidade.

O setor ainda está em seus primeiros estágios de desenvolvimento de uma visão para o 6G e está apenas começando pesquisas relacionadas a tecnologias-chave. É por isso que muitos recorreram ao 5.5G como seu marco para o desenvolvimento futuro. A melhoria de 10 vezes nos recursos de rede na Era do 5.5G está prestes a permitir que inúmeros setores liberem a produtividade da tecnologia digital.

A MWC Shanghai 2023 vai de 28 de junho a 30 de Junho em Xangai, China. A Huawei apresentará seus produtos e soluções nos estandes E10 e E50 no Hall N1 do Shanghai New International Expo Center (SNIEC). Juntamente com operadoras globais, profissionais do setor e formadores de opinião, mergulharemos em tópicos como o aceleramento da prosperidade do 5G, o caminho rumo à era do 5.5G e a transformação digital inteligente. A tecnologia 5.5G criará um novo valor comercial em áreas como a conexão entre pessoas, a Internet das Coisas (IoT) e a Internet de Veículos (IoV), apoiando inúmeros setores à medida que elas avançam em direção a um mundo inteligente. Para mais informações, acesse: https://carrier.huawei.com/en/events/mwcs2023.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2144362/Chaobin_Yang_Board_Member_President_ICT_Products___Solutions_Huawei.jpg

FONTE Huawei

SOURCE Huawei