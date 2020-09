Huawei met à niveau ses solutions de réseau IP intelligentes pour créer de nouveaux pilotes pour la transformation numérique de l'industrie

Conformément à sa stratégie de développement de « réseau IP intelligent », Huawei a annoncé lors du sommet les actions stratégiques suivantes :

1. Remodelage des deux plateformes (matériel et logiciel) pour se préparer pleinement aux réseaux IP intelligents

Huawei a entièrement mis à niveau sa plateforme matérielle qui se distingue par des moteurs d'accélération de l'IA intégrés permettant d'améliorer le traitement des données, pour une prise en charge complète des réseaux IP intelligents. Pour prendre en charge la connectivité massive, les dispositifs modulaires de grande capacité sont équipés de ports 400GE capables de traiter le déluge numérique, tandis que les dispositifs fixes compacts prennent en charge un accès étendu de 155 Mbit/s à 400 Gbit/s. Ces caractéristiques matérielles ouvrent la voie à la construction d'une plateforme matérielle IP intelligente, et écologique intelligente à très large bande pour les clients.

En ce qui concerne les plateformes logicielles, le logiciel traditionnel des dispositifs IP est fermé, peu pratique et inadapté aux besoins des services. Huawei remodèle le système d'exploitation du réseau IP en utilisant sa nouvelle plateforme logicielle YUNSHAN. La plateforme dispose d'une architecture agile, intelligente et ouverte, et permet un assemblage flexible à l'aide de composants fonctionnels modulaires sur l'ensemble des appareils, ce qui facilite une livraison rapide selon les exigences du client. La plateforme YUNSHAN est dotée de plus de 20 algorithmes d'IA intégrés qui permettent de soutenir une inférence de niveau milliseconde, injectant de nouvelles capacités dans les réseaux IP intelligents. De plus, les plus de 400 interfaces de programmation d'applications ouvertes (API) de la plateforme se connectent facilement aux systèmes de gestion de réseau (NMS) en direction du nord, mettant ainsi en œuvre une gestion et un contrôle flexibles des périphériques.

2. Mise à niveau de l'architecture à trois niveaux des réseaux IP intelligents avec une super capacité, une expérience intelligente et une conduite autonome

Huawei introduit l'IA pour redéfinir l'architecture réseau IP intelligente à 3 couches, et les mises à niveau vers les ports 400GE pour prendre en charge la redirection et le tranchage réseau à très large bande sans verrouillage. Il en résulte une super capacité qui garantit une qualité de bande passante réseau.

Huawei met également à niveau le moteur d'intention en utilisant l'IA pour identifier les intentions de réseau de service, ajuster les ressources réseau en temps réel et répondre en permanence aux exigences de service. Cela permet d'obtenir une expérience intelligente avec assurance de l'expérience déterministe.

Le moteur d'intelligence est mis à niveau à l'aide de graphiques de connaissances pour déployer automatiquement et ajuster rapidement les services au niveau du réseau tout en automatisant le dépannage du réseau. Ces capacités de conduite autonome améliorent l'efficacité de l'exploitation et de l'entretien.

3. Innovation avec les solutions et produits de réseau IP intelligents de la série des « quatre moteurs »

Huawei a mis à niveau iMaster NCE, le « cerveau » des réseaux IP intelligents. Il offre des capacités ouvertes et programmables, facilitant les personnalisations, introduit l'analytique des mégadonnées pour mettre en œuvre la prévision des pannes et le déploiement motivé par une intention, et ajoute des API vers le sud pour atteindre une compatibilité étendue avec les offres multi-fournisseurs. En outre, en s'appuyant sur ses quatre moteurs (AirEngine, CloudEngine, NetEngineet HiSecEngine), Huawei a entièrement mis à niveau ses solutions CloudCampus, CloudFabric, CloudWAN et HiSec en passant de la version 1.0 à la version 2.0. Ces nouvelles versions aident à construire plus de réseaux IP intelligents et à très large bande.

4. Les réseaux IP intelligents sont vérifiés à maintes reprises dans diverses industries et créent ensemble une nouvelle valeur

Les réseaux IP intelligents sont largement utilisés dans les industries. Plus précisément, « réseau IP intelligent @ gouvernement » permet la mise en œuvre de services gouvernementaux à guichet unique et une gestion urbaine tout-en-un, ce qui améliore considérablement le taux de demandes traitées en ligne et augmente l'efficacité du traitement des documents. « réseau IP intelligent @ Finance » propulse le secteur financier dans l'ère de la banque 4.0 en permettant l'approvisionnement quotidien des services cloud et en réduisant le temps de transaction en devises de 87 %. « réseau IP intelligent @ Éducation » accélère la construction de réseaux, réalise la convergence multi-réseaux, et facilite les opérations intelligentes, accélérant la construction d'une nation riche en talents. « réseau IP intelligent @ Aéroport » permet d'obtenir une identification de voyage et une carte des opérations en détectant les menaces à un taux d'exactitude de 96 %, en traitant les menaces en quelques secondes et en découvrant de façon proactive 85 % des défauts.

« Les réseaux IP intelligents permettent de mieux acheminer et agréger les données, créant ainsi de nouveaux pilotes pour une connectivité intelligente de tout. Huawei continuera d'innover et d'appliquer des réseaux IP intelligents à toutes les industries et de développer des solutions tous scénarios pour aider les entreprises de toutes tailles à réussir », a déclaré Kevin Hu, président de la gamme de produits de communication de données de Huawei. « À l'avenir, Huawei travaillera avec plus de partenaires de toutes les industries, comme les gouvernements, les finances, l'éducation, les soins de santé et les transports, pour bâtir un nouvel écosystème de transformation numérique et créer ensemble une nouvelle valeur. »

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1282619/Kevin_Hu_President_Huawei_s_Data_Communication_Product_Line_announces_full.jpg

Related Links

www.huawei.com/cn



SOURCE Huawei