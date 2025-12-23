HUAWEI Mobile Services spouští zimní festivalovou kampaň a aplikaci GameCenter, která přináší slavnostní odměny a vylepšené zážitky v rámci svého rozšiřujícího se ekosystému
Dec 23, 2025, 08:11 ET
MADRID, 23. prosince 2025 /PRNewswire/ -- HUAWEI Mobile Services (HMS) spustila globální zimní festivalovou kampaň, která potrvá od 1. prosince do 14. ledna. Cílem této měsíční oslavné kampaně, která má vnést kouzlo Vánoc do digitálních zážitků, je nabídnout exkluzivní odměny, speciální akce a slavnostní překvapení v AppGallery, Games, HUAWEI Mobile Cloud, HUAWEI Watch Face Store, HUAWEI Browser a nové aplikaci GameCenter. GameCenter debutuje v Evropě 22. prosince a rozšiřuje herní portfolio HMS o okamžitou a nenáročnou zábavu. Téma „Oslavte zimní festival s HUAWEI Mobile Services" odráží závazek společnosti Huawei vytvářet radostné, bezpečné a pohodové sváteční zážitky.
Prémiová, slavnostní cesta napříč ekosystémem HMS
Zimní festivalová kampaň zdůrazňuje mohutný ekosystém HMS s více službami a nabízí uživatelům rozmanitou sadu slavnostních aktivit, exkluzivních propagačních akcí a prémiových odměn:
- AppGallery
AppGallery zve uživatele k účasti na slavnostním losování o prémiové ceny, jako jsou HUAWEI FreeClip, HUAWEI nova 12S a HUAWEI MatePad 11. Kupón v hodnotě 5 eur s se slevou až 90 % na vybrané aplikace přináší další sváteční jiskru.
- Hry (prostřednictvím AppGallery)
Hráči mohou získat zpět až 30 eur (návratnost 30 %) z nákupů her v hodnotě 100 eur – právě včas na pohodové sváteční herní seance.
- HUAWEI Mobile Cloud
Díky bezpečnému a souvislému cloudovému úložišti napříč zařízeními propojenými s HUAWEI ID nabízí Mobile Cloud exkluzivní sváteční slevy, které uživatelům umožňují mimo jiné využít slevu 30 % na roční předplatné.
- Obchod s ciferníky HUAWEI Watch Face Store
Obchod s ciferníky Watch Face Store rozšiřuje svou kreativní nabídku o nové designy pro nedávno uvedenou řadu HUAWEI Watch GT 6. Uživatelé se mohou zapojit do slosování o ceny, jako jsou HUAWEI WATCH GT 6, HUAWEI Matepad 11.5S nebo HUAWEI MateBook D16 i5, spolu s poukázkami na nákup v aplikaci pro sezónní přizpůsobení ciferníků.
- Prohlížeč HUAWEI Browser
Prohlížeč HUAWEI Browser nabízí funkci ochrana proti sledování (anti-tracking) a prohlížení bez zanechávání stop pro bezpečné používání. Prostřednictvím vyhledávání v prohlížeči HUAWEI Browser mohou uživatelé získávat body za každodenní vyhledávání a vyměňovat je za dárkové karty od H&M, Otto, Nike, Amazon, Zalando, MediaMarkt a Foot Locker.
- GameCenter: Nová aplikace GameCenter přináší více než 400 miniher, včetně puzzle, match-3, stříleček a populárních her jako Bang Survivor a Haunted Dorm, které lze hrát přímo bez stahování. Aplikace je k dispozici prostřednictvím AppGallery na zařízeních Android a uživatelé mohou získávat mince díky dennímu přihlašování, hraní her a doporučení. Uživatelé mohou vyměnit 100 mincí za kupón v hodnotě 1 euro použitelný v ekosystému.
Poznámka: Dostupnost kampaně, odměny a podrobnosti o cenách se mohou v jednotlivých zemích lišit. Uživatelům doporučujeme, aby si v místních aplikacích HMS zkontrolovali smluvní podmínky.
Oživení sváteční sezóny díky technologii
Zimní festivalová kampaň a spuštění GameCenter odrážejí poslání společnosti Huawei poskytovat uživatelům chytré a propojené zážitky pro jejich digitální životní styl, zejména o svátcích.
S blížící se sváteční sezónou se oslavy sdílejí s miliony uživatelů, což podporuje zapojení prostřednictvím bezpečných služeb, smysluplných odměn a radostné interakce v rámci celého ekosystému HMS.
O službách Huawei Mobile Services
HUAWEI Mobile Services si klade za cíl poskytovat uživatelům po celém světě kompletní mobilní zážitek. Služby zahrnují AppGallery, Watch Face Store, Mobile Cloud, Browser, Assistant, Petal Ads a další, které umožňují chytrý život každému uživateli zařízení Huawei. HMS upevnila svou pozici jako jeden ze tří nejlepších mobilních ekosystémů na světě. HMS Core se věnuje poskytování snadno použitelných vývojových a funkčních komponent pro tvůrce aplikací a aktivně otevírá ekosystém napříč platformami, který podporuje více zařízení, včetně smartphonů, chytrých hodinek, tabletů a chytrých obrazovek.
