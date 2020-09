Huawei offre une transformation numérique aux industries grâce à des solutions mobiles HMS novatrices

« Huawei s'est engagé à donner accès à ses logiciels, son matériel informatique et ses capacités de cloud à ses partenaires de l'industrie. Nous cherchons à donner à toutes les entreprises et industries les moyens d'offrir une expérience numérique à un plus grand nombre de consommateurs grâce à des services numériques novateurs », a déclaré M. Zhang.

Grâce aux capacités entièrement ouvertes de Huawei, les partenaires sont habilités à innover et à réaliser leur transformation numérique. Par conséquent, la numérisation dans des secteurs tels que la finance, le gouvernement, l'éducation, l'entreprise et le divertissement est accélérée, ce qui leur permet d'introduire des services numériques plus inclusifs et novateurs.

Au cours des dernières années, Huawei s'Est efforcé de fournir une expérience financière numérique axée sur les appareils mobiles. HUAWEI Wallet, par exemple, a été amélioré pour inclure plusieurs caractéristiques novatrices, comme les points de vente mobiles, HUAWEI Card et plus encore. Huawei a également mis au point un moteur de sécurité conçu pour protéger les données, les comptes, les applications et les paiements, qui s'appuie sur un mécanisme complet de sécurité et de protection. Il comprend les certifications de sécurité au niveau du matériel, l'environnement d'exécution sécurisé (TEE) et le système de contrôle des risques en nuage. Les capacités de base du HMS sont également entièrement ouvertes pour permettre aux banques et à d'autres partenaires de l'industrie d'offrir un plus large éventail de services financiers numériques.

HUAWEI City Service est une plateforme de services à guichet unique et pratique pour les affaires gouvernementales, établie conjointement avec des partenaires des gouvernements locaux. Elle couvre six grands domaines et plus de 30 services gouvernementaux fréquemment utilisés, comme les dépenses, les services médicaux et les services d'immigration, notamment. À l'avenir, les utilisateurs pourront effectuer des transactions avec tous les secteurs du gouvernement au moyen d'un seul ID HUAWEI qui leur permettra d'accéder aux services des citoyens locaux en tout temps et partout.

Dans les secteurs de l'éducation et de la main-d'œuvre, Huawei a lancé Link Now, une plateforme d'éducation et de coordination du travail en ligne qui offre des fonctions telles que la messagerie instantanée, la collaboration en direct et l'apprentissage à distance. Huawei cherche à rendre l'éducation et la collaboration entre les équipes de travail plus accessibles grâce à l'autonomisation technologique. Ainsi, tous les utilisateurs de Huawei dans le monde pourront profiter d'une expérience améliorée et plus efficace.

Lors de l'événement, Huawei a également annoncé le lancement de HUAWEI Business Touch. Il s'agit d'une plateforme qui permet au commerçant de transmettre des messages promotionnels ou de service à la clientèle aux clients en temps opportun. Ces messages peuvent être transmis par divers canaux, y compris l'écran le plus à gauche, l'application HUAWEI Life Service. Huawei a également dévoilé une solution d'affaires intelligente basée sur des cartes en deux ou trois dimensions intégrées, la navigation en réalité augmentée et plus de capacités, ainsi qu'une solution mobile d'entreprise, Huawei Enterprise Manager.

Huawei a mis au point une toute nouvelle solution d'attractions intelligentes pour le secteur du tourisme culturel. Les utilisateurs de Huawei peuvent conserver des informations telles que l'eID, des laissez-passer, des clés de voiture et des clés d'hôtel dans leurs appareils, puis les récupérer automatiquement sur HUAWEI A Pass lorsqu'ils approchent du terminal. Les utilisateurs peuvent alors simplement approcher leur appareil du terminal et s'adonner à l'activité prévue. La solution offre également des services tels que des recommandations d'itinéraires, des mises à jour en temps réel pour les lieux d'intérêt, ainsi que la navigation par réalité augmentée. Huawei travaille actuellement en partenariat avec Dujiangyan scenic spot pour offrir une toute nouvelle expérience touristique aux visiteurs.

Huawei a ouvert cinq moteurs de service de base aux développeurs mondiaux, y compris le paiement, la publicité, la navigation, la cartographie et la recherche. Grâce au HMS Core 5.0, Huawei offre des capacités de pointe en matière de logiciels, de matériel informatique et de Cloud, ce qui permet aux partenaires et aux développeurs d'accélérer l'innovation ainsi que le processus de numérisation. L'écosystème HMS de Huawei est actuellement le troisième écosystème d'applications mobiles au monde, avec plus de 1,8 million de développeurs enregistrés dans le monde et 96 000 applications intégrées à HMS Core.

Huawei a également investi 1 milliard de dollars américains dans son programme Shining-Star pour encourager les développeurs à se joindre à l'écosystème HMS et encourager l'innovation dans le développement d'applications. Le programme Shining-Star, qui doit croître encore davantage, a inspiré plus de 10 000 applications innovantes dans le monde, dont plus de 1 000 partenaires de l'industrie verticale.

Huawei collabore avec des partenaires et des développeurs mondiaux sur l'innovation dans la transformation numérique ainsi que sur la mise en œuvre du programme d'inclusion numérique TECH4ALL. Pour l'avenir, Huawei s'est engagé à ouvrir davantage de capacités à d'autres industries et secteurs afin d'accélérer leur transformation numérique. Cela permet à Huawei et aux industries, grâce à leur collaboration, d'offrir une expérience numérique améliorée aux consommateurs et d'améliorer leur qualité de vie.

« Chez Huawei, nous voyons nos développeurs, nos partenaires et les consommateurs dans le monde comme des étoiles qui illuminent l'avenir. Nous espérons travailler avec nos étoiles pour illuminer nos trajectoires et créer un nouveau monde plus dynamique », a ajouté M. Zhang.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1280592/image_5009676_11747110.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1280594/image_5009676_11756243.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1280595/image_5009676_11748112.jpg

Related Links

www.huafans.cn



SOURCE Huawei Consumer Business Group