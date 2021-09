Huawei organiza una cumbre sobre energía: Energía digital, impulsar la era de bajas emisiones de carbono

Después de firmar el Acuerdo de París en 2015, más países que nunca están comprometidos con la neutralidad de carbono y están tomando medidas positivas para abordar el cambio climático. Cada uno sigue un camino diferente en función de su perfil de recursos, energía y medioambiente. "A pesar de la fuerte voluntad de ser neutrales en emisiones de carbono, debemos tener en cuenta tres desafíos: el desarrollo ecológico y con bajas emisiones de carbono, el desarrollo económico, y la seguridad y la continuidad del suministro de energía. La convergencia de la transformación energética y la transformación digital allanarán el camino digital para la neutralidad de carbono", afirmó David Sun, vicepresidente de Huawei Enterprise BG y presidente de la Unidad global de negocios de energía. Agregó: "Huawei ha desarrollado una metodología 'transcúbica'. Sugiere que para acercarnos a un sistema de energía inteligente con cero emisiones netas de carbono y lograr el desarrollo global sin emisiones de carbono, debemos desarrollar tres capacidades fundamentales: transformación con cero emisiones netas de carbono, transformación energética y transformación digital".

La primera capacidad (transformación con cero emisiones netas de carbono) ayudará a varias industrias a gestionar sus activos de carbono e implementar acciones de descarbonización adecuadas según sus contextos específicos. En el proceso, pasarán de bajas emisiones de carbono a casi cero emisiones y finalmente lograrán la neutralidad.

Luego, la transformación energética hará que la producción y el consumo de energía sean más confiables, seguros y eficientes, y se pasará de un solo sistema centralizado a uno diversificado, distribuido e integrado. El objetivo final es lograr la coordinación multienergética y optimizar la eficiencia.

Por último, pero no menos importante, se producirá la transformación digital. Con los datos como eje central, la transformación digital permitirá la transformación a cero emisiones netas de carbono y la transformación energética.

Publicación del informe técnico: Nuevas ideas para dirigir la industria

Según Guo Xiaobo, experto en energía de Deloitte China, lograr la neutralidad de carbono significa lograr la transformación energética y el desarrollo sin emisiones de carbono lo antes posible, utilizando más recursos renovables, cambiando la forma en que usamos la energía y utilizando nuevas tecnologías para reducir las emisiones. En función de esto, el informe técnico Transición energética global y desarrollo de carbono cero analiza los factores clave que afectan la transición energética y propone un nuevo plan para el sector energético: la creación de un sistema de energía inteligente con cero emisiones netas.

Dicho sistema se enfoca en la interconexión de sistemas de petróleo, gas, electricidad, calor e hidrógeno, y tiene como objetivo generar energía segura, confiable, eficiente, rentable y limpia. Anthony Hu, representante principal de Transición energética (Neutralidad de carbono) de la Unidad global de negocios de energía de Huawei Enterprise BG, señaló: "La arquitectura del sistema de energía inteligente con cero emisiones netas interconectará el sistema de energía, el sistema de carbono y la infraestructura de tecnología de la información y la comunicación (TIC), así como los flujos convergentes de energía, carbono, información y valor. Gradualmente, creará un sistema con datos como eje central, lo que promoverá la digitalización de la industria energética".

Llevar los datos al barril, adoptar la inteligencia para crecer

La transformación digital y el desarrollo inteligente de la industria del petróleo y el gas aún se encuentran en sus inicios. Según Lv Gongxun, consultor sénior de Huawei y exgerente general de China National Corporation for Exploration and Development of Oil and Gas (CNODC), la transformación digital conlleva cuatro oportunidades para la industria: reconstruir e innovar modelos de negocios, transformar modelos de gestión y acelerar la transformación y el crecimiento del valor.

Lv Gongxun también analizó el valor de la nube para la industria del petróleo y el gas: "Las tecnologías de la nube permiten la planificación centralizada de los recursos de información, la gestión y el control inteligentes, el aprovisionamiento flexible, los servicios convenientes y la alta seguridad y eficiencia. Transformarán los modelos de negocios existentes".

Las redes eléctricas son otra área importante de transformación energética, que evoluciona rápidamente con las nuevas tecnologías. En este contexto, Felix Chifwaila, gerente sénior de Servicios electrotécnicos de ZESCO, presentó el papel de la tecnología de video y la IA en la mejora de las capacidades de operación y mantenimiento de la red. Por ejemplo, visualizar los datos del canal genera menos riesgos operativos y hace que la inspección sea 80 veces más eficiente. La tecnología de video y la IA también ayudan a detectar fallas potenciales a tiempo, y ayudan a eliminar el 90 % de los apagones cada año. Tener una plataforma de inspección inteligente y aplicaciones conduce a una respuesta de emergencia y mantenimiento un 30 % más eficiente. El Sr. Chifwaila señaló: "ZESCO espera seguir cooperando con Huawei, lo que ayudará a ZESCO a convertirse en un centro de energía regional para la transformación digital".

La TIC y la TO impulsan la transformación digital energética

"Como proveedor de servicios de sistemas de tecnología de operación (TO), DFE coopera activamente con proveedores de TIC, entre ellos, Huawei, para complementar las fortalezas de cada uno, promover la transformación digital energética y desarrollar soluciones inteligentes e innovadoras". —Fang Zhengji, gerente general de DFE. Presentó las soluciones innovadoras que DFE desarrolló con Huawei: sistema inteligente de inspección de subestaciones y sistema automático de inspección de líneas de transmisión. Con las tecnologías de DFE y Huawei, las dos soluciones ayudan a las empresas a promover su transformación digital e inteligente.

Al igual que muchas otras compañías, Huawei comenzó como una empresa nativa no digital. Esto significa que ha acumulado una vasta experiencia y lecciones aprendidas a través de proyectos internos y prácticas de la industria. Tiene una comprensión de primera mano de los desafíos que enfrentan las empresas tradicionales durante la transformación digital y ha allanado un "camino digital" para la transformación y el desarrollo de la industria energética.

