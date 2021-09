Huawei gospodarzem wydarzenia Energy Summit - Cyfrowa energia napędzająca niskowęglową erę

Po podpisaniu Porozumienia paryskiego w 2015 roku, więcej krajów niż kiedykolwiek angażuje się w dążenie do neutralności węglowej i podejmuje działania ukierunkowane na rozwiązanie problemu zmian klimatycznych. Każdy z tych krajów podąża inną drogą, dostosowaną do ich profilu zasobów, źródeł energii i środowiska. „Pomimo ogromnych chęci do uzyskania neutralności węglowej, musimy wziąć pod uwagę trzy wyzwania: ekologiczny i niskowęglowy rozwój, rozwój gospodarczy, jak również bezpieczeństwo energetyczne i nieprzerwane dostawy energii. Konwergencja transformacji energetycznej i cyfrowej utoruje cyfrową drogę ku neutralności węglowej" - powiedział David Sun, wiceprezes Huawei Enterprise BG i prezes Global Energy Business Unit. Dodał, że „Huawei opracował metodologię Trans-Cube. Sugeruje ona, że w celu zbliżenia się do inteligentnego systemu energetycznego o zerowej emisji CO2 netto i osiągnięcia rozwoju neutralnego pod względem emisji CO2, powinniśmy stworzyć trzy podstawowe możliwości".

Pierwsza możliwość - transformacja ukierunkowana na zerową emisję CO2 netto - pomoże przedstawicielom różnych sektorów w zarządzaniu ich zasobami węglowymi i wdrażaniu działań dekarbonizacyjnych dostosowanych do otoczenia, w którym prowadzą działalność. W toku tego procesu, przejdą od niskiej emisji CO2 do niemal zerowej emisji, kończąc na neutralności węglowej.

Następnie, transformacja energetyczna sprawi, że produkcja i zużycie energii staną się bardziej niezawodne, bezpieczne i wydajne, dzięki przejściu od jednego scentralizowanego systemu do układu zróżnicowanego, rozproszonego i zintegrowanego. Ostatecznym celem jest uzyskanie koordynacji wielu źródeł energii i optymalizacja wydajności.

Ostatnim lecz równie istotnym elementem jest transformacja cyfrowa. Transformacja cyfrowa, której trzonem są dane, umożliwi transformację ukierunkowaną na zerową emisję CO2 netto i transformację energetyczną.

Publikacja Białej księgi - nowe pomysły na zajęcie czołowej pozycji w sektorze

Według Guo Xiaobo, eksperta ds. energetyki w Deloitte China, uzyskanie neutralności węglowej oznacza przeprowadzenie transformacji energetycznej i rozwój neutralny pod względem emisji CO2 w możliwie najkrótszym okresie, dzięki stosowaniu w większym zakresie źródeł odnawialnych, zmianie sposobów użycia energii i stosowaniu nowych technologii pozwalających na ograniczenie emisji. Mając to na uwadze, „Biała księga transformacji energetycznej i postępów na drodze do zerowej emisji CO2" zawiera analizę kluczowych czynników wpływających na transformację energetyczną i propozycję nowego planu dla sektora energetycznego - budowę inteligentnego systemu energetycznego o zerowej emisji CO2 netto.

System ten skoncentrowany jest na połączeniu systemów opartych na ropie, gazie, elektryczności, energii cieplnej i wodorze a jego celem jest uzyskanie bezpiecznej, niezawodnej, wydajnej, oszczędnej i czystej energii. Anthony Hu, główny przedstawiciel ds. transformacji energetycznej (neutralności węglowej) w Global Energy Business Unit, Huawei Enterprise BG, powiedział: „Architektura inteligentnego systemu energetycznego o zerowej emisji CO2 łączy w sobie system energetyczny, system oparty na węglu i infrastrukturę teleinformatyczną, a jego celem jest konwergencja przepływów energii, emisji CO2, informacji i wartości. Stopniowo uformowany zostanie system oparty na danych, promujący cyfryzację sektora energetycznego".

Wykorzystuj dane i stosuj inteligentne rozwiązania w celu przyspieszenia rozwoju

Transformacja cyfrowa i rozwój inteligentnych rozwiązań w sektorze naftowym i w gazownictwie jest nadal na początkowym etapie. Według Lv Gongxuna, starszego konsultanta w Huawei i byłego dyrektora spółki China National Corporation for Exploration and Development of Oil and Gas (CNODC), transformacja cyfrowa sygnalizuje cztery możliwości dla tego sektora: przebudowanie modeli biznesowych, transformacja modeli zarządzania, innowacja modeli biznesowych, przyspieszenie transformacji i wzrost wartości.

Lv Gongxun omówił również wartość technologii chmury dla sektora naftowego i gazownictwa: „Technologia chmury umożliwia scentralizowane planowanie zasobów informacyjnych i ich kontrolowanie, elastyczne zaopatrzenie, wygodne usługi oraz wysokie bezpieczeństwo i wydajność. Przyczyni się do transformacji obecnych modeli biznesowych".

Sieci energetyczne są kolejnym istotnym obszarem transformacji energetycznej, przechodzącym dynamiczne zmiany dzięki nowoczesnym technologiom. W tym kontekście, Felix Chifwaila, starszy menadżer ds. elektrotechnicznych w ZESCO przedstawił rolę systemów wideo i sztucznej inteligencji w poprawie potencjału eksploatacji i konserwacji sieci. Na przykład, wizualizacja danych dot. kanałów prowadzi do ograniczenia ryzyka operacyjnego i sprawia, że przeglądy są 80 razy bardziej wydajne. Systemy wideo i sztuczna inteligencja również pomagają w wykrywaniu potencjalnych usterek w odpowiednim momencie, przyczyniając się do zmniejszenia liczby przerw w dostawie energii elektrycznej o 90% każdego roku. Wdrożenie inteligentnej platformy kontroli i aplikacji skutkuje poprawą wydajności reakcji na sytuacje awaryjne i konserwacji systemu o 30%. Felix Chifwaila podkreślił również, że „ZESCO z niecierpliwością czeka na dalszą współpracę w HUAWEI, co pomoże ZESCO w zajęciu pozycji regionalnego ośrodka transformacji cyfrowej".

Technologie ICT i OT napędzają cyfrową transformację energetyki

„Jako dostawca usług obsługi systemów technologii operacyjnej (OT), DFE aktywnie współpracuje z dostawcami z branży ICT, w tym Huawei, w celu uzupełniania mocnych stron każdego ze współpracujących podmiotów, promowania cyfrowej transformacji energetyki i tworzenia inteligentnych i innowacyjnych rozwiązań" - Fang Zhengji, dyrektor generalny DFE. Przedstawił innowacyjne rozwiązania, które firma DFE opracowała z Huawei - inteligentny system kontroli stacji rozdzielczych i automatyczny system kontroli linii przesyłowych. Oparte na technologiach DFE i Huawei, te dwa rozwiązania pomagają przedsiębiorstwom w przyspieszeniu ich cyfrowej i inteligentnej transformacji.

Jak wiele innych spółek, Huawei zaczynał jako przedsiębiorstwo, którego działalność nie opierała się wyłącznie na rozwiązaniach cyfrowych. Oznacza to, że firma ta zdobyła dogłębne doświadczenie i uczyła się na błędach poprzez realizację zarówno projektów wewnętrznych jak i udział w praktykach branżowych. Z własnego doświadczenia wie, jakie wyzwania stoją przed tradycyjnymi przedsiębiorstwami w toku cyfrowej transformacji i utorowała „cyfrową drogę" do transformacji i rozwoju sektora energetycznego.

Huawei jest organizatorem konferencji online HUAWEI CONNECT 2021, która odbywa się w dniach od 23 września do 31 października. Mottem tegorocznego wydarzenia jest „Dive into Digital" („Zanurz się w cyfrowym świecie"). Zamierzamy zgłębić kwestie praktycznych zastosowań takich technologii jak chmura obliczeniowa, sztuczna inteligencja czy 5G we wszystkich branżach, i sposobów, w jaki mogą one usprawnić działalność wszelkiego rodzaju organizacji, oraz sprawić, ze staną się one bardziej elastyczne i odporne w drodze do odbudowy gospodarki. Dodatkowe informacje dostępne są u członków naszych zespołów lokalnych lub na stronie https://www.huawei.com/en/events/huaweiconnect

Dodatkowe informacje na temat „Białej księgi globalnej transformacji energetycznej i postępów na drodze do zerowej emisji CO 2 " dostępne są pod linkiem Global Energy Transition and Zero Carbon Development White Paper.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1633758/image.jpg

