Huawei проводит Энергетический саммит -- Цифровая энергия, питающая эпоху низких углеродных выбросов

После подписания Парижского соглашения в 2015 году больше стран, чем когда-либо ранее, приняли обязательства по принципам углеродной нейтральности и предпринимают активные действия, направленные на решение проблем, связанных с изменением климата. Каждая из них идет своим путем в соответствии со своими ресурсами, энергетическими системами и условиями окружающей среды. Несмотря на сильное стремление достичь углеродной нейтральности мы должны учитывать три проблемы: экологическое и низкоуглеродное развитие, экономическое развитие, а также безопасность и непрерывность энергоснабжения. Слияние энергетического и цифрового преобразования прокладывает цифровой путь к углеродной нейтральности», — заявил вице-президент компании Huawei Enterprise BG и президент подразделения глобального энергетического развития Дэвид Сюнь (David Sun). Он добавил: «Компания Huawei разработала методику Trans-Cube. Она предполагает, что для создания интеллектуальной энергетической системы с нулевым уровнем выбросов углерода и достижения углеродной нейтральности мы должны сформировать три основных направления: переход на нетто-нулевой углеродный выброс, трансформация энергетики и цифровая трансформация».

Первое направление — переход на нетто-нулевой углеродный выброс — поможет различным отраслям управлять своими углеродными активами и осуществлять меры по декарбонизации, соответствующие их конкретным условиям. В рамках этого процесса они перейдут от низкоуглеродных к почти нулевым выбросам и, в конечном итоге, достигнут углеродной нейтральности.

Затем трансформация энергетики сделает производство и потребление энергии более надежным, безопасным и эффективным благодаря переходу от единой централизованной системы к диверсифицированной, распределенной и интегрированной. Конечная цель заключается в обеспечении мультиэнергетической координации и повышении эффективности.

И последнее, но не менее важное — это цифровая трансформация. Цифровая трансформация, в основе которой лежат анализ и обработка данных, обеспечит переход к углеродной нейтральности и преобразование энергетики.

Выпуск экспертного доклада — New Ideas to Lead the Industry (Новые идеи для лидерства в отрасли)

По словам эксперта по энергетике компании Deloitte China Го Сяобо (Guo Xiaobo), достижение углеродной нейтральности означает максимально быстрое преобразование энергетики и развитие при нулевых углеродных выбросах, использование большего числа возобновляемых ресурсов, изменение способов потребления энергии и использование новых технологий для сокращения выбросов. На этой основе в экспертном докладе "Global Energy Transfer and No Carbon Development" (Глобальный энергетический переход и безуглеродное развитие) приводится анализ ключевых факторов, влияющих на переход к альтернативным источникам энергии, и предлагается новый план для энергетического сектора — создание интеллектуальной энергетической системы с нетто-нулевыми выбросами.

Данная система ориентирована на объединение нефтегазовых, электрических, тепловых и водородных систем и нацелена на обеспечение безопасной, надежной, эффективной, экономичной и экологически чистой энергетики. Руководитель подразделения глобального энергетического развития компании Huawei Enterprise BG Энтони Ху (Anthony Hu), отвечающий за переход к альтернативным источникам энергии (углеродной нейтральности), заявил следующее: «Архитектура интеллектуальной энергетической системы с нетто-нулевым выбросом будет объединять энергетическую систему, углеродную систему и инфраструктуру ИКТ, а также в конечном итоге объединять энергетические, углеродные, информационные и денежные потоки. Постепенно она сформирует систему, в основе которой лежат анализ и обработка данных, что будет способствовать цифровизации энергетической отрасли».

Переводите данные на баррели, примите рост компьютеризации

Цифровая трансформация и интеллектуальное развитие нефтегазовой отрасли все еще находятся в зачаточном состоянии. По словам старшего консультанта компании Huawei и бывшего Генерального директора China National Corporation for Exploration and Development of Oil and Gas (CNODC) Лв Гунсюня (Lv Gongxun), цифровая трансформация открывает перед отраслью четыре возможности: реформирование бизнес-моделей, трансформация моделей управления, внедрение инновационных бизнес-моделей и ускорение процесса преобразования и прироста стоимости.

Лв Гунсюнь также говорит о ценности облачных сервисов для нефтегазовой отрасли: «Облачные технологии обеспечивают централизованное планирование информационных ресурсов, интеллектуальное управление и контроль, гибкое обеспечение, удобные услуги, а также высокую безопасность и эффективность. Они преобразуют существующие бизнес-модели».

Энергосистемы являются еще одной важной областью энергетического преобразования, быстро развивающейся за счет новых технологий. В этом контексте старший менеджер по электротехническим услугам компании ZESCO Феликс Чифвайла (Felix Chifwaila) представил роль видео и искусственного интеллекта в расширении возможностей сети в области эксплуатации и технического обслуживания. Например, визуализация канальных данных снижает операционные риски и повышает эффективность проверки в 80 раз. Кроме того, видеосигналы и искусственный интеллект помогают выявлять потенциальные сбои во времени, ежегодно устраняя 90% перебоев в подаче электроэнергии. Наличие платформы и приложений для интеллектуальных проверок обеспечивает на 30% более эффективное реагирование на чрезвычайные ситуации и техническое обслуживание. Г-н Чифвайла отметил: «Компания ZESCO рассчитывает на продолжение сотрудничества с Huawei, что поможет ZESCO стать региональным энергетическим хабом в рамках цифровой трансформации».

ИКТ и ОТ стимулируют цифровую трансформацию энергетики

«В качестве поставщика сервисного подрядчика системы Operation Technology (OT) компания DFE активно сотрудничает с поставщиками ИКТ, включая Huawei, в целях дополнения сильных сторон друг друга, стимулирования цифровой трансформации энергетики и создания интеллектуальных и инновационных решений», — заявил генеральный директор DFE Фан Чжэнцзи (Fang Zhengji). Он представил инновационные решения DFE, разработанные совместно с Huawei — интеллектуальную систему контроля подстанций и автоматическую систему контроля линий передачи данных. Эти два решения, разработанные на базе технологий DFE и Huawei, способствуют дальнейшей цифровой и интеллектуальной трансформации.

Как и многие другие компании, Huawei начала свою деятельность как нецифровое отечественное предприятие. Это означает, что компания накопила большой опыт и уроки, извлеченные из внутренних проектов и отраслевых практик. Она демонстрирует непосредственное понимание проблем, с которыми сталкиваются традиционные предприятия в процессе цифровой трансформации, и проложила «цифровой путь» для преобразования и развития энергетической отрасли.

Компания Huawei проводит конференцию HUAWEI CONNECT 2021 в режиме онлайн с 23 сентября по 31 октября. Тема данного мероприятия в этом году — «погружение в цифровой мир». Мы намереваемся углублять практическое применение таких технологий, как облачные вычисления, искусственный интеллект и 5G, во всех отраслях, а также работать над тем, чтобы они могли повышать эффективность, гибкость и, в конечном счете, устойчивость организаций всех профилей и масштабов по мере нашего продвижения к выходу из экономического кризиса. За более подробной информацией обращайтесь в наше местное подразделение или посетите сайт по адресу: https://www.huawei.com/en/events/huaweiconnect.

Подробная информация о глобальной энергетической трансформации и экспертный доклад о безуглеродном развитии представлены здесь: экспертный доклад "Global Energy Transformation and Zero Carbon Development"

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1633758/image.jpg

