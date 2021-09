Huawei gana el WWF Climate Solver Award 2020

PEKÍN, 24 de septiembre de 2021 /PRNewswire/ -- Semana de la Acción Climática - 2021 Zero Carbon Mission International Climate Summit (de aquí en adelante "la Cumbre"), organizada conjuntamente por World Wide Fund for Nature (WWF) y Phoenix TV, se celebró en Pekín el 22 de septiembre. En el evento, Huawei Technologies Co., Ltd. (de aquí en adelante "Huawei") ganó el WWF Climate Solver Award 2020 por su solución líder en el mundo FusionSolar Smart PV.