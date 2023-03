Huawei predstaví na MWC 2023 Mapy Petal a ponúkne rozsiahlu podporu pre cestovateľov po celom svete

BARCELONA, Španielsko, 1. marca 2023 /PRNewswire/ -- Počas veľtrhu Mobile World Congress (MWC) 2023 spoločnosť Huawei predstavila Mapy Petal a demonštrovala inovatívne funkcie vrátane navádzania v jazdných pruhoch na celej obrazovke, monitorovania dopravy v reálnom čase, rôznych vrstiev máp, služieb životného štýlu a kolaboratívnej navigácie pomocou hodiniek. Vďaka týmto funkciám môžu Mapy Petal poskytovať globálnym používateľom spoľahlivú navigáciu a mapové služby, ktoré sú podporované spoločne vytvoreným ekosystémom.

Huawei Showcases Petal Maps at MWC 2023 At MWC, Huawei showcased the full-screen lane-level guidance function of Petal Maps, which overhauls the conventional navigation experience. This function expands the view of lane-level guidance to fill the full screen, helping users more easily judge the exact lane their vehicle is in. In addition, the function covers more roads in countries like Malaysia, the Philippines, and Mexico, which, paired with a clearer view, creates a better user experience. For cycling enthusiasts, Petal Maps can determine the most suitable route according to traffic conditions, so that users can do their bit for the environment. Petal Maps is capable of rendering roads, buildings, weather effects, and night scenes in great detail, with colors that are true to the real world. Petal Maps strives to reconstruct the real world through digital maps. At MWC, Huawei showcased the 3D real-scene map function of Petal Maps, which uses industry-leading explicit radiance field technology and multi-source image data bundle adjustment technology to systematically optimize the 3D reconstruction of ultra-fine and large-scene maps, implementing real-scene reconstruction rendering and recreating buildings in eye-opening detail.

V súčasnosti Mapy Petal pokrývajú viac ako 160 krajín a regiónov, majú viac ako 40 miliónov užívateľov a dokážu zobrazovať mapové údaje vo viac ako 70 jazykoch. Vďaka rozsiahlemu súboru funkcií si aplikáciu Mapy Petal obľúbili používatelia na celom svete a slúži ako neustále zapnutý kopilot, ktorý je pripravený poskytovať podporu pre používateľov pri objavovaní sveta.

Navigácia na úrovni jazdných pruhov na celej obrazovke na jednoduchú navigáciu v zložitých zákrutách

Na veľtrhu MWC spoločnosť Huawei predstavila funkciu navádzania v jazdných pruhoch na celej obrazovke aplikácie Mapy Petal, ktorá mení bežnú navigáciu. Táto funkcia rozširuje zobrazenie navádzania v jazdných pruhoch na celú obrazovku a pomáha používateľom ľahšie určiť, v ktorom jazdnom pruhu sa ich vozidlo nachádza. Okrem toho funkcia obsahuje viac ciest v krajinách, ako Malajzia, Filipíny a Mexiko, čo v kombinácii s jasnejším zobrazením vytvára lepší používateľský zážitok.

Funkcia navádzania na úrovni jazdných pruhov na celej obrazovke využíva množstvo funkcií, ako sú algoritmy 3D modelovania ciest a extrakcie jazdných pruhov zo satelitných snímok vo formáte HD, na automatickú simuláciu a vykresľovanie podrobných informácií o cestách v 3D, čím sa cesty na digitálnych mapách zobrazujú názornejšie. Mapy Petal sú obzvlášť účinné pri poskytovaní jasnejších navigačných pokynov a návrhov na jazdu v náročnejších cestných situáciách, pričom používateľom včas pripomínajú zmenu jazdného pruhu a pomáhajú im ľahšie prechádzať zložitými zákrutami.

Aplikácia Mapy Petal poskytuje ekologické a bezpečné navigačné služby. Nadšencom cyklistiky môžu Mapy Petal poskytnúť najvhodnejšie trasy podľa dopravných podmienok, aby mohli prispieť k ochrane životného prostredia. Tí, ktorí radi chodia pešo, môžu vďaka vibráciám hodiniek zistiť, kedy a kam majú zabočiť, aby sa mohli venovať pamiatkam a nemuseli sa starať o navigáciu po uliciach.

Pôsobivé mapové efekty na stvárnenie skutočného sveta v digitálnych mapách

Mapy Petal dokážu vykresľovať cesty, budovy, efekty počasia a nočné prostredie s veľkými detailmi a farbami vernými skutočnému svetu. Vďaka tomu sa v digitálnych mapách dynamicky zobrazuje skutočný svet, čo používateľom pomáha ľahšie ich pochopiť a pohybovať sa v nich. Mapy Petal v súčasnosti podporujú podrobné 3D zobrazenie takmer stovky významných budov. Na výstavnej ploche spoločnosti Huawei mohli návštevníci pomocou aplikácie Mapy Petal preskúmať významné barcelonské budovy, ako sú Sagrada Família a Casa Milà, ktoré sú v digitálnych mapách platformy stvárnené vo formáte 3D. Mapy Petal dokážu zobrazovať aj dynamické efekty počasia, ako sú mraky, slnko a búrky, podľa miestneho počasia a v noci dokážu zobrazovať aj pouličné osvetlenie a ďalšie špecifické detaily budov.

Mapy Petal sa snažia zobraziť skutočný svet prostredníctvom digitálnych máp. Na veľtrhu MWC spoločnosť Huawei predstavila v rámci aplikácie Mapy Petal funkciu mapy s 3D reálnou situáciou, ktorá využíva špičkovú technológiu explicitného vyžarovacieho poľa a technológiu úpravy zväzkov obrazových údajov z viacerých zdrojov na systematickú optimalizáciu 3D zobrazenia veľmi jemných máp a máp s rozsiahlym zobrazením, implementáciu vykresľovania rekonštrukcie reálnej situácie a vytváranie budov s úžasnými detailmi.

Spoluvytváranie ekosystému s plne otvorenými možnosťami mapovej platformy

Okrem inovácie mapových funkcií spoločnosť Huawei úzko spolupracuje s partnermi z ekosystému, ako sú hotely, predajcovia služieb odvozu a obchodníci so stravovacími službami v sektore cestovania a dopravy, aby prostredníctvom aplikácie Mapy Petal poskytla celý rad každodenných služieb na jednom mieste. Mapy Petal napríklad poskytujú služby potrebné na to, aby používatelia mohli cestovať mnohými druhmi dopravy, objednať si jedlo so sebou a rezervovať si hotely a vstupenky na miesta s vyhliadkou.

Na veľtrhu MWC spoločnosť Huawei predviedla aj Platformu Mapy Petal, multiplatformovú a integrovanú mapovú platformu pre všetky scenáre. Platforma Mapy Petal integruje a sprístupňuje vývojárom na celom svete možnosti zostáv na určovanie polohy (Location Kit), mapy (Map Kit), lokality (Site Kit) a navigáciu (Navi Kit) a poskytuje tak podporu pre inovácie ich aplikácií. Prostredníctvom tejto platformy môžu vývojári v odvetviach, ako je cestovanie, služby životného štýlu a elektronický obchod, výrazne znížiť náklady na vývoj a dosiahnuť efektívnu digitálnu transformáciu.

V budúcnosti bude spoločnosť Huawei pokračovať v úsilí o zlepšenie používateľského zážitku z aplikácie Mapy Petal a skúmať najmodernejšie technológie s cieľom poskytovať dôveryhodnejšie a ľahko použiteľné navigačné služby pre používateľov a otvorenejšie a bezpečnejšie mapové služby pre vývojárov. Spoločnosť Huawei sa venuje vytváraniu mapového ekosystému spolu s používateľmi a vývojármi.

Ak sa chcete dozvedieť viac o aplikácii Mapy Petal, navštívte tento odkaz:

https://petalmaps.dre.agconnect.link/pWb9nq

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2011760/image_1.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2011761/image_2.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2011762/image_3.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2011763/image_4.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2011764/image_5.jpg

SOURCE Huawei