Huawei představuje nové vynálezy, které přinášejí revoluci v oblasti umělé inteligence, 5G a uživatelských zážitků

Společnost na tematické akci zveřejnila pokrok v oblasti duševního vlastnictví a inovací

ŠEN-ČEN, Čína, 9. června 2022 /PRNewswire/ – Společnost Huawei na fóru „Rozšiřování inovačního prostředí 2022", které se konalo v jejím sídle v Šen-čenu, oznámila řadu klíčových vynálezů v rámci ocenění „Deset nejlepších vynálezů", jež uděluje každé dva roky.

Ocenění je určeno pro vynálezy, které by mohly vytvořit nové řady výrobků, stát se důležitými komerčními prvky stávajících výrobků nebo které vytvářejí značnou hodnotu pro společnost a odvětví.

Mezi oceněné vynálezy patří různé technologie od sčítací neuronové sítě, která výrazně snižuje spotřebu energie a plochu obvodu, až po „optickou duhovku", která poskytuje jedinečný identifikátor optických vláken. Ten je navržen tak, aby pomohl operátorům spravovat jejich síťové zdroje a zredukoval náklady i čas spojené se zaváděním širokopásmového připojení.

Oznámení přišlo v souvislosti s právy duševního vlastnictví, jejichž ochrana a sdílení jsou podle společnosti Huawei pro technologický ekosystém zásadní.

„Ochrana duševního vlastnictví je klíčem k ochraně inovací," řekl Song Liuping, právní ředitel společnosti Huawei. „Rádi bychom poskytli licence na naše patenty a technologie a podělili se o naše inovace s celým světem. To přispěje k rozšíření inovačního prostředí, podpoře našeho průmyslu a rozvoji technologie pro všechny," dodal.

„Společnost Huawei se neustále mění a ukazuje světu hodnotu duševního vlastnictví z Číny," řekl Tian Lipu, prezident čínské pobočky Mezinárodní asociace pro ochranu duševního vlastnictví.

Ke konci roku 2021 měla společnost Huawei více než 110.000 aktivních patentů ve více než 45.000 patentových rodinách. Má více udělených patentů než kterákoli jiná čínská společnost, podala nejvíce patentových přihlášek u Patentového úřadu EU a v počtu nově udělených patentů ve Spojených státech se umístila na pátém místě. Již pět let po sobě se společnost Huawei umístila na prvním místě na světě, pokud jde o přihlášky podle Smlouvy o patentové spolupráci.

Alan Fan, vedoucí oddělení práv duševního vlastnictví společnosti Huawei, uvedl, že hodnota patentů společnosti Huawei je v průmyslu široce uznávána, zejména v oblasti mainstreamových standardů, jako jsou mobilní technologie, Wi-Fi a audio/video kodeky.

„Za posledních pět let byly na patenty 4G/5G společnosti Huawei licencovány více než dvě miliardy chytrých telefonů. A pokud jde o automobily, každý rok je spotřebitelům dodáno přibližně osm milionů připojených vozidel, na něž byly uděleny patenty společnosti Huawei," řekl Fan.

Společnost Huawei také aktivně spolupracuje se společnostmi spravujícími patentové licence a nabízí „one-stop" licence pro hlavní standardy.

„Více než 260 společností, které vyrábějí jednu miliardu zařízení, získalo patentové licence HEVC společnosti Huawei prostřednictvím patentového sdružení," uvedl Fan. Dodal, že společnost jedná o vytvoření nového patentového fondu, který by průmyslu umožnil „rychlý přístup" k patentům společnosti Huawei pro zařízení Wi-Fi po celém světě.

Společnost Huawei také diskutuje o společných licenčních programech pro patenty 5G s odborníky na licencování a dalšími předními průmyslovými patentovými experty.

Liu Hua, ředitel Úřadu Světové organizace duševního vlastnictví v Číně, ocenil trvalé zaměření společnosti Huawei na inovace a řekl: „Těšíme se, že se společnost Huawei bude i nadále na vysoké úrovni účastnit celosvětového konkurenčního soupeření a oslňovat inovacemi."

Podle Manuela Desantese, bývalého viceprezidenta Evropského patentového úřadu, v dnešní době již vzhledem k obrovskému množství změn ve světě není nejdůležitější počet registrovaných patentů nebo vynálezů. „Systém duševního vlastnictví by měl zajistit, aby si ochranu zasloužily ty výtvory, které přinášejí skutečnou hodnotu," řekl.

Jednalo se o třetí akci na téma inovací a duševního vlastnictví, kterou společnost Huawei uspořádala v rámci svých inovačních praktik. Společnost Huawei každoročně investuje více než 10 % svých příjmů z prodeje do výzkumu a vývoje.

Co se týče výdajů na výzkum a vývoj, společnost Huawei se umístila na druhém místě ve srovnávacím přehledu průmyslových investic do výzkumu a vývoje v EU za rok 2021. V roce 2021 společnost zvýšila investice do výzkumu a vývoje na 142,7 miliardy CNY, což představuje 22,4 % celkových příjmů. Za posledních deset let přesáhly celkové investice společnosti Huawei do výzkumu a vývoje 845 miliard CNY.

