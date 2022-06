Spoločnosť Huawei oznámila nové vynálezy, ktoré prinesú revolúciu v oblasti umelej inteligencie, 5G a používateľských skúseností

Spoločnosť zverejnila informácie o pokroku v oblasti duševného vlastníctva a inovácií na tematickom podujatí

ŠEN-ČEN, Čína, 9. júna 2022 /PRNewswire/ -- Spoločnosť Huawei oznámila sériu kľúčových vynálezov v rámci svojho dvojročného ocenenia „Desať najlepších vynálezov". Stalo sa tak na fóre „Rozšírenie inovačného prostredia 2022", ktoré sa konalo v jej sídle v Šen-čene.

Cena je určená na ocenenie vynálezov, ktoré by mohli vytvoriť nové série výrobkov, stať sa dôležitými obchodnými vlastnosťami existujúcich výrobkov alebo ktoré vytvárajú značnú hodnotu pre spoločnosť a priemysel.

Ocenené vynálezy siahajú od sumátorovej neurónovej siete, ktorá výrazne znižuje spotrebu energie a plochu obvodu, až po „optickú clonu", ktorá mení pravidlá hry a poskytuje jedinečný identifikátor optických vlákien. Je navrhnutá tak, aby pomohla operátorom spravovať sieťové zdroje a skrátila čas a náklady spojené so zavádzaním širokopásmového pripojenia.

Oznámenie prišlo v súvislosti s právami duševného vlastníctva, ktorých ochrana a zdieľanie sú podľa spoločnosti Huawei pre technologický ekosystém zásadné.

„Ochrana duševného vlastníctva je kľúčom k ochrane inovácií," povedal Song Liuping, právny riaditeľ spoločnosti Huawei. „Radi by sme poskytli licencie na naše patenty a technológie a podelili sa o naše inovácie so svetom. Pomôže to rozšíriť inovačné prostredie, posúvať náš priemysel vpred a rozvíjať technológie pre všetkých," dodal.

„Spoločnosť Huawei sa neustále mení a neustále ukazuje svetu hodnotu duševného vlastníctva z Číny," povedal Tian Lipu, prezident čínskej pobočky Medzinárodnej asociácie na ochranu duševného vlastníctva.

Do konca roka 2021 mala spoločnosť Huawei viac ako 110 000 aktívnych patentov vo viac ako 45 000 patentových skupinách. Má viac udelených patentov ako ktorákoľvek iná čínska spoločnosť, podala najviac patentových prihlášok na patentovom úrade EÚ a v Spojených štátoch sa umiestnila na piatom mieste z hľadiska nových udelených patentov. Spoločnosť Huawei sa už päť rokov po sebe umiestnila na prvom mieste na svete, pokiaľ ide o žiadosti podľa Zmluvy o patentovej spolupráci.

Alan Fan, vedúci oddelenia práv duševného vlastníctva spoločnosti Huawei, uviedol, že hodnota patentov spoločnosti Huawei zaznamenala široké uznanie v priemysle, najmä v oblasti hlavných štandardov, ako sú mobilné technológie, Wi-Fi a audio/video kodeky.

„Za posledných päť rokov boli pre patenty na používanie sietí 4G/5G spoločnosti Huawei udelené licencie pre viac ako dve miliardy smartfónov. Pokiaľ ide o automobily, každý rok sa spotrebiteľom dodá približne osem miliónov pripojených vozidiel, pre ktoré boli udelené patenty spoločnosti Huawei," povedal Fan.

Spoločnosť Huawei tiež aktívne spolupracuje so spoločnosťami, ktoré spravujú patentové licencie, a ponúka „jednotné" licencie pre hlavné štandardy.

„Viac ako 260 spoločností – čo predstavuje jednu miliardu zariadení – získalo prostredníctvom patentového združenia patentové licencie HEVC spoločnosti Huawei," povedal Fan. Dodal, že spoločnosť rokuje o vytvorení nového patentového združenia, ktoré by priemyslu poskytlo „rýchly prístup" k patentom spoločnosti Huawei pre zariadenia s funkciou siete Wi-Fi na celom svete.

Spoločnosť Huawei tiež diskutuje o spoločných licenčných programoch pre patenty pre 5G s odborníkmi na udeľovanie licencií a ďalšími poprednými držiteľmi priemyselných patentov.

Liu Hua, riaditeľ úradu Svetovej organizácie duševného vlastníctva v Číne, ocenil, že spoločnosť Huawei sa neustále zameriava na inovácie, a povedal: „Tešíme sa, že spoločnosť Huawei sa bude aj naďalej zúčastňovať na celosvetovej súťaži na vysokej úrovni, ktorej jadrom sú inovácie."

Podľa Manuela Desantesa, bývalého viceprezidenta Európskeho patentového úradu, vzhľadom na obrovské množstvo zmien vo svete v súčasnosti už nie je najdôležitejší počet registrovaných patentov alebo vynálezov. „Systém duševného vlastníctva by mal zabezpečiť, aby si ochranu zaslúžili tie výtvory, ktoré prinášajú skutočnú hodnotu," povedal.

Išlo o tretie podujatie zamerané na inovácie a duševné vlastníctvo, ktoré spoločnosť Huawei zorganizovala v oblasti svojich inovačných postupov. Spoločnosť Huawei každoročne investuje viac ako 10 % svojich príjmov z predaja do výskumu a vývoja.

Z hľadiska výdavkov na výskum a vývoj sa spoločnosť Huawei umiestnila na druhom mieste v hodnotiacej tabuľke investícií do priemyselného výskumu a vývoja v EÚ za rok 2021. V roku 2021 spoločnosť zvýšila svoje investície do výskumu a vývoja na 142,7 miliardy čínskych jüanov, čo predstavuje 22,4 % celkových príjmov. Za posledné desaťročie presiahli celkové investície spoločnosti Huawei do výskumu a vývoja 845 miliárd čínskych jüanov.

SOURCE Huawei