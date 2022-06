Huawei zapowiada innowacje, które zrewolucjonizują technologię sztucznej inteligencji, 5G i wrażenia użytkowników

Koncern prezentuje osiągnięcia w dziedzinie własności intelektualnej oraz innowacji na imprezie tematycznej.

SHENZHEN, Chiny, 8 czerwca 2022 r. /PRNewswire/ -- Na zorganizowanym w siedzibie firmy w Shenzhen forum „Poszerzanie Krajobrazu Innowacji 2022" koncern Huawei zaprezentował szereg kluczowych rozwiązań innowacyjnych. Miało to miejsce w ramach przyznawanej co dwa lata nagrody „Dziesięciu Najlepszych Wynalazków".

Nagroda ma na celu wyróżnienie innowacji, które mogą stworzyć nowe serie produktów, stać się ważnymi elementami handlowymi produktów dotychczasowych lub takich, które generują znaczną wartość dla firmy i branży.

Nagrodzone wynalazki obejmują zarówno sieć neuronową typu adder, która znacznie zmniejsza zużycie energii i powierzchnię obwodu, jak i przełomową „przesłonę optyczną", która zapewnia unikatowy identyfikator dla światłowodów. Celem jest pomoc operatorom w zarządzaniu ich zasobami sieciowymi, skracając czas i obniżając koszty związane z wdrażaniem łączy szerokopasmowych.

Komunikat pojawił się w kontekście praw własności intelektualnej, których ochrona i udostępnianie zdaniem Huawei ma kluczowe znaczenie dla ekosystemu technologicznego.

„Ochrona własności intelektualnej jest kluczem do ochrony innowacji" - powiedział dyrektor ds. prawnych Huawei, Song Liuping. „Z chęcią udzielamy licencji na nasze patenty i technologie, aby dzielić się innowacjami z całym światem. Przyczynia się to do poszerzenia innowacyjnego krajobrazu, rozwoju naszego przemysłu i rozpowszechnienia postępu technologicznego" - dodał.

„Huawei nieustannie się zmienia i niezmiennie pokazuje światu wartość własności intelektualnej z Chin" - powiedział Tian Lipu, prezes chińskiego oddziału Międzynarodowego Stowarzyszenia Ochrony Własności Intelektualnej.

Do końca 2021 roku koncern Huawei dysponował ponad 110 tys. aktywnych patentów w ponad 45 tys. rodzin patentowych. Ma więcej potwierdzonych patentów niż jakakolwiek inna chińska firma, złożył najwięcej wniosków patentowych w Urzędzie Patentowym UE i zajmuje piąte miejsce pod względem liczby nowych wniosków patentowych, przyznanych w Stanach Zjednoczonych. Przez pięć lat z rzędu Huawei zajmował pierwsze miejsce na świecie pod względem liczby zgłoszeń do Układu o współpracy patentowej.

Alan Fan, dyrektor działu praw własności intelektualnej spółki, podkreślił, że wartość patentów Huawei jest szeroko doceniana w branży, szczególnie w zakresie głównych standardów, takich jak technologia komórkowa, Wi-Fi i kodeki audio/wideo.

„W ciągu ostatnich pięciu lat na patenty 4G/5G udzielono licencji na ponad dwa miliardy smartfonów. Z kolei jeśli chodzi o samochody, co roku dostarczanych jest konsumentom około ośmiu milionów pojazdów podłączonych do sieci licencjonowanych na podstawie patentów Huawei" - powiedział Fan.

Koncern aktywnie współpracuje również z firmami zarządzającymi licencjami patentowymi, oferując „kompleksowe" licencje dla głównych standardów.

„Ponad 260 firm - co odpowiada miliardowi urządzeń - uzyskało licencje patentowe Huawei na HEVC za pośrednictwem puli patentów" - poinformował Fan. Dodał, że firma prowadzi rozmowy w sprawie utworzenia nowej puli patentów, aby zapewnić branży „szybki dostęp" do patentów dla urządzeń Wi-Fi na całym świecie.

Huawei prowadzi również rozmowy na temat wspólnych programów licencjonowania patentów 5G z ekspertami ds. licencjonowania i innymi wiodącymi patentobiorcami z branży.

Liu Hua, dyrektor Biura Światowej Organizacji Własności Intelektualnej w Chinach, pochwalił konsekwentne ukierunkowanie firmy Huawei na innowacje, mówiąc: „Z niecierpliwością czekamy na dalszy udział koncernu w światowym współzawodnictwie na najwyższym poziomie, którego sednem jest innowacyjność".

Dla Manuela Desantesa, byłego wiceprezesa Europejskiego Urzędu Patentowego, biorąc pod uwagę ogromną liczbę zmian, jakie zachodzą obecnie na świecie, nie liczy się już liczba zarejestrowanych patentów czy wynalazków. „System własności intelektualnej powinien zapewniać, że na ochronę zasługują te wytwory, które przynoszą rzeczywistą wartość" - powiedział.

Jest to trzecie wydarzenie poświęcone innowacjom i własności intelektualnej, które Huawei zorganizował na temat swoich praktyk innowacyjnych. Każdego roku spółka inwestuje ponad 10% swoich przychodów ze sprzedaży w badania i rozwój.

Pod względem wydatków na badania i rozwój Huawei uplasował się na drugim miejscu w unijnej tabeli wyników inwestycji w badania i rozwój w 2021 roku. W tym samym roku firma zwiększyła swoje nakłady na badania i rozwój do 142,7 miliardów CNY, co stanowi 22,4% całkowitych przychodów. W ciągu ostatniej dekady całkowite inwestycje Huawei w badania i rozwój przekroczyły 845 miliardów CNY.

