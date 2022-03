Huawei prezentuje inteligentne rozwiązanie Power Transmission Line Inspection Solution wersja 2.0 - wykrywanie zagrożeń i ochrona linii

Fundament wieży jest szkieletem, który wspiera stabilną i niezawodną pracę energetycznych linii przesyłowych. Napotyka on jednak na szereg sztucznych i naturalnych zagrożeń. Jednocześnie bezpośrednia kontrola jest niebezpieczna i przeprowadzana w trudnych warunkach. Dlatego też Huawei wzbogacił swoje zmodernizowane rozwiązanie kontrolne o bezpieczeństwo fundamentów wież. Obecnie system może dostosować się do rozwiązań na liniach o różnych odległościach, zarządzać nawet 600 tys. kamer i przetwarzać ogromne ilości danych. Centrum kontroli i zespoły współpracują ze sobą, aby wspierać inspekcję na każdym etapie. Uzupełnieniem jest połączenie monitorowania radarowego i wizyjnego umożliwiające przeprowadzenie kompleksowej kontroli i wykrycie w czasie rzeczywistym wszelkich wtargnięć nieupoważnionych osób.

System Intelligent Power Transmission Line Inspection 2.0 od Huawei łączy w sobie cztery podstawowe możliwości: szeroki zakres wysoce precyzyjnych algorytmów, bezpieczne i podlegające kontroli technologie samoczynnej sieci, lekkie i łatwe do zainstalowania zintegrowane produkty oraz wydajne funkcje eksploatacji i zarządzania z szybką iteracją i długą żywotnością baterii. Niniejsze rozwiązanie gwarantuje ochronę każdej linii przesyłowej energii elektrycznej, czyniąc ją bezpieczną, wydajną i ekologiczną, koncentrując się przy tym na praktycznych aspektach.

Bezpieczeństwo: zastąpienie tradycyjnych kontroli inteligentną diagnostyką, zdalne rozpoznawanie potencjalnych zagrożeń, zwiększenie gęstości kontrolowanego obszaru z 60% do 100%, zmniejszenie rocznej częstotliwości przerw w dostawie prądu, zapobieganie 90% nieplanowanych czasowych przerw w dostawie prądu oraz zapewnienie stabilnego i bezpiecznego poboru prądu dla całej branży.

skrócenie czasu kontroli z 20 dni do 2 godzin, co czyni system 80 razy bardziej efektywnym. Połączenie inteligentnej platformy i aplikacji w celu cyfryzacji usług, poprawa szybkości reakcji i wydajności przetwarzania zadań o 30%. Ekologia: zmniejszenie liczby personelu przeprowadzającego inspekcje i liczby pojazdów, obniżenie emisji dwutlenku węgla. Przykładowo oczekuje się, że na każde 5 tys. km linii rozwiązanie zmniejszy emisję dwutlenku węgla o 16,2 tony rocznie na każdy pojazd. Ponadto system pomaga szybko identyfikować sytuacje awaryjne (takie jak pożary w górach), chronić przyrodę i poprawić niezawodność dostaw energii.

Huawei wykorzystuje technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT) do integracji z systemami energetycznymi, co jest podstawą systemu Intelligent Inspection Solution 2.0. Charakteryzuje się on bezobsługową kontrolą, wizualizacją kanałów, uproszczoną konserwacją i pracą. W przyszłości Huawei zamierza szczegółowo analizować scenariusze branżowe i wprowadzać na rynek produkty i rozwiązania, które są niezawodne, efektywne kosztowo i odpowiednie dla branży elektroenergetycznej. Zamiarem firmy jest wspieranie sieci energetycznych w ich bezpiecznym, wydajnym i ekologicznym funkcjonowaniu.

Targi MWC 2022 odbywają się od 28 lutego do 3 marca w Barcelonie. Stoisko firmowe Huawei dla przedsiębiorstw to 1H50, Hala 1, Fira Gran Via. Więcej informacji można znaleźć na stronie: https://e.huawei.com/en/events/huawei-enterprise-mwc-2022

Założona w 1987 roku firma Huawei jest wiodącym światowym dostawcą infrastruktury i inteligentnych urządzeń z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT), zaangażowanym we wprowadzanie technologii cyfrowych do życia każdego człowieka, domu i organizacji, tworząc w pełni połączony, inteligentny świat. Zatrudnia ponad 197 tys. pracowników i prowadzi działalność w ponad 170 krajach i regionach, obsługując ponad trzy miliardy ludzi na całym świecie. Huawei specjalizuje się we współczesnych scenariuszach biznesowych dla klientów korporacyjnych i nieustannie inwestuje w badania i rozwój oraz innowacje w zakresie infrastruktury cyfrowej. Współpracując z międzynarodowymi klientami i partnerami, firma szeroko integruje ICT z przedsiębiorstwami przemysłowymi, przyspiesza przemysłową transformację cyfrową, napędza cyfrową modernizację przemysłu, promuje cyfrowy rozwój gospodarcz,y a także wspiera zrównoważony rozwój społeczny, New Value Together. Zgodnie ze stanem na koniec 2021 roku na całym świecie ponad 700 miast i 267 firm z listy Fortune Global 500 wybrało Huawei na swojego partnera w zakresie transformacji cyfrowej. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Huawei www.huawei.com lub na profilach na portalach społecznościowych:

