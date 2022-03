Huawei представляет интеллектуальное решение для проверки линий электропередачи 2.0

От состояния основания опоры зависит стабильность работы линий электропередачи. Однако его характеристики подвержены многим искусственным и естественным рискам. При этом проведение личного осмотра может быть опасно из-за неблагоприятных условий окружающей среды. Именно поэтому компания Huawei дополнила свое решение функциями для контроля состояния основания опор. Теперь его легко адаптировать для различных типов линий электропередачи независимо от их протяженности. Предоставляется возможность контроля состояния опор с помощью 600 тыс. камер, передающих огромное количество данных для обработки. Инспекционный центр и специализированные команды сотрудничают в целях оказания поддержки на всех этапах проведения проверок. Это дополняется радиолокационной видеосвязью, которая позволяет проводить полноценный осмотр и выявлять случаи несанкционированного доступа персонала в режиме реального времени.

Интеллектуальное решение для проверки линий электропередачи 2.0 от компании Huawei сочетает в себе широкий спектр высокоточных алгоритмов, безопасные и управляемые технологии для самостоятельного объединения в сеть, простые в установке интегрированные продукты, а также средства для эффективной эксплуатации и технического обслуживания с быстрой итерацией и длительным временем автономной работы. Данное решение обеспечивает безопасную и эффективную эксплуатацию линий электропередачи без вреда для окружающей среды, а также отличается удобством и простотой использования.

Безопасность: на смену личному осмотру оборудования приходит контроль состояния с использованием технологий искусственного интеллекта — дистанционная диагностика потенциальных рисков, более высокая плотность осмотра (с 60% до 100%), сокращение годовой частоты отключений и предотвращение 90% незапланированных временных отключений электроэнергии, обеспечение стабильного и безопасного процесса потребления энергии для всей отрасли.

В основе нового решения для проверки линий электропередачи компании Huawei лежит интеграция с энергосистемами за счет использования информационно-коммуникационных технологий. Новинка оснащена функциями автономного управления и каналами визуализации для упрощения рабочего процесса и технического обслуживания. В будущем компания Huawei продолжит расширять возможности использования своей продукции в ряде отраслевых сценариев, предлагая надежные и экономичные решения для электроэнергетики. Компания стремится содействовать обеспечению безопасной, эффективной и экологически чистой работы энергосистем.

MWC 2022 проходит с 28 февраля по 3 марта в Барселоне (Испания). Выставочный стенд компании Huawei расположен по адресу 1H50, зал 1, Fira Gran Via. Более подробная информация представлена на странице по адресу: https://e.huawei.com/en/events/huawei-enterprise-mwc-2022

