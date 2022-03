Huawei predstavuje Intelligent Power Transmission Line Inspection Solution 2.0 -- Zisťovanie rizík a ochrana vedení

Základom veže je kostra, ktorá podporuje stabilnú a spoľahlivú prevádzku elektrických vedení. Čelí však mnohým umelým a prírodným hrozbám. Manuálna kontrola je zároveň nebezpečná a vykonáva sa v náročných podmienkach. Preto spoločnosť Huawei pridala do svojho modernizovaného riešenia kontroly bezpečnosť základov veže. Teraz sa dokáže prispôsobiť riešeniam vedenia pre rôzne vzdialenosti, spravovať až 600 000 kamier a spracovávať množstvo dát. Inšpekčné centrum a tímy spolupracujú na podpore kontroly v každom kroku. Toto je doplnené o prepojenie radar-video, ktoré umožňuje kontrolu celého pokrytia a detekciu akéhokoľvek narušenia neoprávnenými pracovníkmi v reálnom čase.

Riešenie Intelligent Power Transmission Line Inspection 2.0 od Huawei integruje štyri základné funkcie: širokú škálu vysoko presných algoritmov, bezpečné a ovládateľné technológie samo-sieťovania, ľahké a jednoducho inštalovateľné integrované produkty a efektívnu prevádzku a údržbu (O&M) s rýchlym opakovaním a dlhou výdržou batérie. Toto riešenie chráni každé napájacie prenosové vedenie tým, že je bezpečné, efektívne, ekologické a zameriava sa na skúsenosti.

Bezpečné: Nahraďte manuálne návštevy pracoviska inteligentnou kontrolou, na diaľku diagnostikujte potenciálne riziká, zlepšite hustotu pokrytia kontrolou zo 60 % na 100 %, znížte ročnú frekvenciu výpadkov elektriny, zabráňte 90 % neplánovaných dočasných výpadkov elektriny a zaistite stabilnú a bezpečnú spotrebu energie pre celé odvetvie.

Efektívne: Skráťte čas kontroly z 20 dní na 2 hodiny, vďaka čomu je 80-krát efektívnejšia. Prepojte inteligentnú platformu a aplikácie so službami digitalizácie, čím sa zvýši rýchlosť odozvy a efektivita spracovania úloh o 30 %.

Skráťte čas kontroly z 20 dní na 2 hodiny, vďaka čomu je 80-krát efektívnejšia. Prepojte inteligentnú platformu a aplikácie so službami digitalizácie, čím sa zvýši rýchlosť odozvy a efektivita spracovania úloh o 30 %. Ekologické: Znížte počet kontrolných pracovníkov a vozidiel a znížte emisie uhlíka. Napríklad na každých 5 000 km vedení sa očakáva, že riešenie zníži emisie uhlíka o 16,2 tony ročne na každé vozidlo. Okrem toho, riešenie pomáha rýchlo identifikovať núdzové situácie (ako sú horské požiare), chrániť prírodu a zlepšiť spoľahlivosť napájania.

Znížte počet kontrolných pracovníkov a vozidiel a znížte emisie uhlíka. Napríklad na každých 5 000 km vedení sa očakáva, že riešenie zníži emisie uhlíka o 16,2 tony ročne na každé vozidlo. Okrem toho, riešenie pomáha rýchlo identifikovať núdzové situácie (ako sú horské požiare), chrániť prírodu a zlepšiť spoľahlivosť napájania. Zameriava sa na skúsenosti: Vďaka inteligentným zariadeniam nemusia pracovníci tak často pracovať v drsnom prostredí. A ak pracujú, riešenie ponúka bezpečnejšie prostredie a zlepšuje skúsenosti pracovníkov.

Huawei využíva informačné komunikačné technológie (ICT) na integráciu s elektrickými systémami, ktoré sú základom riešenia Intelligent Inspection Solution 2.0. Vyznačuje sa bezobslužnou kontrolou, vizualizovanými kanálmi, zjednodušenou údržbou a ľahkou obsluhou. V budúcnosti bude spoločnosť Huawei naďalej hlboko prenikať do scenárov odvetvia a uvádzať na trh produkty a riešenia, ktoré sú spoľahlivé, nákladovo efektívne a vhodné pre energetický priemysel. Našim cieľom je pomôcť energetickým sieťam dosiahnuť bezpečnú, efektívnu a ekologickú prevádzku.

