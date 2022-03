Společnost Huawei představuje řešení Intelligent Power Transmission Line Inspection Solution 2.0, které odhaluje rizika a chrání elektrické vedení

Základy stožárů jsou klíčovou součástí zajištění stabilního a spolehlivého provozu rozvodných vedení. Čelí však mnoha umělým i přirozeným hrozbám. Ruční kontrola je přitom zároveň nebezpečná a probíhá v náročných podmínkách. Proto společnost Huawei přidala do svého modernizovaného inspekčního řešení také sledování bezpečnosti základů stožárů. Nyní se dokáže přizpůsobit řešením pro různé délky vedení, spravovat až 600 000 kamer a zpracovávat velká množství dat. Kontrolní středisko a jeho týmy ve všech krocích spolupracují na podpoře této kontroly. Tu doplňuje propojení s radarem a videem, které umožňuje kontrolu celé oblasti a odhalení případného vniknutí neoprávněných osob v reálném čase.

Řešení Intelligent Power Transmission Line Inspection 2.0 společnosti Huawei integruje čtyři základní funkce: širokou škálu vysoce přesných algoritmů, bezpečné a kontrolovatelné technologie pro vlastní síť, lehké a snadno instalovatelné integrované produkty a efektivní provoz a údržbu s rychlým opakováním a dlouhou životností baterie. Toto řešení chrání jakékoliv elektrické vedení zajištěním jeho bezpečnosti, účinnosti a ekologičnosti, a zaměřuje se na zkušenosti.

Bezpečnost: Nahrazení osobních návštěv lokací inteligentní inspekcí, diagnostika potenciálních rizika na dálku, zvýšení hustoty pokrytí inspekcí ze 60 % na 100 %, snížení roční četnosti výpadků napájení, zabránění 90 % neplánovaných dočasných výpadků napájení a zajištění stabilní a bezpečné spotřeby energie pro celé odvětví.

Účinnost: Zkrácení délky inspekcí z 20 dnů na 2 hodiny, což je 80krát efektivnější. Propojení inteligentní platformy a aplikací s cílem digitalizace služeb a zvýšení rychlosti reakce a efektivity zpracování úkolů o 30 %.

Zkrácení délky inspekcí z 20 dnů na 2 hodiny, což je 80krát efektivnější. Propojení inteligentní platformy a aplikací s cílem digitalizace služeb a zvýšení rychlosti reakce a efektivity zpracování úkolů o 30 %. Ekologie: Snížení počtu inspekčních pracovníků a vozidel, čímž dojde ke snížení uhlíkových emisí. Očekává se například, že na každých 5000 km vedení sníží toto řešení emise uhlíku o 16,2 tuny ročně na každé vozidlo. Kromě toho toto řešení pomáhá rychle identifikovat mimořádné události (například požáry v horských oblastech), chránit přírodu a zvyšovat spolehlivost dodávek energie.

Zaměření na zkušenosti: Díky inteligentním zařízením nemusí zaměstnanci tak často pracovat v náročných podmínkách, a pokud k tomu jsou nuceni, zajišťuje jim toto řešení vyšší bezpečnost a zlepšuje tak jejich pracovní podmínky.

Společnost Huawei využívá pro integraci s energetickými systémy informační a komunikační technologie (ICT), které jsou základem řešení Intelligent Inspection Solution 2.0. Nabízí bezobslužnou inspekci, vizualizaci kanálů, zjednodušenou údržbu a nenáročnou práci. V budoucnu hodlá společnost Huawei pokračovat ve svém zaměření na průmyslové situace a zavádět produkty a řešení, které jsou spolehlivé, nákladově efektivní a vhodné pro oblast výroby a rozvodu elektrické energie. Naším cílem je pomoci energetickým sítím dosáhnout bezpečného, efektivního a ekologického provozu.

Veletrh MWC 2022 se koná ve španělské Barceloně od 28. února do 3. března. Společnost Huawei vystavuje ve stánku 1H50 v hale 1 na výstavišti Fira Gran Via. Další informace naleznete na adrese: https://e.huawei.com/en/events/huawei-enterprise-mwc-2022

Společnost Huawei byla založena v roce 1987 a je předním světovým dodavatelem infrastruktury informačních a komunikačních technologií (ICT) a chytrých zařízení. Jejím cílem je poskytnout digitální technologie každému člověku, domácnosti i organizaci a vytvořit tak plně propojený svět chytrých technologií. V současnosti zaměstnává více než 197 000 zaměstnanců, působí ve více než 170 zemích a regionech a poskytuje služby více než třem miliardám lidí na celém světě. Společnost Huawei se zaměřuje na obchodní problémy podnikových zákazníků a pokračuje v investicích do výzkumu a vývoje a inovací digitální infrastruktury. Ve spolupráci s globálními zákazníky a partnery společnost Huawei rozsáhle integruje ICT do průmyslových podniků, urychluje průmyslovou digitální transformaci, podporuje digitální ekonomický rozvoj, napomáhá udržitelnému sociálnímu rozvoji, New Value Together. Od konce roku 2021 si celosvětově více než 700 měst a 267 společností na žebříčku Fortune Global 500 zvolilo společnost Huawei za svého partnera pro digitální transformaci.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1757727/Huawei_unveils_Intelligent_Power_Transmission_Line_Inspection_Solution_2_0.jpg

