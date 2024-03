Huawei prezentuje NeoSight - charakteryzujący się niskimi wymaganiami pamięciowymi konwergentny system nowej generacji do zarządzania dla przedsiębiorstw

BARCELONA, Hiszpania, 1 marca 2024 r. /PRNewswire/ -- Podczas targów MWC Barcelona 2024 David Shi, zajmujący w Huawei stanowisko Vice President of ICT Marketing & Solution Sales, na którym odpowiedzialny jest za marketing i sprzedaż produktów ICT, zaprezentował NeoSight - wyróżniający się niskim wymaganiami pamięciowymi konwergentny system nowej generacji do zarządzania oprogramowaniem dla przedsiębiorstw. NeoSight to rozwiązanie do kompleksowej, uproszczonej i scentralizowanej obsługi eksploatacyjno-konserwacyjnej dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP).

David Shi, Vice President of Huawei ICT Marketing & Solution Sales, unveiled NeoSight

Przyspieszający proces inteligentnej transformacji, jaki zachodzi w różnych branżach na całym świecie, stawia przed MŚP liczne wyzwania, związane np. z odizolowanymi od siebie systemami, trudnościami z lokalizacją błędów czy dłuższym czasem rozwiązywania problemów technicznych. W odpowiedzi na nie Huawei wprowadziła NeoSight – wyróżniający się niskim zużyciem pamięci konwergentny system nowej generacji do zarządzania. Posiada on szereg przydanych funkcjonalności, w tym:

Wizualizację całego stosu oprogramowania: Wdrożenie technologii cyfrowego bliźniaka pozwala na automatyczne odzyskiwanie i wyświetlanie topologii całego stosu bez ingerencji manualnej przy jednoczesnej możliwości korzystania z funkcji OOTB oraz wizualizowania wszystkich połączeń terminalowych.

Wdrożenie technologii cyfrowego bliźniaka pozwala na automatyczne odzyskiwanie i wyświetlanie topologii całego stosu bez ingerencji manualnej przy jednoczesnej możliwości korzystania z funkcji OOTB oraz wizualizowania wszystkich połączeń terminalowych. Inteligentnego asystenta: Bazujący na sztucznej inteligencji asystent eMaster automatycznie ustala ścieżkę błędu i jego źródło, upraszczając procesy operacyjno-eksploatacyjne i zwiększając wydajność diagnostyki.

Bazujący na sztucznej inteligencji asystent eMaster automatycznie ustala ścieżkę błędu i jego źródło, upraszczając procesy operacyjno-eksploatacyjne i zwiększając wydajność diagnostyki. Mobilną obsługę eksploatacyjno-operacyjna: Aplikacja eFly zapewnia automatyczną łączność z partnerami serwisowymi, usprawniając zdalną współpracę z nimi i zwiększając wydajność obsługi eksploatacyjno-operacyjnej.

Jak podkreślił Li Sheng, zajmujący w Huawei stanowisko General Manager of Enterprise O&M System Solution, na którym odpowiada za rozwiązania eksploatacyjno-operacyjne dla systemów oprogramowania przedsiębiorstw, wskazał na kluczowe znacznie O&M w zapewnieniu stabilnego, wydajnego i bezpiecznego działania usług. NeoSight zależy na bliskiej współpracy z wysokiej klasy partnerami ekosystemowymi w celu ciągłego rozwijania innowacji w najróżniejszych branżach, których rezultatem ma być maksymalnie niezawodny scentralizowany system zarządzania procesami eksploatacyjno-konserwacyjnymi wpisujący się w inteligentną transformację przedsiębiorstw.