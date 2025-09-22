Huawei przedstawia trzystopniową ścieżkę „ACT" oraz dziewięć kluczowych rozwiązań dla inteligencji przemysłowej

-Nowy etap rozwoju inteligencji przemysłowej

SZANGHAJ, 22 września 2025 r. /PRNewswire/ - Leo Chen, starszy wiceprezes Huawei oraz prezes ds. sprzedaży dla sektora Enterprise, podczas konferencji HUAWEI CONNECT 2025 przedstawił najnowsze spostrzeżenia i praktyki firmy w zakresie inteligencji przemysłowej, w tym trzystopniową ścieżkę „ACT" dla inteligentnej transformacji. W swoim wystąpieniu zatytułowanym „Nowy etap rozwoju inteligencji przemysłowej" Chen ogłosił również dziewięć kluczowych rozwiązań dla inteligencji przemysłowej opracowanych przez Huawei we współpracy z partnerami.

Pięć kluczowych wniosków napędzających inteligencję przemysłową

Technologia sztucznej inteligencji rozwija się w ostatnich latach w niezwykle szybkim tempie. Chen zauważył, że stawia to przed przedsiębiorstwami trzy główne pytania:

Jak przedsiębiorstwa mogą zapewnić, że ich inwestycje w AI przełożą się na realną wartość biznesową?

Jak przedsiębiorstwa mogą wykorzystać własne dane, aby chronić swoją przewagę konkurencyjną?

Jak przedsiębiorstwa mogą sprawić, aby zastosowania AI wyszły poza fazę pilotażową i osiągnęły skalę masowego wdrożenia?

Leo Chen podzielił się trzema historiami sukcesu, które zawierają odpowiedź Huawei na te pytania.

Po pierwsze, Huawei opracował dynamiczną architekturę agent główny - podagent dla sektora bankowego, która łączy możliwości inżynierii systemowej z procesami bankowymi. Dzięki tej architekturze Huawei pomógł swojemu klientowi przyspieszyć wdrażanie AI w szeregu scenariuszy, takich jak interakcje, transakcje i kontrola ryzyka. Pozwoliło to klientowi zwiększyć przychody i efektywność, jednocześnie skuteczniej zarządzając ryzykiem.

Po drugie, spółka China Southern Power Grid wykorzystała platformę obliczeniową Ascend i ramy AI MindSpore firmy Huawei do opracowania dużego modelu nazwanego „MegaWatt". Model ten działa na klastrze Ascend MoE Expert Parallelism i łączy w sobie widzenie komputerowe oraz przetwarzanie języka naturalnego. Rozwiązanie to pomogło klientowi pięciokrotnie zwiększyć efektywność identyfikacji defektów i czynników ryzyka podczas inteligentnych inspekcji linii energetycznych oraz podniosło dokładność rozpoznawania obrazów do ponad 90%.

Po trzecie, serwery inferencyjne Ascend Huawei posłużyły firmie Runda Medical do opracowania rozwiązania AI dla prowadzenia dokumentacji medycznej, które poprawia zarówno jakość, jak i efektywność rejestracji danych medycznych. Od czasu wdrożenia tego rozwiązania w Szpitalu West China czas generowania dokumentacji medycznej został skrócony do około jednej sekundy, co znacząco zwiększyło wydajność konsultacji udzielanych przez szpital.

Leo Chen następnie przedstawił pięć kluczowych wniosków, które firma Huawei wyciągneła w toku realizacji tych i innych projektów transformacji inteligentnej:

Po pierwsze, wybór właściwych scenariuszy wdrożenia ma kluczowe znaczenie dla powodzenia transformacji. Wartość AI wynika z jej zdolności do transformowania procesów oraz wspierania inteligentnej produkcji i dostarczania usług, gdy zostaje głęboko zintegrowana z kluczowymi scenariuszami produkcyjnymi.

Po drugie, możliwości modeli specyficznych dla danej branży zależą od wysokiej jakości danych wertykalnych. Modele ogólnego przeznaczenia często napotykają trudności w zastosowaniach przemysłowych. Najlepsze efekty przynoszą modele trenowane i dostrajane na podstawie ogromnych zbiorów wysokiej jakości danych własnych - przekształcające je w modele branżowe. Takie modele stają się istotną przewagą konkurencyjną przedsiębiorstw.

Po trzecie, zapotrzebowanie na wnioskowanie w dużej skali będzie szybko rosło wraz z rozwojem agentów AI, co zwiększy popyt na rozwiązania w zakresie wnioskowania w dużej skali.

Po czwarte, współpraca człowiek-AI staje się nowym paradygmatem organizacyjnym.

Po piąte, systemowe zarządzanie i kontrola ryzyka nabierają coraz większego znaczenia, skłaniając wiele organizacji do poszukiwania skuteczniejszych metod zarządzania. Celem tego zarządzania jest zapewnienie bezpiecznej, zrównoważonej i godnej zaufania sztucznej inteligencji.

Ścieżka „ACT" dla inteligencji przemysłowej

Proponowana przez Huawei trzystopniowa ścieżka „ACT" została zaprojektowana, aby wspierać wdrożenie AI w różnych gałęziach przemysłu. ACT oznacza: Assess (ocena scenariuszy o wysokiej wartości), Calibrate (kalibracja modeli AI przy użyciu danych wertykalnych) oraz Transform (transformacja działalności biznesowej z wykorzystaniem skalowanych agentów AI).

Huawei ocenia scenariusze o wysokiej wartości, korzystając z własnych ram oceny scenariuszy AI, które analizują wartość biznesową, dojrzałość scenariusza oraz integrację biznesu z technologią. Ramy te pomogły już klientom zidentyfikować ponad 1000 kluczowych scenariuszy produkcyjnych do zastosowania AI.

Firma zapewnia również pełny łańcuch narzędzi i system ochrony bezpieczeństwa AI, który pomaga przedsiębiorstwom kalibrować modele ogólne i tworzyć modele branżowe. Łańcuch ten wykorzystuje dane wertykalne do przekształcania surowych danych przedsiębiorstwa w wiedzę, a następnie wiedzy w modele.

Na ostatnim etapie ścieżki ACT - transformacji działalności biznesowej z wykorzystaniem skalowanych agentów AI - Huawei oferuje kompleksową platformę Versatile, która umożliwia automatyczne generowanie agentów oraz przepływów pracy obejmujących ponad 100 kroków. Platforma ta przyspiesza wdrożenie agentów. Ponadto firma opracowała program rozwoju talentów AI, który wspiera profesjonalistów biznesowych w skutecznym tworzeniu, wdrażaniu i obsłudze agentów AI.

Przedsiębiorstwa chcące realizować ścieżkę ACT będą potrzebowały infrastruktury ICT zorientowanej na AI obejmującej cały proces - od przygotowania i transferu danych, przez trenowanie modeli, wnioskowanie, aż po rozwój aplikacji. Chen podkreślił, że Huawei stale wprowadza innowacje w zakresie przechowywania danych, mocy obliczeniowej i sieci, a także pracuje nad tworzeniem zintegrowanych produktów, które ułatwią ten proces dla klientów. Przykładami takich produktów są: pamięci masowe AI i wtyczki Unified Cache Manager, rozwiązania sieciowe 800GE dla centrów danych, wysoce niezawodne moduły optyczne StarryLink oraz superklaster Ascend AI SuperPoD 384.

Premiera: dziewięć wspólnie opracowanych rozwiązań dla inteligencji przemysłowej

Huawei rozwija ekosystem współpracy „Huawei + Partnerzy" poprzez trzy główne inicjatywy: otwieranie swoich zasobów programowych, sprzętowych i systemowych; udostępnianie partnerom platform i narzędzi; oraz szybkie powielanie sprawdzonych praktyk dzięki wymianie doświadczeń branżowych. Do tej pory ekosystem ten przyciągnął ponad 6300 partnerów Kunpeng, 2700 partnerów Ascend, 70 firm doradczych oraz 750 niezależnych dostawców oprogramowania (ISV).

Przed zakończeniem wystąpienia Huawei zaprezentował dziewięć rozwiązań opracowanych wspólnie z partnerami: Miejskie Centrum AI i rozwiązanie dotyczące modelu bazowego (City AI Center & Foundation Model Solution), Rozwiązanie dla Inteligentnych Laboratoriów Obliczeniowych (Intelligent Computing Labs Solution), Rozwiązanie Cyfrowe i Inteligentne dla Technologii Medycznej 2.0 (Medical Technology Digital and Intelligence 2.0 Solution), Rozwiązanie AI dla bankowości i modeli bazowych (Banking AI and Foundation Model Solution), Rozwiązanie dla inteligentnego B+R w produkcji (Intelligent Manufacturing R&D Solution), Rozwiązanie dla inteligentnej logistyki i magazynowania (SMART Logistics & Warehousing Solution), Rozwiązanie dla inteligentnej dystrybucji (Intelligent Distribution Solution), Rozwiązanie dla inteligentnego poszukiwania i zagospodarowania ropy naftowej i gazu (Intelligent Exploration and Development Solution for Oil and Gas) oraz Rozwiązanie do przewidywania temperatury w wielkich piecach do stali (Steel Blast Furnace Temperature Prediction Solution).