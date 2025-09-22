Компания Huawei представляет трехэтапную программу ACT и девять основных решений для промышленного интеллекта
Sep 22, 2025, 15:22 ET
— открытие новых горизонтов промышленного интеллекта
ШАНХАЙ, 22 сентября 2025 г. /PRNewswire/ -- Лео Чен (Leo Chen), старший вице-президент и президент по корпоративным продажам Huawei, поделился сегодня на конференции HUAWEI CONNECT 2025 новейшими идеями и методами в области промышленного интеллекта, включая предлагаемую компанией трехэтапную программу интеллектуальной трансформации ACT. Во время основного доклада г-на Чэна под названием «Открытие новых горизонтов промышленного интеллекта» компания Huawei также объявила о выпуске девяти основных решений для промышленного интеллекта, которые она разработала вместе со своими партнерами.
Пять ключевых выводов, определяющих развитие промышленного интеллекта
Технология ИИ быстро развивалась в течение последних нескольких лет. Г-н Чен отметил, что при этом возникло три основных вопроса для предприятий:
- Как предприятия могут обеспечить получение реальной коммерческой выгоды от инвестиций в ИИ?
- Как предприятия могут использовать собственные данные для защиты собственных конкурентных преимуществ?
- Как предприятия могут вывести сценарии использования ИИ за рамки пилотных проектов и перейти к крупномасштабному применению?
Г-н Чен поделился тем, как Huawei решает эти вопросы, рассказав три истории успеха.
Во-первых, компания Huawei разработала динамическую архитектуру «мастер-субагент» для банковской отрасли, которая включает внедряет системные инженерные возможности в банковские рабочие процессы. Huawei помогла своим клиентам ускорить применение ИИ, используя эту архитектуру в ряде сценариев, таких как взаимодействие, транзакции и управление рисками. Это позволило клиенту повысить доход и эффективность и при этом более эффективно управлять рисками.
Во-вторых, компания China Southern Power Grid использовала вычислительную платформу Huawei Ascend и структуру ИИ MindSpore для разработки большой модели, которую она назвала «MegaWatt». Эта модель работает на кластере с экспертным параллелизмом Ascend MoE и сочетает в себе компьютерное зрение и обработку естественного языка. Это помогло клиенту повысить эффективность выявления дефектов и рисков при интеллектуальных проверках линий электропередач в пять раз и точность распознавания изображений до более чем 90 %.
В-третьих, компания Runda Medical использовала серверы логического анализа Huawei Ascend с целью разработки ИИ-решения для медицинских записей, которое повышает качество и эффективность ведения медицинской документации. С момента развертывания в больнице West China Hospital решение помогло сократить время формирования медицинской документации примерно до одной секунды, что значительно повысило эффективность консультаций в больнице.
Затем г-н Чен поделился пятью ключевыми выводами, которые Huawei сделала в ходе реализации этих и других проектов интеллектуальной трансформации.
Во-первых, выбор правильных сценариев для реализации имеет критически важное значение для успешной трансформации. Ценность ИИ заключается в его способности трансформировать процессы и содействовать доставке интеллектуальных продуктов и услуг при глубокой интеграции с основными производственными сценариями.
Во-вторых, возможности отраслевых моделей зависят от качественных данных по вертикалям. Модели общего назначения часто с трудом применяются в промышленных сценариях. Наиболее успешными моделями являются те, которые обучены и настроены на основе огромных объемов качественных собственных данных, что превращает их в отраслевые модели. Такие отраслевые модели превращаются для предприятий в значительное конкурентное преимущество.
В-третьих, спрос на крупномасштабные системы логического анализа будет продолжать быстро расти вместе с развитием ИИ-агентов, подпитывающим этот спрос.
В-четвертых, совместная работа человека с ИИ становится новой организационной парадигмой.
В-пятых, системное управление и управление рисками становятся более важными, чем когда-либо, что заставляет многие организации стремиться к более эффективному управлению. Цель этого управления заключается в обеспечении безопасности, устойчивости и надежности ИИ.
Программа ACT для промышленного интеллекта
Предлагаемая компанией Huawei трехэтапная программа ACT предназначена для содействия внедрению ИИ во всех отраслях. ACT расшифровывается: Assess — оценка сценариев с высокой ценностью, Calibrate — калибровка моделей ИИ с использованием данных по вертикалям и Transform — трансформация бизнес-операций с помощью масштабируемых ИИ-агентов.
Компания Huawei оценивает сценарии с высокой ценностью с помощью своей структуры оценки ИИ-сценариев для оценки коммерческой выгоды, зрелости сценариев и интеграции бизнеса с технологиями. Эта структура уже помогла клиентам выявить более 1000 базовых производственных сценариев для внедрения ИИ.
Компания также предоставляет полный инструментарий и систему защиты ИИ, помогающие предприятиям калибровать общие модели и создавать отраслевые модели. Этот набор инструментов использует данные по вертикалям для преобразования необработанных корпоративных данных в знания, а знаний — в модели.
На заключительном этапе программы ACT, трансформирующем бизнес-операции с помощью масштабируемых ИИ-агентов, компания Huawei предлагает универсальную комплексную платформу, которая может автоматически генерировать агентов, а также рабочие процессы с более чем 100 шагами. Эта платформа ускоряет развертывание агентов. Компания также разработала программу поддержки талантов в области ИИ, которая помогает бизнес-специалистам эффективно разрабатывать, развертывать ИИ-агентов и управлять ими.
Предприятиям, которые хотят следовать программе ACT, потребуется ИИ-ориентированная ИКТ-инфраструктура, охватывающая весь процесс, от подготовки и перемещения данных до обучения моделей, логического анализа и разработки. Г-н Чен подчеркнул, что компания Huawei продолжает внедрять инновации в области хранения данных, вычислений и сетей для этой цели и работает над созданием интегрированных продуктов, которые упрощают этот процесс для клиентов. Примерами таких продуктов являются подключаемые модули ИИ-хранилища и унифицированного диспетчера кэша, высокоскоростные сетевые решения для центров обработки данных 800GE, высоконадежные оптические модули StarryLink и серверы Ascend AI SuperPoD 384.
Презентация: девять совместно разработанных решений для промышленного интеллекта
Huawei поддерживает экосистему сотрудничества «Huawei + Partners», которую они развивают в рамках трех основных инициатив: открытие своего программного обеспечения, аппаратных средств и систем; платформы и инструменты для расширения возможностей партнеров; а также быстрая репликация успешных методов посредством обмена отраслевым опытом. На сегодняшний день эта экосистема привлекла более 6300 партнеров по Kunpeng, 2700 партнеров по Ascend, 70 консалтинговых фирм и 750 независимых поставщиков услуг.
Перед завершением сессии основных докладов компания Huawei представила девять основных решений для промышленного интеллекта, которые она разработала в сотрудничестве с партнерами: Решение для городского ИИ-центра и базовой модели, Решение для интеллектуальных вычислительных лабораторий, Решение для медицинских цифровых технологий и интеллекта 2.0, Решение для банковского ИИ и базовой модели, Решение для интеллектуальных производственных исследований и разработок, Решение SMART для логистики и складского хозяйства, Решение для интеллектуальной дистрибуции, Решение для интеллектуальной разведки и разработки в нефтегазовой отрасли, а также Решение для прогнозирования температур доменных сталеплавильных систем.
