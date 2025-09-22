Компания Huawei представляет трехэтапную программу ACT и девять основных решений для промышленного интеллекта

— открытие новых горизонтов промышленного интеллекта

ШАНХАЙ, 22 сентября 2025 г. /PRNewswire/ -- Лео Чен (Leo Chen), старший вице-президент и президент по корпоративным продажам Huawei, поделился сегодня на конференции HUAWEI CONNECT 2025 новейшими идеями и методами в области промышленного интеллекта, включая предлагаемую компанией трехэтапную программу интеллектуальной трансформации ACT. Во время основного доклада г-на Чэна под названием «Открытие новых горизонтов промышленного интеллекта» компания Huawei также объявила о выпуске девяти основных решений для промышленного интеллекта, которые она разработала вместе со своими партнерами.

Leo Chen, Senior Vice President, President of Enterprise Sales, Huawei

Пять ключевых выводов, определяющих развитие промышленного интеллекта

Технология ИИ быстро развивалась в течение последних нескольких лет. Г-н Чен отметил, что при этом возникло три основных вопроса для предприятий:

Как предприятия могут обеспечить получение реальной коммерческой выгоды от инвестиций в ИИ?

Как предприятия могут использовать собственные данные для защиты собственных конкурентных преимуществ?

Как предприятия могут вывести сценарии использования ИИ за рамки пилотных проектов и перейти к крупномасштабному применению?

Г-н Чен поделился тем, как Huawei решает эти вопросы, рассказав три истории успеха.

Во-первых, компания Huawei разработала динамическую архитектуру «мастер-субагент» для банковской отрасли, которая включает внедряет системные инженерные возможности в банковские рабочие процессы. Huawei помогла своим клиентам ускорить применение ИИ, используя эту архитектуру в ряде сценариев, таких как взаимодействие, транзакции и управление рисками. Это позволило клиенту повысить доход и эффективность и при этом более эффективно управлять рисками.

Во-вторых, компания China Southern Power Grid использовала вычислительную платформу Huawei Ascend и структуру ИИ MindSpore для разработки большой модели, которую она назвала «MegaWatt». Эта модель работает на кластере с экспертным параллелизмом Ascend MoE и сочетает в себе компьютерное зрение и обработку естественного языка. Это помогло клиенту повысить эффективность выявления дефектов и рисков при интеллектуальных проверках линий электропередач в пять раз и точность распознавания изображений до более чем 90 %.

В-третьих, компания Runda Medical использовала серверы логического анализа Huawei Ascend с целью разработки ИИ-решения для медицинских записей, которое повышает качество и эффективность ведения медицинской документации. С момента развертывания в больнице West China Hospital решение помогло сократить время формирования медицинской документации примерно до одной секунды, что значительно повысило эффективность консультаций в больнице.

Затем г-н Чен поделился пятью ключевыми выводами, которые Huawei сделала в ходе реализации этих и других проектов интеллектуальной трансформации.

Во-первых, выбор правильных сценариев для реализации имеет критически важное значение для успешной трансформации. Ценность ИИ заключается в его способности трансформировать процессы и содействовать доставке интеллектуальных продуктов и услуг при глубокой интеграции с основными производственными сценариями.

Во-вторых, возможности отраслевых моделей зависят от качественных данных по вертикалям. Модели общего назначения часто с трудом применяются в промышленных сценариях. Наиболее успешными моделями являются те, которые обучены и настроены на основе огромных объемов качественных собственных данных, что превращает их в отраслевые модели. Такие отраслевые модели превращаются для предприятий в значительное конкурентное преимущество.

В-третьих, спрос на крупномасштабные системы логического анализа будет продолжать быстро расти вместе с развитием ИИ-агентов, подпитывающим этот спрос.

В-четвертых, совместная работа человека с ИИ становится новой организационной парадигмой.

В-пятых, системное управление и управление рисками становятся более важными, чем когда-либо, что заставляет многие организации стремиться к более эффективному управлению. Цель этого управления заключается в обеспечении безопасности, устойчивости и надежности ИИ.

Программа ACT для промышленного интеллекта

Предлагаемая компанией Huawei трехэтапная программа ACT предназначена для содействия внедрению ИИ во всех отраслях. ACT расшифровывается: Assess — оценка сценариев с высокой ценностью, Calibrate — калибровка моделей ИИ с использованием данных по вертикалям и Transform — трансформация бизнес-операций с помощью масштабируемых ИИ-агентов.

Компания Huawei оценивает сценарии с высокой ценностью с помощью своей структуры оценки ИИ-сценариев для оценки коммерческой выгоды, зрелости сценариев и интеграции бизнеса с технологиями. Эта структура уже помогла клиентам выявить более 1000 базовых производственных сценариев для внедрения ИИ.

Компания также предоставляет полный инструментарий и систему защиты ИИ, помогающие предприятиям калибровать общие модели и создавать отраслевые модели. Этот набор инструментов использует данные по вертикалям для преобразования необработанных корпоративных данных в знания, а знаний — в модели.

На заключительном этапе программы ACT, трансформирующем бизнес-операции с помощью масштабируемых ИИ-агентов, компания Huawei предлагает универсальную комплексную платформу, которая может автоматически генерировать агентов, а также рабочие процессы с более чем 100 шагами. Эта платформа ускоряет развертывание агентов. Компания также разработала программу поддержки талантов в области ИИ, которая помогает бизнес-специалистам эффективно разрабатывать, развертывать ИИ-агентов и управлять ими.

Предприятиям, которые хотят следовать программе ACT, потребуется ИИ-ориентированная ИКТ-инфраструктура, охватывающая весь процесс, от подготовки и перемещения данных до обучения моделей, логического анализа и разработки. Г-н Чен подчеркнул, что компания Huawei продолжает внедрять инновации в области хранения данных, вычислений и сетей для этой цели и работает над созданием интегрированных продуктов, которые упрощают этот процесс для клиентов. Примерами таких продуктов являются подключаемые модули ИИ-хранилища и унифицированного диспетчера кэша, высокоскоростные сетевые решения для центров обработки данных 800GE, высоконадежные оптические модули StarryLink и серверы Ascend AI SuperPoD 384.

Презентация: девять совместно разработанных решений для промышленного интеллекта

Huawei поддерживает экосистему сотрудничества «Huawei + Partners», которую они развивают в рамках трех основных инициатив: открытие своего программного обеспечения, аппаратных средств и систем; платформы и инструменты для расширения возможностей партнеров; а также быстрая репликация успешных методов посредством обмена отраслевым опытом. На сегодняшний день эта экосистема привлекла более 6300 партнеров по Kunpeng, 2700 партнеров по Ascend, 70 консалтинговых фирм и 750 независимых поставщиков услуг.

Перед завершением сессии основных докладов компания Huawei представила девять основных решений для промышленного интеллекта, которые она разработала в сотрудничестве с партнерами: Решение для городского ИИ-центра и базовой модели, Решение для интеллектуальных вычислительных лабораторий, Решение для медицинских цифровых технологий и интеллекта 2.0, Решение для банковского ИИ и базовой модели, Решение для интеллектуальных производственных исследований и разработок, Решение SMART для логистики и складского хозяйства, Решение для интеллектуальной дистрибуции, Решение для интеллектуальной разведки и разработки в нефтегазовой отрасли, а также Решение для прогнозирования температур доменных сталеплавильных систем.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2777472/image.jpg