Spoločnosť Huawei predstavuje trojkrokový proces „ACT" a deväť hlavných riešení pre priemyselnú inteligenciu
Sep 22, 2025, 15:27 ET
— Príprava pôdy pre priemyselnú inteligenciu
ŠANGHAJ, 22. septembra 2025 /PRNewswire/ -- Leo Chen, senior viceprezident a prezident podnikového predaja spoločnosti Huawei, sa dnes na konferencii HUAWEI CONNECT 2025 podelil o najnovšie poznatky a postupy spoločnosti Huawei v oblasti priemyselnej inteligencie vrátane trojkrokového procesu „ACT" pre inteligentnú transformáciu. Počas Chenovho hlavného prejavu s názvom „Príprava pôdy pre priemyselnú inteligenciu" spoločnosť Huawei tiež predstavila deväť hlavných riešení pre priemyselnú inteligenciu, ktoré vyvinula spolu so svojimi partnermi.
Päť kľúčových zistení, ktoré poháňajú priemyselnú inteligenciu
Technológia umelej inteligencie sa v posledných rokoch rýchlo rozvíjala. Chen uviedol, že to vyvoláva tri hlavné otázky, čo sa týka podnikov:
- Ako môžu podniky zabezpečiť, aby ich investície do umelej inteligencie generovali skutočnú obchodnú hodnotu?
- Ako môžu podniky využiť svoje vlastné údaje, aby ochránili svoju konkurenčnú výhodu?
- Ako môžu podniky pomôcť prípadom využívania umelej inteligencie posunúť sa od pilotných projektov k rozsiahlym aplikáciám?
Chen sa podelil o spôsob, akým Huawei rieši tieto otázky, a predstavil tri úspešné príbehy.
Spoločnosť Huawei najprv vyvinula dynamickú architektúru master-subagent pre bankový sektor, ktorá začleňuje systematické inžinierske schopnosti do bankových pracovných postupov. Spoločnosť Huawei pomohla svojmu zákazníkovi zrýchliť aplikácie umelej inteligencie pomocou tejto architektúry v mnohých scenároch, ako sú interakcie, transakcie a regulácia rizík. To umožnilo zákazníkovi zvýšiť príjmy a efektivitu a zároveň účinnejšie spravovať riziká.
Po druhé, spoločnosť China Southern Power Grid využila výpočtovú platformu Ascend od spoločnosti Huawei a rámec umelej inteligencie MindSpore na vývoj rozsiahleho modelu, ktorý nazvala „MegaWatt". Tento model využíva klaster Ascend MoE Expert Parallelism a kombinuje počítačové videnie a spracovanie prirodzeného jazyka. Pomohlo zákazníkovi päťnásobne zlepšiť efektivitu identifikácie chýb a rizík počas inteligentných kontrol elektrického vedenia a zvýšiť presnosť rozpoznávania obrazu na viac ako 90 %.
Po tretie, spoločnosť Runda Medical použila inferenčné servery Ascend od spoločnosti Huawei na vývoj riešenia pre správu zdravotných záznamov s umelou inteligenciou, ktoré zlepšuje kvalitu aj efektívnosť vedenia zdravotných záznamov. Od svojho nasadenia v nemocnici West China Hospital toto riešenie skrátilo čas generovania zdravotných záznamov na približne jednu sekundu, čo dramaticky zlepšilo efektivitu konzultácií v nemocnici.
Chen sa potom podelil o päť kľúčových zistení, ku ktorým spoločnosť Huawei dospela v priebehu týchto a ďalších projektov inteligentnej transformácie.
Po prvé, výber správnych scenárov pre implementáciu je kľúčový pre úspešnú transformáciu. Hodnota umelej inteligencie spočíva v jej schopnosti transformovať procesy a podporovať inteligentné dodávanie produktov a služieb v rámci hlbokej integrácie s kľúčovými výrobnými scenármi.
Po druhé, možnosti modelov špecifických pre dané odvetvie závisia od vysokokvalitných vertikálnych údajov. Modely na všeobecné použitie majú často problémy pri použití v priemyselných scenároch. Najúspešnejšie modely sú tie, ktoré sú trénované a doladené na základe obrovského množstva vysokokvalitných vlastných údajov, čo ich transformuje na modely špecifické pre dané odvetvie. Takéto modely špecifické pre dané odvetvie sa stávajú významnou konkurenčnou výhodou pre podniky.
Po tretie, dopyt po rozsiahlej inferencii bude naďalej rýchlo rásť spolu s agentmi umelej inteligencie, čo bude prispievať k zvyšovaniu dopytu po rozsiahlej inferencii.
Po štvrté, spolupráca medzi človekom a umelou inteligenciou sa stáva novou organizačnou paradigmou.
Po piate, systematické riadenie a správa rizík sa stávajú dôležitejšie ako kedykoľvek predtým, čo núti mnohé organizácie usilovať o efektívnejšie riadenie. Cieľom tohto riadenia je zaistiť bezpečnú, udržateľnú a dôveryhodnú umelú inteligenciu.
Proces „ACT" pre priemyselnú inteligenciu
Navrhovaný trojkrokový proces „ACT" spoločnosti Huawei je vytvorený tak, aby podporil zavádzanie umelej inteligencie vo všetkých odvetviach. ACT znamená: posudzovať (Access) scenáre s vysokou hodnotou, kalibrovať (Calibrate) modely umelej inteligencie pomocou vertikálnych údajov a transformovať (Transform) obchodné operácie pomocou škálovateľných agentov umelej inteligencie.
Spoločnosť Huawei posudzuje scenáre s vysokou hodnotou pomocou svojho rámca pre hodnotenie scenárov s umelou inteligenciou (AI Scenario Assessment Framework) na vyhodnotenie obchodnej hodnoty, zrelosti scenárov a integrácie podniku a technológií. Tento rámec už pomohol zákazníkom identifikovať viac ako 1 000 základných produkčných scenárov pre zavedenie umelej inteligencie.
Spoločnosť tiež poskytuje kompletný rad nástrojov a systém zabezpečenia pomocou umelej inteligencie, ktorý pomáha podnikom kalibrovať všeobecné modely a vytvárať modely špecifické pre dané odvetvie. Tento reťazec nástrojov využíva vertikálne údaje na transformáciu nespracovaných podnikových údajov na znalosti a znalosti na modely.
Pre posledný krok procesu ACT, transformáciu obchodných operácií pomocou škálovateľných agentov umelej inteligencie, má spoločnosť Huawei komplexnú všestrannú platformu, ktorá dokáže automaticky generovať agentov, ako aj pracovné postupy s viac ako 100 krokmi. Táto platforma urýchľuje nasadenie agentov. Spoločnosť okrem toho vyvinula program podpory talentov s využitím umelej inteligencie, ktorý pomáha obchodným profesionálom efektívne vyvíjať, nasadzovať a prevádzkovať agentov s umelou inteligenciou.
Podniky, ktoré sa chcú vydať cestou ACT, budú potrebovať infraštruktúru IKT orientovanú na umelú inteligenciu, ktorá pokrýva celý proces, od prípravy a presunu údajov až po trénovanie modelov, inferenciu a vývoj. Chen zdôraznil, že spoločnosť Huawei naďalej na tento účel inovuje v oblasti ukladania údajov, výpočtovej techniky a sietí a pracuje na vytváraní integrovaných produktov, ktoré zákazníkom uľahčia tento proces. Medzi príklady týchto produktov patria pluginy pre úložisko s umelou inteligenciou a Unified Cache Manager, vysokorýchlostné sieťové riešenia pre dátové centrá s rýchlosťou 800 GE, vysoko spoľahlivé optické moduly StarryLink poskytované spoločnosťou a servery Ascend umelej inteligencie v rámci infraštruktúry SuperPoD 384.
Úvodné podujatie: deväť spoločne vyvinutých riešení pre priemyselnú inteligenciu
Spoločnosť Huawei propaguje ekosystém spolupráce „Huawei + Partners", ktorý rozvíja prostredníctvom troch hlavných iniciatív: sprístupnenie svojho softvéru, hardvéru a systémov; umožnenie platformy a nástrojov pre podporu svojich partnerov a rýchle opakovanie úspešných postupov prostredníctvom zdieľania skúseností v odvetví. Ich ekosystém doteraz prilákal viac ako 6 300 partnerov Kunpeng, 2 700 partnerov Ascend, 70 konzultačných firiem a 750 nezávislých dodávateľov softvéru.
Pred ukončením hlavnej časti programu spoločnosť Huawei predstavila deväť hlavných riešení pre priemyselnú inteligenciu, ktoré vyvinula v spolupráci s partnermi: riešenie modelu mestského centra umelej inteligencie a základov, riešenie inteligentných výpočtových laboratórií, riešenie digitálnych a spravodajských technológií 2.0 pre zdravotnícke technológie, riešenie modelu umelej inteligencie a základov pre bankovníctvo, inteligentné riešenie výskumu a vývoja v oblasti výroby, riešenie inteligentnej logistiky a skladovania, inteligentné distribučné riešenie, inteligentné riešenie prieskumu a vývoja pre ropu a plyn a riešenie predikcie teploty oceliarskej vysokej pece.
Fotografia – https://mma.prnewswire.com/media/2777472/image.jpg
