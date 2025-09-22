Huawei presenta il percorso "ACT" in tre fasi e nove importanti soluzioni per l'intelligenza industriale

— Nuove frontiere per l'intelligenza industriale

SHANGHAI, 22 settembre 2025 /PRNewswire/ -- Leo Chen, vicepresidente senior e presidente vendite aziendali Huawei, ha condiviso oggi i dati approfonditi e le pratiche più recenti di Huawei per l'intelligenza industriale in occasione di HUAWEI CONNECT 2025, tra cui il proprio percorso "ACT" in tre fasi per la trasformazione intelligente. Durante il discorso di apertura di Chen, dal titolo "Breaking New Ground to Industrial Intelligence", Huawei ha anche lanciato nove importanti soluzioni per l'intelligenza industriale, sviluppate insieme ai suoi partner.

Leo Chen, Senior Vice President, President of Enterprise Sales, Huawei

Cinque scoperte chiave che guidano l'intelligenza industriale

La tecnologia IA si è sviluppata rapidamente negli ultimi anni. Chen ha osservato che ciò ha sollevato tre importanti interrogativi per le imprese:

Come possono garantire che i loro investimenti nell'IA generino un reale valore commerciale?

In che modo possono utilizzare i loro dati per difendere i vantaggi competitivi?

In che modo possono aiutare i casi d'uso dell'IA a passare dai progetti pilota alle applicazioni su larga scala?

Chen ha illustrato come Huawei sta affrontando queste questioni attraverso tre storie di successo.

Innanzitutto, Huawei ha sviluppato un'architettura dinamica master-sub-agent per il settore bancario che integra capacità di ingegneria sistematica nei flussi di lavoro bancari e ha aiutato i clienti ad accelerare l'applicazione dell'IA utilizzando questa architettura in diversi scenari come interazioni, transazioni e controllo del rischio. Ciò ha consentito ai clienti di aumentare i ricavi e l'efficienza, al contempo gestendo i rischi in modo più efficace.

In secondo luogo, China Southern Power Grid ha utilizzato la piattaforma di elaborazione Huawei Ascend e il framework IA MindSpore per sviluppare un modello di grandi dimensioni denominato "MegaWatt", che viene eseguito su un cluster Ascend MoE Expert Parallelism, combina la visione artificiale e l'elaborazione del linguaggio naturale, e ha aiutato il cliente a migliorare di cinque volte l'efficienza nell'identificazione di difetti e rischi durante le ispezioni intelligenti delle linee elettriche e ad aumentare la precisione del riconoscimento delle immagini a oltre il 90%.

In terzo luogo, Runda Medical ha utilizzato i server di inferenza Huawei Ascend per sviluppare una soluzione IA per la gestione delle cartelle cliniche, che migliora sia la qualità che l'efficienza della registrazione dei dati medici. Da quando è stata implementata presso il West China Hospital, la soluzione ha ridotto il tempo di generazione delle cartelle cliniche a circa un secondo, migliorando notevolmente l'efficienza delle consultazioni ospedaliere.

Chen ha poi condiviso cinque scoperte chiave sviluppate da Huawei nel corso di questi e altri progetti di trasformazione intelligente.

Innanzitutto, per una trasformazione coronata dal successo è fondamentale scegliere gli scenari giusti da implementare. Il valore dell'IA risiede nella sua capacità di trasformare i processi e contribuire a realizzare prodotti e servizi intelligenti quando è profondamente integrata con gli scenari di produzione principali.

In secondo luogo, le capacità dei modelli specifici del settore dipendono da dati verticali di alta qualità. I modelli generici spesso incontrano difficoltà quando vengono applicati in scenari industriali. I modelli di maggior successo sono quelli che vengono addestrati e perfezionati sulla base di enormi quantità di dati proprietari e di alta qualità, che li trasformano in modelli specifici per il settore. Questi ultimi diventano un vantaggio competitivo significativo per le imprese.

In terzo luogo, la domanda di inferenza su larga scala continuerà a crescere rapidamente parallelamente agli agenti IA, alimentando la domanda di inferenza su larga scala.

In quarto luogo, la collaborazione tra le persone e l'IA sta diventando un nuovo paradigma organizzativo.

Infine, la governance sistematica e la gestione del rischio stanno diventando più importanti che mai, spingendo molte imprese a perseguire una governance più efficace, il cui obiettivo è garantire un'IA sicura, sostenibile e affidabile.

Il percorso "ACT" per l'intelligenza industriale

Il percorso "ACT" in tre fasi proposto da Huawei è concepito per promuovere l'adozione dell'IA in tutti i settori. ACT sta per: Assess (Valuta) scenari di alto valore, Calibrate (Calibra) modelli di IA utilizzando dati verticali e Transform (Trasforma) le operazioni aziendali con agenti IA su larga scala.

Huawei valuta scenari di alto valore utilizzando il suo AI Scenario Assessment Framework per stimare il valore aziendale, la maturità dello scenario e l'integrazione tra business e tecnologia. Questo framework ha già aiutato i clienti a identificare più di 1.000 scenari di produzione fondamentali per l'adozione dell'IA.

Huawei fornisce inoltre una toolchain completa e un sistema di protezione della sicurezza basato sull'IA per aiutare le imprese a calibrare modelli generali e a creare modelli specifici per il settore. La toolchain utilizza dati verticali per trasformare i dati aziendali grezzi in conoscenza e quest'ultima in modelli.

Per la fase finale del percorso ACT, ossia la trasformazione delle operazioni aziendali con agenti IA su larga scala, Huawei dispone di una piattaforma Versatile completa – in grado di generare automaticamente agenti e flussi di lavoro con oltre 100 passaggi – e che accelera l'implementazione degli agenti. Huawei ha inoltre sviluppato un programma di abilitazione dei talenti IA che aiuta i professionisti aziendali a sviluppare, distribuire e gestire in modo efficace gli agenti IA.

Le imprese che intendono seguire il percorso ACT avranno bisogno di un'infrastruttura ICT orientata all'IA che copra l'intero processo, dalla preparazione e dallo spostamento dei dati, alla formazione, all'inferenza e allo sviluppo del modello. Chen ha sottolineato che Huawei continua a innovare nell'archiviazione dei dati, nel computing e nelle reti a questo scopo e che è impegnata nella creazione di prodotti integrati che semplifichino il processo per i clienti. Sono esempi di questi prodotti i plugin di storage IA e Unified Cache Manager, le soluzioni di rete per data center ad alta velocità 800GE, i moduli ottici StarryLink altamente affidabili e Ascend AI SuperPoD 384.

Evento di lancio: nove soluzioni sviluppate congiuntamente per l'intelligenza industriale

Huawei sta promuovendo un ecosistema di collaborazione "Huawei + Partners", attualmente in fase di sviluppo attraverso tre iniziative principali: l'apertura dei suoi software, hardware e sistemi; piattaforme e strumenti di abilitazione per i suoi partner; e la rapida replicazione di pratiche di successo attraverso la condivisione delle esperienze del settore. A tutt'oggi, l'ecosistema ha attratto oltre 6.300 partner Kunpeng, 2.700 partner Ascend, 70 società di consulenza e 750 vendor software indipendenti.

Prima della conclusione della sessione principale, Huawei ha presentato nove importanti soluzioni per l'intelligenza industriale sviluppate in collaborazione con i partner: City AI Center & Foundation Model Solution, Intelligent Computing Labs Solution, Medical Technology Digital and Intelligence 2.0 Solution, Banking AI and Foundation Model Solution, Intelligent Manufacturing R&D Solution, SMART Logistics & Warehousing Solution, Intelligent Distribution Solution, Intelligent Exploration and Development Solution for Oil and Gas e Steel Blast Furnace Temperature Prediction Solution.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2777472/image.jpg