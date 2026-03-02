- Huawei publica el informe "Redes industriales totalmente conectadas", cuyo objetivo es promover la modernización de la arquitectura de las fábricas inteligentes

BARCELONA, España, 2 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Durante el MWC Barcelona 2026, Huawei celebró su Foro de Fabricación y Grandes Empresas bajo el lema "Las actualizaciones de las fábricas inteligentes impulsan la productividad digital". Cerca de 100 clientes, socios y expertos del sector se reunieron para debatir sobre el desarrollo digital e inteligente de la industria manufacturera.

Durante el evento, Liu Chao, vicepresidente de Huawei y consejero delegado de la unidad de negocio de Fabricación y Grandes Empresas de Huawei, y otros invitados presentaron el informe "Redes Industriales Totalmente Conectadas" (el informe, para abreviar). Desarrollado a partir de las propias prácticas de Huawei y casos de referencia del sector, el informe ofrece una predicción prospectiva de cuatro tendencias principales en redes industriales: acceso ubicuo, conectividad convergente, redes autónomas y seguridad de red integrada. Estas tendencias indican oportunidades esenciales para que los fabricantes aceleren su transformación digital.

En su discurso, Liu Chao, vicepresidente de Huawei y consejero delegado de la unidad de negocio de Fabricación y Grandes Empresas de Huawei, afirmó que, en los últimos tres años, Huawei ha prestado servicio a más de 27.000 clientes de fabricación y grandes empresas en todo el mundo, con un crecimiento de su base de clientes superior al 50%. Este éxito se atribuye a la innovación independiente de Huawei en tecnologías de la información y la comunicación (TIC), a sus amplias prácticas en fabricación y a un ecosistema industrial en constante crecimiento. Además, Huawei ha colaborado con más de 1.500 socios para desarrollar soluciones, lo que representa un incremento interanual del 20%. En la era del mundo inteligente, las empresas han cambiado su enfoque: de analizar el "por qué" a explorar el "cómo" y el "qué" hacer con la inteligencia artificial (IA). Gracias a su participación en cientos de proyectos de IA, Huawei ha descubierto que su implementación eficaz requiere la combinación de modelos de base sólidos y datos específicos de alta calidad de cada sector para mejorar la usabilidad. Al mismo tiempo, la arquitectura de TI debe respaldar el futuro desarrollo empresarial y la transformación organizacional. Por lo tanto, las aplicaciones de IA se están extendiendo rápidamente de los departamentos de TI a los departamentos empresariales. Los elementos clave para la implementación de la IA en la producción y la fabricación están estrechamente relacionados con las nuevas capacidades propuestas en el informe Redes Industriales Totalmente Conectadas.

En respuesta a las tendencias descritas en el Informe, Huawei presentó en este evento una serie de soluciones para fábricas inteligentes, incluyendo una red de producción convergente, con el objetivo de impulsar la transformación inteligente de las empresas manufactureras. Estas soluciones se basan en tres capacidades fundamentales: convergencia de TI/OT, implementación inalámbrica y seguridad integrada, así como operaciones y mantenimiento (O&M). Incluyen productos altamente fiables y adaptables, y un ecosistema integral, y se han implementado con éxito en miles de fábricas, logrando un rendimiento excepcional.

La red de producción convergente de TI/OT y alta fiabilidad utiliza tecnologías como la actualización sin interrupciones del Grupo de Agregación de Enlaces Multichasis (M-LAG), así como productos esenciales como conmutadores industriales para garantizar una fiabilidad de red del 99,999%, un ancho de banda de 10 Gbps y baja latencia. Esto cumple con los requisitos de producción continua e inspección de calidad de alta precisión. La solución de fábrica inalámbrica, centrada en productos inalámbricos Wi-Fi 7 para escenarios industriales, reduce el número de elementos de red (NE). Esto garantiza una flexibilidad excepcional y agiliza los ajustes de la línea de producción. La solución integrada para el fortalecimiento de la seguridad de la red de fábrica y las operaciones y el mantenimiento inteligentes integra tecnologías y mecanismos avanzados para defenderse de ataques, a la vez que duplica la eficiencia de las operaciones y el mantenimiento. Este rendimiento cumple con los requisitos de cumplimiento normativo de datos y permite redes de conducción autónoma.

Las soluciones de fábrica inteligente de Huawei se alinean a la perfección con las perspectivas de futuro del informe "Redes Industriales Totalmente Conectadas", a la vez que ofrecen una sólida base de red para la integración avanzada de la IA en la fabricación. Estas innovaciones permiten a las empresas reducir costes, mejorar la calidad y aumentar la eficiencia, acelerando su transformación inteligente.

De cara al futuro, Huawei seguirá colaborando con sus socios del sector para impulsar la transformación digital e inteligente de la fabricación, apoyando a los fabricantes globales a lograr un desarrollo de alta calidad.

