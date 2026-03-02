Huawei vydáva správu o plne prepojených priemyselných sieťach s cieľom podporiť modernizáciu architektúry inteligentných tovární
Mar 02, 2026, 14:56 ET
BARCELONA, Španielsko, 2. marca 2026 /PRNewswire/ -- Počas veľtrhu MWC Barcelona 2026 usporiadala spoločnosť Huawei svoje Fórum pre výrobu a veľké podniky na tému „Inteligentné modernizácie tovární podporujú digitálnu produktivitu". Takmer 100 zákazníkov, partnerov a odborníkov z odvetvia sa zišlo, aby diskutovali o digitálnom a inteligentnom rozvoji výrobného priemyslu.
Počas podujatia Liu Chao, viceprezident spoločnosti Huawei a generálny riaditeľ divízie výroby a veľkých podnikov Huawei, spolu s ďalšími hosťami zverejnili správu Plne prepojené priemyselné siete (ďalej ako správa). Táto správa, vypracovaná na základe vlastných postupov Huawei a porovnávacích prípadov z odvetvia, poskytuje výhľadovú predpoveď štyroch hlavných trendov v priemyselných sieťach: všadeprítomný prístup, konvergovaná konektivita, autonómne siete a integrovaná sieťová bezpečnosť. Tieto trendy naznačujú pre výrobcov zásadné príležitosti na urýchlenie ich digitálnej transformácie.
Vo svojom prejave Liu Chao, viceprezident spoločnosti Huawei a generálny riaditeľ divízie výroby a veľkých podnikov Huawei, uviedol, že za posledné tri roky spoločnosť Huawei celosvetovo obslúžila viac ako 27 000 zákazníkov z oblasti výroby a veľkých podnikov, pričom jej zákaznícka základňa vzrástla o viac ako 50 %. Tento úspech prináša nezávislá inovácia spoločnosti Huawei v oblasti informačných a komunikačných technológií (IKT), rozsiahle postupy vo výrobe a neustále rastúci priemyselný ekosystém. Spoločnosť Huawei okrem toho spolupracovala s viac ako 1500 partnermi na vývoji riešení, čo predstavuje medziročný nárast o 20 %. V ére inteligentného sveta sa podniky presunuli z hľadania odpovedí na otázku „prečo" na skúmanie „ako" a „čo" robiť s umelou inteligenciou (AI). Vďaka účasti na stovkách projektov AI spoločnosť Huawei zistila, že efektívna implementácia AI si vyžaduje kombináciu výkonných základných modelov a vysokokvalitných údajov špecifických pre dané odvetvie, s cieľom zvýšiť použiteľnosť. Zároveň musí IT architektúra podporovať budúci rozvoj podnikania a organizačnú transformáciu. Preto sa aplikácie AI rýchlo šíria z oblasti IT do obchodných oddelení. Kľúčové prvky implementácie AI vo výrobe a spracovateľskom priemysle úzko súvisia s novými možnosťami, ktoré sa uvádzajú v správe Plne prepojené priemyselné siete.
V reakcii na trendy načrtnuté v správe predstavila spoločnosť Huawei na tomto podujatí sériu riešení pre inteligentné továrne vrátane konvergovanej výrobnej siete s cieľom posilniť inteligentnú transformáciu výrobných podnikov. Tieto riešenia sú založené na troch základných schopnostiach: konvergencia IT/OT; bezdrôtové nasadenie; integrovaná bezpečnosť a prevádzka a údržba. Zahŕňajú vysoko spoľahlivé a prispôsobivé produkty, ako aj komplexný ekosystém. Boli úspešne nasadené v tisíckach výrobných závodov, s výslednou silnou výkonnosťou.
Konvergovaná IT/OT sieť s vysokou spoľahlivosťou využíva technológie ako bezproblémový upgrade Multichassis Link Aggregation Group (M-LAG), ako aj základné produkty, ako sú priemyselné prepínače, na zabezpečenie 99,999 % spoľahlivosti siete, šírky pásma 10 Gb/s a nízkej latencie. Spĺňajú požiadavky na nepretržitú výrobu a vysoko presnú kontrolu kvality. Bezdrôtové továrenské riešenie, zamerané na bezdrôtové produkty Wi-Fi 7 pre priemyselné scenáre, znižuje počet sieťových prvkov. To zaručuje maximálnu flexibilitu a urýchľuje úpravy výrobnej linky. Integrované riešenie na posilnenie zabezpečenia siete v továrni a inteligentnú prevádzku a údržbu integruje pokročilé technológie a mechanizmy na ochranu pred útokmi, pričom zároveň zdvojnásobuje efektivitu prevádzky a údržby. Tento výkon spĺňa požiadavky na súlad s údajmi a dosahuje siete s „autonómnym riadením".
Riešenia spoločnosti Huawei pre inteligentné továrne sú v súlade s výhľadovými poznatkami správy Plne prepojené priemyselné siete a zároveň poskytujú stabilný sieťový základ pre pokročilú integráciu AI do výroby. Tieto inovácie umožňujú podnikom znižovať náklady, zvyšovať kvalitu a podporovať efektivitu, čím urýchľujú ich inteligentnú transformáciu.
Huawei bude do budúcnosti pokračovať v spolupráci s priemyselnými partnermi s cieľom podporiť digitálnu a inteligentnú transformáciu výroby a podporiť globálnych výrobcov pri dosahovaní vysokokvalitného vývoja.
Viac informácií o inteligentných výrobných riešeniach spoločnosti Huawei nájdete na adrese: https://e.huawei.com/en/industries/manufacturing.
