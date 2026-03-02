Huawei publie le rapport Fully Connected Industrial Networks, visant à promouvoir la modernisation de l'architecture des usines intelligentes

BARCELONE, Espagne, 2 mars 2026 /PRNewswire/ -- Lors du MWC Barcelona 2026, Huawei a organisé son Forum sur la fabrication et les grandes entreprises sur le thème « Intelligent Factory Upgrades Boost Digital Productivity » (Les mises à niveau des usines intelligentes stimulent la productivité numérique). Près de 100 clients, partenaires et experts de l'industrie se sont réunis pour discuter du développement numérique et intelligent de l'industrie manufacturière.

Release of the Fully Connected Industrial Networks report

Au cours de cet événement, Liu Chao, vice-président de Huawei et PDG de la division Manufacturing and Large Enterprises de Huawei, et d'autres invités ont publié le rapport Fully Connected Industrial Networks (Réseaux industriels entièrement connectés, le Rapport en abrégé). Élaboré sur la base des pratiques propres à Huawei et de cas de référence dans l'industrie, le Rapport fournit une prévision prospective de quatre grandes tendances dans les réseaux industriels : l'accès universel, la connectivité convergente, les réseaux autonomes et la sécurité intégrée des réseaux. Ces tendances indiquent des opportunités essentielles pour les fabricants d'accélérer leur transformation numérique.

Dans son discours, Liu Chao, vice-président de Huawei et directeur général de la division Manufacturing & Large Enterprises de Huawei, a déclaré qu'au cours des trois dernières années, Huawei a fourni ses services à plus de 27 000 clients issus du secteur manufacturier et de grandes entreprises dans le monde entier, avec une base de clients en croissance de plus de 50 %. Cette réussite est attribuée à l'innovation indépendante de Huawei dans les technologies de l'information et de la communication (TIC), à ses pratiques étendues en matière de fabrication et à un écosystème industriel en constante expansion. En outre, Huawei a collaboré avec plus de 1 500 partenaires pour développer des solutions, soit une augmentation de 20 % par rapport à l'année précédente. À l'ère du monde intelligent, les entreprises sont passées d'un discours centré sur le « pourquoi » à une approche axée sur le « comment » et le « quoi » à mettre en œuvre avec l'intelligence artificielle (IA). En participant à des centaines de projets d'IA, Huawei a constaté que l'implémentation efficace de l'IA nécessite la combinaison de modèles de base puissants et de données sectorielles de haute qualité pour améliorer la facilité d'utilisation. En même temps, l'architecture informatique doit soutenir le développement futur de l'entreprise et la transformation de l'organisation. Les applications de l'IA se propagent donc rapidement des services informatiques aux services commerciaux. Les éléments clés du déploiement de l'IA dans la production et la fabrication sont étroitement liés aux nouvelles capacités préconisées dans le rapport Fully Connected Industrial Networks.

En réponse aux tendances décrites dans le Rapport, Huawei a présenté une série de solutions pour usines intelligentes, notamment un réseau de production convergent lors de cet événement, dans le but de permettre la transformation intelligente des entreprises manufacturières. Ces solutions s'appuient sur trois capacités essentielles : la convergence IT/OT, le déploiement sans fil, la sécurité intégrée et l'O&M. Elles comprennent des produits hautement fiables et adaptables ainsi qu'un écosystème complet, et ont été déployées avec succès au sein de milliers d'usines de fabrication, avec des performances élevées.

Le réseau de production convergent IT/OT à haute fiabilité utilise des technologies telles que la mise à niveau sans interruption M-LAG (Multichassis Link Aggregation Group) ainsi que des produits de base tels que des commutateurs industriels afin de garantir une fiabilité du réseau de 99,999 %, une bande passante de 10 Gb/s et un faible temps de latence. Elles répondent aux exigences d'une production continue et d'un contrôle de qualité de haute précision. La solution d'usine sans fil, centrée sur les produits sans fil Wi-Fi 7 pour les scénarios industriels, réduit le nombre d'éléments de réseau (NE). Cela permet de garantir une grande flexibilité et d'accélérer les ajustements de la ligne de production. La solution intégrée pour le renforcement de la sécurité du réseau de l'usine et l'O&M intelligentes intègre des technologies et des mécanismes avancés pour se défendre contre les attaques tout en doublant l'efficacité de l'O&M. Cette performance répond aux exigences de conformité des données et permet d'obtenir des réseaux de « conduite autonome ».

Les solutions pour les usines intelligentes de Huawei s'alignent parfaitement sur les perspectives d'avenir du rapport Fully Connected Industrial Networks, tout en offrant une base de réseau robuste pour l'intégration avancée de l'IA dans la fabrication. Ces innovations permettent aux entreprises de réduire les coûts, d'améliorer la qualité et de renforcer l'efficacité, accélérant ainsi leur transformation intelligente.

À l'avenir, Huawei continuera à travailler avec des partenaires industriels pour alimenter la transformation numérique et intelligente de la fabrication, en aidant les fabricants mondiaux à atteindre un développement de haute qualité.

Pour plus d'informations sur les solutions de fabrication intelligente de Huawei, visitez le site : https://e.huawei.com/en/industries/manufacturing.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2923560/image.jpg