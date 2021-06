Huawei publie un livre blanc sur la réalité augmentée et présente les avantages de l'association 5G + réalité augmentée

Les données de Huawei et de tiers prédisent que le marché de la réalité augmentée vaudra 300 milliards de dollars américains d'ici 2025. « La réalité augmentée sera adoptée dans un premier temps dans cinq industries prioritaires : l'éducation, les réseaux sociaux, les achats, les voyages et la navigation, et les jeux », a déclaré Bob Cai. « La réalité augmentée peut vraiment permettre la convergence des mondes physique et numérique, en transformant les rêves en réalité ».

La réalité augmentée rend la communication plus efficace

Lors de l'événement, Bob Cai a présenté des études de cas de Huawei utilisant la réalité augmentée. En raison de la COVID-19, les clients ne peuvent pas venir en personne jusqu'à Huawei. Huawei a donc décidé d'utiliser la réalité augmentée pour présenter ses principaux produits et solutions en ligne, ce qui rend la communication beaucoup plus efficace. Huawei utilise également la réalité augmentée pour obtenir la livraison rapide des stations de base 5G, ce qui accroît considérablement l'efficacité de la livraison.

Huawei simplifie la réalité augmentée

Lors de l'événement, Bob Cai a montré comment Huawei « produit » une réalité augmentée. Air Photo de Huawei utilise des algorithmes uniques pour convertir une photo 2D en un modèle 3D numérique, simplifiant considérablement la modélisation des caractères 3D de la réalité augmentée. Bob Cai a également présenté la plateforme Huawei AR Engine, une plate-forme de développement de réalité augmentée de l'entreprise orientée vers les appareils mobiles. Avec Huawei AR Engine, les développeurs doivent écrire seulement 10 lignes de code pour créer des effets de réalité augmentée, optimisant alors considérablement l'efficacité du développement d'applications de réalité augmentée.

Tous les professionnels de l'industrie devrait collaborer pour créer un écosystème 5G + RA

Un certain nombre d'invités de premier plan ont assisté à l'événement et ont prononcé des discours liminaires, notamment He Chengjian, directeur du bureau de gestion des communications de Shenzhen, David MacQueen, directeur général de Strategy Analytics, Huang He, principal producteur de la chaîne de télévision de Shenzhen, Wei Rongjie, PDG de RealMax, Hiroshi Fukuda, PDG de Meleap, Liang Jinhao, représentant de HADO China Region, et Fu Jie, directeur exécutif de l'association de réalité augmentée de Shenzhen. Ils ont partagé les derniers cas d'utilisation de la réalité augmentée et leurs réflexions sur les tendances futures de cette technologie.

Selon He Chengjian, Shenzhen est la première ville au monde avec une couverture 5G SA complète. Les services TIC représentés par la réalité augmentée peuvent potentiellement être adoptés dans un large éventail d'industries, notamment la production industrielle, l'e-commerce, l'immobilier, la décoration intérieure, la culture, le sport, le tourisme, la santé et l'éducation. Les applications de réalité augmentée sont devenues un moteur clé de la transformation numérique et changeront profondément les méthodes de production et notre mode de vie.

En conclusion, Bob Cai a simplement déclaré : « Si vous voulez aller vite, partez seul ; si vous voulez aller loin, allez-y ensemble. Le développement de la réalité augmentée exige que tous les professionnels de l'industrie travaillent ensemble et créent une chaîne de valeur prospère de la 5G + RA. La réalité augmentée et la 5G sont associées au bon moment. Elles constituent un nouveau souffle l'une pour l'autre. »

Téléchargez le livre blanc intitulé AR Insight and Application Practice White Paper à l'adresse suivante :

https://carrier.huawei.com/~/media/CNBGV2/download/bws2021/ar-insight-and-application-practice-white-paper-en.pdf

