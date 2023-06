Huawei reconhecida como a escolha dos clientes do Gartner Peer Insights™ para firewalls de rede pelo terceiro ano consecutivo

SHENZHEN, China, 27 de junho de 2023 /PRNewswire/ -- Recentemente, a Huawei foi nomeada uma escolha dos clientes na "Voice of the Customer for Network Firewalls" do Gartner Peer Insights de 2023, marcando o terceiro ano consecutivo recebendo esta distinção. No relatório, a Huawei recebeu uma classificação geral de 5,0/5,0 estrelas e taxa de recomendação de 99% com base em 213 avaliações. Além disso, a Huawei, por seus firewalls, recebeu a distinção como escolha dos clientes em 7 segmentos de mercado: Empresa global (10B+USD)/ Grande empresa (1B -10B USD)/ Empresa de médio porte (50M -1B USD), Indústria de fabricação/serviços e Ásia-Pacífico/Europa, região do Oriente Médio e África.

"É uma grande honra para a Huawei ser nomeada a escolha dos clientes pelo Gartner Peer Insights este ano. Agradecemos aos clientes de todo o mundo por seus comentários e recomendações sobre os firewalls da Huawei. Cada Voz do Cliente (em inglês: Voice of the Customer, VOC) nos leva a inovar ainda mais e fazer avanços. No futuro, continuaremos a obter uma visão mais profunda dos pontos problemáticos e requisitos dos usuários, melhorar os recursos do produto com mais investimento e oferecer aos usuários produtos mais seguros e inteligentes". disse Mike Ma, presidente do domínio de produtos de segurança da Huawei.

