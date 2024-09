Huawei reconnu par ses pairs comme un choix des clients 2024 de Gartner® Peer Insights™ pour l'infrastructure LAN filaire et sans fil d'entreprise

SHENZHEN, Chine, 30 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Le 24 septembre 2024, Huawei a annoncé avoir été reconnu par ses pairs comme un choix des clients 2024 Gartner® Peer Insights™ dans la Voix du client pour l'infrastructure LAN filaire et sans fil d'entreprise grâce à ses offres Xinghe Intelligent Campus. C'est la cinquième année consécutive que Huawei reçoit cette distinction. Huawei a notamment reçu la distinction Choix des clients dans quatre des six segments client : entreprises de taille moyenne (50 millions - 1 milliard USD) ; secteur public, gouvernement et éducation ; Asie-Pacifique ; et Europe, Moyen-Orient et Afrique.

Au 30 juin 2024, des clients de divers secteurs - y compris la fabrication, les services informatiques, l'éducation et les télécoms - ont examiné l'ensemble des offres Xinghe Intelligent Campus de Huawei sur la plateforme Gartner Peer Insights. Nous pensons que leurs commentaires élogieux ont montré la reconnaissance mondiale de Huawei du point de vue de l'influence de l'industrie, des échelles de déploiement et de l'utilisation commerciale mature.

« Nous sommes ravis d'être à nouveau nommés en tant que choix des clients Gartner® Peer Insights™ pour l'infrastructure LAN filaire et sans fil d'entreprise », déclare Shawn Zhao, président, Campus Network Domain, Huawei. « Huawei a récemment mis à niveau le Xinghe Intelligent Campus, qui porte l'expérience du sans-fil, des applications et de l'O&M à de nouveaux niveaux grâce aux technologies de l'IA, ce qui accélère la transformation numérique des entreprises. »

À l'avenir, Huawei continuera d'innover pour les offres Xinghe Intelligent Campus du point de vue du sans fil, des applications et de l'optimisation de l'expérience O&M, afin d'aider toutes les industries à progresser vers l'avenir des réseaux de campus intelligents centrés sur l'expérience.

Pour en savoir plus sur le Gartner® Peer Insights™ Customers' Choice, consultez le site : https://www.gartner.com/reviews/market/enterprise-wired-wireless-lan-access-infrastructure

Avis de non-responsabilité:

Gartner, Voice of the Customer for Enterprise Wired and Wireless LAN Infrastructure, Peer Contributors, 12 septembre 2024.

Gartner, Peer Insights, Magic Quadrant et le label Customers' Choice sont des marques commerciales de Gartner, Inc. et/ou de ses filiales. Tous droits réservés. Le contenu de Gartner Peer Insights consiste en des opinions d'utilisateurs finaux individuels basées sur leurs propres expériences, et il ne doit pas être interprété comme des déclarations de fait, et ne représente pas non plus les opinions de Gartner ou de ses affiliés. Gartner ne cautionne aucun fournisseur, produit ou service décrit dans ses publications de recherche et ne conseille pas aux utilisateurs de technologies de choisir uniquement les fournisseurs les mieux notés ou désignés. Les publications de Gartner représentent les opinions de l'organisation de recherche de Gartner et ne doivent pas être interprétées comme des déclarations de fait. Gartner décline toute garantie, explicite ou implicite, concernant cette étude, y compris toute garantie de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2518425/image.jpg