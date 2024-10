Huawei Raih Gelar "Gartner® Peer Insights™ Customers' Choice for Enterprise Wired and Wireless LAN Infrastructure 2024"

SHENZHEN, Tiongkok, 29 September 2024 /PRNewswire/ -- Pada 24 September 2024, Huawei mengumumkan telah dipilih pembaca Gartner® Peer Insights™ 2024 sebagai "Customers' Choice in the Voice of the Customer for Enterprise Wired and Wireless LAN Infrastructure" atas solusi Xinghe Intelligent Campus. Untuk kelima tahun secara berturut-turut, Huawei sukses meraih gelar tersebut. Bahkan, Huawei memperoleh gelar "Customers' Choice" dalam empat enam segmen klien: Midsize Enterprise (US$ 50 juta – 1 miliar); Public Sector, Government and Education; Asia/Pasifik; serta Eropa, Timur Tengah, dan Afrika.