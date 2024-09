Согласно Gartner® Peer Insights™ 2024 для создания ЛВС предприятий клиенты выбирают Huawei

Huawei согласно Gartner® Peer Insights™ 2024 признана клиентами заслуживающей звания Customers' Choice в категории «Инфраструктура для корпоративных проводных и беспроводных ЛВС»

ШЭНЬЧЖЭНЬ, Китай, 30 сентября 2024 г. /PRNewswire/ -- 24 сентября 2024 года компания Huawei объявила о том, что благодаря своим решениям Xinghe Intelligent Campus компания согласно документу Gartner® Peer Insights™ Voice of the Customer 2024 года исходя из мнения клиентов удостоена звания Customers' Choice (Выбор клиентов) в категории «Инфраструктура для корпоративных проводных и беспроводных ЛВС». Компания Huawei заслуживает такое признание уже пятый год подряд. Примечательно, что компания Huawei была отмечена как Customers' Choice (Выбор клиентов) в четырех из шести сегментов клиентов: среднее предприятие (от 50 млн до 1 млрд долларов США); государственный сектор, правительство и образование; Азиатско-Тихоокеанский регион; а также Европа, Ближний Восток и Африка.

Huawei peer-recognized as a 2024 Gartner® Peer Insights™ Customers' Choice for Enterprise Wired and Wireless LAN Infrastructure

По состоянию на 30 июня 2024 года клиенты из различных секторов, включая производство, ИТ-услуги, образование и телекоммуникации, изучили полные предложения Xinghe Intelligent Campus от Huawei на платформе Gartner Peer Insights. Мы считаем, что их впечатляющие отзывы показали глобальное признание Huawei с точки зрения влиятельности в отрасли, масштабов развертывания и готовности к коммерческому использованию.

«Мы очень рады снова быть удостоенными Gartner® Peer Insights™ звания Customers' Choice (Выбор клиентов) в категории "Инфраструктура для корпоративных проводных и беспроводных ЛВС", — сказал Шон Чжао (Shawn Zhao), президент направления "Сети для кампусов" компании Huawei. — Недавно компания Huawei запустила обновленное решение Xinghe Intelligent Campus, которое обеспечивает новый уровень беспроводной связи, работы приложений и удобства эксплуатации и обслуживания благодаря технологиям ИИ, что в конечном итоге ускоряет цифровую трансформацию предприятий».

Заглядывая в будущее, Huawei будет и дальше инновационно развивать предложения Xinghe Intelligent Campus в плане беспроводной связи, работы приложений и удобства эксплуатации и обслуживания, помогая всем отраслям двигаться в будущее интеллектуальных сетей кампуса, ориентированных на удобство пользователей.

Для получения дополнительной информации о том, как Gartner® Peer Insights™ признает поставщиком «Customers' Choice» (Выбор клиентов) посетите: https://www.gartner.com/reviews/market/enterprise-wired-wireless-lan-access-infrastructure

Отказ от ответственности:

Gartner, Voice of the Customer for Enterprise Wired and Wireless LAN Infrastructure, мнение коллег, 12 сентября 2024 г.

Gartner, Peer Insights, Magic Quadrant и значок «Customers' Choice» являются товарными знаками компании Gartner, Inc. и (или) ее аффилированных лиц. Все права защищены. Материалы Gartner Peer Insights состоят из мнений отдельных конечных пользователей, основанных на их собственном опыте, и не должны толковаться как заявления о фактах, а также не отражают взгляды Gartner или аффилированных лиц компании. Gartner не поддерживает какого-либо поставщика, продукт или услугу, упоминаемых в своих исследовательских публикациях, и не советует пользователям технологий выбирать только тех поставщиков, которые имеют самые высокие рейтинги или другие достижения. Исследовательские публикации Gartner содержат мнение исследовательской организации Gartner и не должны толковаться как констатация фактов. Gartner отказывается от предоставления любых гарантий, явных или подразумеваемых, в отношении этого исследования, включая любые гарантии пригодности для использования в коммерческих целях или пригодности для конкретной цели.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2518425/image.jpg