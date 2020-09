Huawei se esforça para construir Gêmeos Inteligentes da indústria com conectividade inteligente

David Wang, diretor executivo da Huawei e presidente do Conselho de Análise de Investimentos, fez um discurso intitulado "Gêmeos Inteligentes da Indústria de Construção com conectividade inteligente". De acordo com Wang, conectividade é produtividade. Não é o mero poder de computação, mas a forte conectividade que torna os Gêmeos Inteligentes mais inteligentes.

A Huawei acredita que o gigabit onipresente, a experiência determinística e a hiperautomação são as três principais características da conectividade inteligente.

Os Gêmeos Inteligentes impulsionam cinco novos requisitos para conectividade

Os quatro componentes principais dos Gêmeos Inteligentes são interações inteligentes, conectividade inteligente, aplicativos inteligentes e o hub inteligente. Entre eles, a conectividade inteligente é como o corpo de Gêmeos Inteligentes. Quais são os novos requisitos que os Gêmeos Inteligentes colocam na conectividade inteligente?

Existem três tipos de cenários de conectividade para os Gêmeos Inteligentes. Um é a conectividade dentro do hub inteligente, como a conexão de servidores de cluster de IA e data centers em nuvem. O segundo é a conectividade entre o hub inteligente e os dispositivos de interação inteligente; conectando o "cérebro" e os "membros", por assim dizer. O último tipo é a conectividade entre dispositivos de interação inteligente, como a conexão de câmeras AI, drones 4K e braços robóticos.

No geral, os Gêmeos Inteligentes apresentam cinco requisitos principais para conectividade: alta confiabilidade, perda zero de pacotes, serviços diferenciados, alta largura de banda em tempo real e O&M inteligente.

Para atender às necessidades de conectividade dos Gêmeos Inteligentes, a Huawei definiu as três principais características da conectividade inteligente:

O primeiro é o gigabit onipresente. A largura de banda é a base da conectividade. A ampla aplicação de câmeras de IA, drones, câmeras industriais e serviços industriais de VR/AR tornou essencial a conectividade gigabit onipresente.

A segunda é a experiência determinística. Conectividade para Gêmeos Inteligentes visa principalmente coisas e cenários de produção diversos. Por exemplo, durante os horários de pico em 2019, havia uma aeronave partindo ou chegando ao Aeroporto de Shenzhen em menos de um minuto, o que torna essencial garantir uma rede em tempo real. Em outro exemplo, as empresas de energia elétrica devem garantir "seis noves", ou até maior confiabilidade, e menos de dois minutos de queda de energia por domicílio por ano. Portanto, a conectividade determinística é vital para a segurança e confiabilidade dos serviços corporativos.

O terceiro é hiperautomação. À medida que as indústrias se tornam inteligentes, os tipos de serviço, bem como a escala e a complexidade das redes se multiplicam, tornando a O&M da rede mais difícil. A aplicação de big data e IA transformará o O&M tradicional e semiautomático em O&M hiperautomatizado, e deixará todas essas complexidades para serem tratadas pela inteligência digital.

Soluções de conectividade inteligente para todos os cenários da Huawei

Em termos de tecnologia, as soluções de conectividade inteligente para todos os cenários da Huawei fornecerão gigabit onipresente e conectividade de baixa latência para dispositivos de interação inteligente e aplicarão IA para obter experiência de rede determinística e O&M hiperautomatizado. Em termos de redes, essas soluções fornecerão aos Gêmeos Inteligentes campus, data center, WAN e redes de segurança. Quanto às indústrias, a conectividade inteligente será combinada com interações inteligentes, o hub inteligente e o know-how da indústria para desenvolver soluções inteligentes específicas para cada cenário para as indústrias.

Conectividade 5G inteligente: velocidade de uplink gigabit, latência de 20 ms e localização de nível submétrico

Para dar suporte à atualização inteligente das indústrias, a Huawei continuará aprimorando seus recursos de conectividade inteligente 5G em termos de largura de banda de uplink, latência e precisão de localização. Por exemplo, no domínio da manufatura inteligente, a Huawei usou sua tecnologia Super Uplink para fornecer velocidades de uplink gigabit para uploads de vídeo HD. Para cenários que requerem operação e controle remotos, como portas, a tecnologia de conectividade inteligente 5G da Huawei introduziu recursos como pré-agendamento e mini-slot para reduzir a latência para 20 ms e substituir 90% do trabalho manual por operações automatizadas. Graças ao UTDOA e maior largura de banda, a conectividade inteligente 5G da Huawei pode suportar precisão de localização de nível submétrico para manufatura inteligente, aumentando a eficiência da produção e do gerenciamento em parques industriais.

Redes IP inteligentes: alta largura de banda e sem perdas para todos os serviços

Com base em uma arquitetura de IA de três camadas composta de elementos de rede, redes e nuvens, as redes IP inteligentes da Huawei facilitam a atualização de campus, WAN e redes de data center para a versão 2.0.

A solução CloudCampus 2.0 da Huawei leva as redes do campus para a era dos gigabits, fornecendo a qualquer aplicativo conectividade gigabit por meio de qualquer dispositivo, permitindo o agendamento inteligente de recursos de rede. A solução CloudWAN 2.0 traz inteligência para redes WAN. Com o CloudWAN 2.0, é possível obter sinergia entre nuvens e redes, atendendo às necessidades de serviços diferenciados. O CloudFabric 2.0 permite perda zero de pacotes em redes de data center e aumenta a eficiência de computação e armazenamento de IA em mais de 30%, ajudando as redes de data center a se tornarem inteligentes.

Redes totalmente ópticas inteligentes F5G: interconexão de alta largura de banda e tubos flexíveis

A Huawei propôs a estratégia de rede totalmente óptica para a era F5G e lançou três soluções de rede totalmente óptica inteligente.

O primeiro é a solução Campus OptiX. O Campus OptiX oferece acesso de alta largura de banda para atender às necessidades do campus para novos serviços, como câmeras 4K e VR/AR.

O segundo é o Single OptiX. Esta solução pode atender às necessidades de transmissão em taxas diferentes, enquanto aumenta muito a eficiência.

O terceiro é DC OptiX. A equipe de TI pode implantar o DC OptiX com apenas um clique, tornando-o uma solução plug-and-play para cenários corporativos.

Por meio dessa estratégia, a Huawei está comprometida em estender a conectividade óptica até a borda da rede e levar a melhor experiência de serviço para cada pessoa, casa e organização.

As soluções ADN da Huawei visam empresas

As soluções ADN da Huawei trazem inteligência às redes. Ao integrar IA em elementos de rede, redes e nuvens, as redes ADN da Huawei são auto-organizadas, autorreparáveis e auto-otimizadas. Essas soluções tornarão os serviços da indústria digital e as operações hiperautomatizadas uma realidade.

Elemento de rede + AI: AI é aplicada para atualizar os elementos de rede tradicionais em elementos de rede inteligentes e digitais, permitindo um sensoriamento de dados mais ágil e processamento de cada elemento de rede.

Rede + AI: a Huawei usa IA para redefinir a gestão de rede. O sistema de gerenciamento e controle inteligente ajuda a construir gêmeos digitais de rede e permite o controle dinâmico e o gerenciamento de loop fechado de redes, como implantação automática, simulação pré-evento, verificação pós-evento, previsão e prevenção e otimização proativa.

Nuvem + AI: A Huawei fornece treinamento de IA baseado em nuvem e serviços de modelo para redes, e continua atualizando os sistemas de software e modelos de IA que já estão integrados em seus equipamentos e redes. Isso melhora constantemente as redes de direção autônoma e torna as redes mais inteligentes.

Os clientes da Huawei do Shenzhen Airport, China Southern Power Grid e SPD Bank compartilharam a aplicação da conectividade inteligente da Huawei nos setores de transporte, eletricidade e finanças.

Wang concluiu seu discurso dizendo: "Nos últimos 40 anos, a Huawei trabalhou com todas as partes interessadas para conectar os desconectados e construir um mundo totalmente conectado. Nos próximos 40 anos, estamos comprometidos em construir Gêmeos Inteligentes da indústria com conectividade inteligente."

A HUAWEI CONNECT 2020 é o principal evento anual patrocinado pela Huawei para o setor global de TIC e está sendo realizado em Xangai, de 23 a 26 de setembro de 2020. A HUAWEI CONNECT é uma plataforma aberta concebida para ajudar nossos clientes e parceiros a navegar por essas mudanças, compartilhar experiências e trabalhar juntos para criar um novo valor. No evento deste ano, vamos explorar tendências e oportunidades na digitalização do setor; mostrar tecnologias, produtos e soluções avançadas de TIC; dar uma visão privilegiada dos benefícios da inovação conjunta e compartilhar as melhores práticas em transformação digital. Nosso objetivo final é construir um ecossistema aberto e sólido do setor que irá beneficiar todas as partes interessadas e criar um novo valor para todas as indústrias. Para mais informações, acesse:

https://www.huawei.com/en/events/huaweiconnect2020/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1280881/David_Wang_Huawei_Executive_Director_Chairman_Investment_Review_Board_announces.jpg

FONTE Huawei

Related Links

www.huawei.com/cn



SOURCE Huawei