Huawei uvádza na trh Smart Classroom 2.0 na MWC 2023

BARCELONA, Španielsko, 2. marca 2023 /PRNewswire/ -- Spoločnosť Huawei predstavila na vzdelávacom fóre, ktoré je súčasťou veľtrhu MWC 2023, riešenie inteligentnej učebne novej generácie. Riešenie využíva Wi-Fi 7 a inteligentné okrajové zariadenia, ktoré prostredníctvom synergie cloud-okraj umožňujú inteligentné vyučovacie postupy. Na tomto fóre spoločnosť Huawei tiež navrhla zaviesť inkluzívne vzdelávacie zdroje, zlepšiť možnosti výskumu a optimalizovať riadenie prostredníctvom riešení vzdelávania pre všetky scenáre a prípadne urýchliť digitálnu modernizáciu odvetvia vzdelávania.

Mark Yang, riaditeľ odvetvia vzdelávania globálneho verejného sektora spoločnosti Huawei, vo svojom úvodnom prejave povedal: „IKT novej generácie vedú digitálnu transformáciu vzdelávania. V trende sú diverzifikované vzdelávacie kanály, pohlcujúci zážitok a univerzálne vzdelávanie. Spoločnosť Huawei spolupracuje s partnermi v oblasti riešení, aby pomohli zákazníkom vybudovať digitálny základ, vybudovať inteligentné kampusy a učebne a digitalizovať aktivity výučby. Spoločne podporujeme inteligentné prostredie pre zážitkové a interaktívne vyučovanie založené na scenároch s cieľom dosiahnuť lepšie vzdelanie a väčšie možnosti výskumu."

Nadim Abdulrahim, odborník na odvetvie z globálneho verejného sektora spoločnosti Huawei, oznámil uvedenie riešenia Smart Classroom 2.0 na trh a predstavil riešenia vzdelávania pre všetky scenáre od spoločnosti Huawei. Podľa pána Abdulrahima, „Riešenia vzdelávania od spoločnosti Huawei integrujú IKT do scenárov výučby. Spoločnosť Huawei modernizuje inteligentné učebne a umožňuje konvergovanú kampusovú sieť založenú na Huawei Wi-Fi 7, ktorá sa pripája do ekologickej a energeticky úspornej plne optickej sieti a vytvára tak diverzifikované inteligentné prostredie pre výučbu. Pomôže to pedagógom prelomiť obmedzenia času a priestoru a umožní univerzálnu výučbu a učenie sa pre rovnocenné a inkluzívne vzdelávanie."

Riešenie Smart Classroom 2.0 prináša nasledujúce výhody:

Prístupové terminály sú modernizované.

Wi-Fi 7 poskytuje rýchlosť vzdušného rozhrania 18,67 Gbit/s, čím zaisťuje plynulé online vzdelávanie.

Inteligentné okrajové zariadenia prepájajú video zdroje s cloudovou platformou a poskytujú funkcie, ako je inteligentná dochádzka, konverzia reči na text v reálnom čase a online správa zdrojov videa.

Riešenie podporuje živé vysielanie, automatické nahrávanie a analýzu tried, čím uľahčuje inteligentnú výučbu so synergiou okraj-cloud.

Spoločnosť Huawei zabezpečuje plynulé služby inteligentných učební pomocou konvergovanej kampusovej siete a NREN. Tie vytvárajú vysokovýkonnú digitálnu cloudovú základňu. Zameraním sa na inteligentné učebne, inteligentné kampusy a výskumné inovácie spoločnosť Huawei navrhuje riešenia vzdelávania pre všetky scenáre s cieľom podporiť rozvoj vysokokvalitného vzdelávania.

Ana Margarita Reyes, generálna riaditeľka panamskej spoločnosti Maiwei, technologickej a inovačnej spoločnosti EXSUSA, povedala: „V Paname konvenčné IKT bránia inteligentnej výučbe. Spolu so spoločnosťou Huawei budujeme inteligentné kampusy pomocou NCE-Campus, systému na ukladanie a analýzu videa, a IdeaHub. To vedie k efektívnej, inteligentnej správe kampusu a digitálnej výučbe a následne k lepšej skúsenosti so vzdelávaním."

Spoločnosť Huawei pomohla propagovať inteligentné vzdelávanie s viac ako 2800 klientmi z ministerstiev školstva, akademickej obce a výskumných ústavov v 120 krajinách a regiónoch. V budúcnosti bude spoločnosť Huawei pokračovať v poskytovaní inovatívnych riešení založených na scenároch pre sektor vzdelávania, urýchľovať digitálnu transformáciu a pomáhať svetu rozvíjať inovatívne talenty.

