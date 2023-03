Huawei wprowadza pierwsze rozwiązanie, w którym zastosowano „2 linie obrony i 6 warstw ochrony" do wielowarstwowej ochrony centrów danych przed oprogramowaniem ransomware

BARCELONA, Hiszpania, 3 marca 2023 r. /PRNewswire/ -- Firma Huawei zainaugurowała pierwsze w branży wielowarstwowe zabezpieczenie przed oprogramowaniem ransomware dla centrów danych oparte na współpracy pomiędzy siecią i urządzeniami pamięci masowej. Premiera produktu miała miejsce dzisiaj podczas targów Mobile World Congress (MWC) Barcelona 2023. Huawei niedawno zleciła firmie analitycznej IDC przygotowanie białej księgi pt. „Developing Ransomware Resilience with Multilayer Network, Storage, and Data Protection Architecture" („Budowanie odporności na oprogramowanie ransomware poprzez wielowarstwową architekturę ochrony sieci, urządzeń pamięci masowej i danych").

The MRP Solution Launch

Przeprowadzane przez hakerów ataki z użyciem oprogramowania ransomware polegają na zaszyfrowaniu danych użytkownika i ograniczeniu dostępu do sprzętu w celu wymuszenia okupu będącego warunkiem jego odblokowania. Tego typu ataki mogą skutkować nie tylko zakłóceniami w usługach, ale również ogromnymi szkodami dla reputacji ofiar.

Z punktu widzenia usług każda taka operacja ma kilka ważnych cech wspólnych:

a) Oprogramowanie ransomware jest niezwykle zróżnicowane. Między drugą połową 2021 r. i pierwszą połową 2022 r. liczba wariantów tego typu oprogramowania wzrosła o 98%, znacznie utrudniając szybkie i skuteczne wykrywanie ukrytych oraz nowych ataków, a także na reagowanie na nie;

b) Ransomware rozprzestrzenia się szybko, nie dając administratorom wiele czasu na reakcję po rozpoczęciu ataku. Microsoft ustalił, że oprogramowanie to może przeniknąć do systemu i uzyskać niezbędne zezwolenia w zaledwie 45 minut;

c) Skutki ataków z użyciem ransomware są bardziej dotkliwe dla przedsiębiorstw niż dla innego rodzaju użytkowników, zazwyczaj bowiem przywrócenie usług po ataku zajmuje im dużo czasu, a często też odzyskanie danych jest całkowicie niemożliwe. Jak wskazano w białej księdze opracowanej przez IDC, przeciętny czas zawieszenia usług z powodu ataku ransomware wynosił w 2022 r. pięć dni, a ponad 46% organizacji, które zapłaciły okup, nie udało się odzyskać danych.

Potrzebują one zatem pilnie skutecznego i kompleksowego zabezpieczenia, tradycyjne rozwiązania przeciwdziałające tego typu atakom są zwyczajnie niewystarczające.

W stworzonym przez Huawei innowacyjnym rozwiązaniu do wielowarstwowej ochrony przed oprogramowaniem ransomware (Multilayer Ransomware Protection - MRP) skupiono się natomiast na ochronie danych w oparciu o współpracę pomiędzy siecią i urządzeniami pamięci masowej. Rozwiązanie to pełni trzy główne funkcje - wykrywanie, reagowanie i odzyskiwanie na linii sieć-urządzenia pamięci masowej - które zapewniają lepsze zabezpieczenie przed zaszyfrowaniem danych i kradzieżą w porównaniu do konkurencyjnych rozwiązań.

W rozwiązaniu MRP zastosowano system składający się z dwóch linii obrony i sześciu warstw ochrony, aby zwiększyć bezpieczeństwo systemów informatycznych i zapewnić pełne szyfrowanie w obszarze pamięci masowej w celu skutecznego zapobiegania kradzieżom danych.

Dzięki wiodącemu w branży zespołowi Huawei pracującemu nad zabezpieczeniami przed ransomware stworzony przez firmę mechanizm wykrywania na linii sieć-urządzenia pamięci masowej zapewnia precyzję na poziomie 99,9% (dane wg raportu CNCTC), automatyzując proces wykrywania zagrożeń.

Opracowane przez Huawei rozwiązanie osiąga najwyższą w branży prędkość odzyskiwania danych (nawet 172 TB/godzinę), posługując się migawkami, dzięki czemu jest w stanie przywrócić usługi w ciągu sekund. Mechanizm tworzenia odseparowanej kopii danych (offline air gap) pozwala skutecznie poradzić sobie z blokadą usługi po zaszyfrowaniu, znacznie redukując czas jej przywracania.

Jak wyjaśnił Michael Quiu, prezes działu globalnego marketingu i rozwiązań w obszarze centrów danych w Enterprise BG Huawei: „Oprogramowanie ransomware stało się jednym z najpoważniejszych zagrożeń dla przedsiębiorstw na całym świecie. W minionym roku Huawei wprowadziła do oferty czterowarstwowe rozwiązanie zabezpieczającej urządzenia pamięci masowej, dzięki któremu wielu klientom udało się odeprzeć ataki ransomware. W tym roku ochrona ta zostanie dodatkowo wzmocniona dzięki zastosowaniu technologii MRP z dodatkowymi warstwami zabezpieczeń i współpracą na linii sieć-urządzenia pamięci masowej. Minimalizuje ona wpływ wymierzonych przeciwko przedsiębiorstwom ataków z wykorzystaniem oprogramowania ransomware, pozwalając nawet na całkowite zredukowanie przerw w działaniu usług".

Komentarz Duncana Browna, wiceprezesa Enterprise Research Europe w IDC: „Uważamy, że nadszedł czas na to, by nadać tym strategiom wielowarstwowy charakter, tak by obejmowały technologie infrastruktury takiej jak urządzenia pamięci masowej czy sieć, konsekwentne i kompleksowe szkolenia dotyczące bezpieczeństwa oraz regularne aktualizowanie zabezpieczeń punktów końcowych i sieci. Jest to najlepsza forma obrony przed oprogramowaniem ransomware".

Więcej informacji można znaleźć na stronie https://e.huawei.com/en/solutions/data-center/multi-level-data-center/mrp .

KONTAKT:

e-mail: [email protected]

Zdjęcie – https://mma.prnewswire.com/media/2013166/image_986294_40475425.jpg

SOURCE Huawei