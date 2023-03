Huawei lanza la primera solución MRP para centros de datos con "2 líneas de defensa y 6 capas de protección"

BARCELONA, España, 2 de marzo de 2023 /PRNewswire/ -- Huawei lanzó hoy la primera solución de protección contra ransomware CD multicapa de la industria basada en la colaboración entre redes y almacenamiento en el Congreso Mundial Móvil (MWC) Barcelona 2023. Huawei encomendó recientemente a IDC que escribiera un Informe técnico de IDC, Developing Ransomware Resilience with Multilayer Network, Storage, and Data Protection Architecture, que define sistemáticamente las mejores prácticas para el sistema de protección multicapa contra ataques con ransomware.

Durante los ataques con ransomware, los hackers cifran datos de usuario y restringen el acceso a activos, además de obligar a las víctimas a pagar un rescate para desbloquearlos. Los ataques de ransomware no solo pueden causar interrupciones en el servicio, sino que también causan daños masivos a la reputación de las víctimas.

Todos los ataques con ransomware comparten algunas características clave importantes desde una perspectiva de servicio:

a) Su software es extremadamente diverso. La cantidad de variantes de ransomware aumentó en 98 % entre el segundo semestre de 2021 y el primer semestre de 2022, lo que hizo muy difícil detectar y responder a ataques nuevos y encubiertos de manera rápida y eficaz.

b) El ransomware se propaga rápidamente, dejando poco tiempo para que los administradores respondan una vez que comienza un ataque. Microsoft descubrió que el ransomware puede penetrar en un sistema para obtener permisos en solo 45 minutos.

c) Las empresas sienten el impacto de los ataques con ransomware de manera más aguda que otros tipos de usuarios, ya que normalmente toma mucho tiempo restaurar los servicios después de un ataque y los datos a menudo no se pueden restaurar. El informe técnico del IDC muestra que el tiempo de inactividad promedio del servicio causado por los ataques ransomware fue de 5 días en 2022, y más del 46% de las organizaciones que pagaron un rescate igualmente no pudieron restaurar sus datos después del ataque.

Esto deja a las empresas en necesidad urgente de una protección efectiva de extremo a extremo, ya que las soluciones tradicionales de protección contra ransomware simplemente no pueden competir con estos desafíos.

La innovadora solución multicapa de protección contra ransomware (Multilayer Ransomware Protection; MRP) de Huawei recurre, en cambio, a capacidades de protección de datos basadas en la colaboración entre red y almacenamiento. Sus tres capacidades centrales —detección de almacenamiento de red, respuesta de almacenamiento de red y recuperación de almacenamiento de red— son capaces de prevenir mejor el cifrado y robo de datos que las soluciones competitivas.

La solución MRP utiliza un sistema compuesto por dos líneas de defensa y seis capas de protección para mejorar la seguridad de los sistemas de TI y ofrece cifrado de extremo a extremo en el campo de almacenamiento para bloquear eficazmente el robo de datos.

Gracias al equipo de protección contra ransomware líder en la industria y a los servicios de seguridad de Huawei, su mecanismo de detección de asociaciones de almacenamiento de red también ofrece una precisión del 99,9 % (basado en el informe de CNCTC), que automatiza la detección de amenazas.

La solución MRP de Huawei ofrece la velocidad de recuperación más rápida de la industria, de hasta 172 TB por hora, y utiliza instantáneas seguras para recuperar servicios en segundos. Su almacenamiento offline air-gap también hace frente eficazmente al bloqueo del servicio a largo plazo después de que se encriptan los datos, lo que reduce el tiempo de recuperación.

Michael Qiu, presidente del Departamento Global de Marketing y Ventas de Soluciones de Centros de Datos, Enterprise BG, Huawei, explicó: "El ransomware se ha convertido en una de las amenazas más graves para las empresas a nivel mundial. El año pasado, Huawei lanzó la solución de almacenamiento de cuatro capas, que ayudó a muchos clientes a derrotar ataques con ransomware. Este año, nuestra nueva tecnología multicapa de protección contra ransomware (MRP) basada en la colaboración en el almacenamiento de red refuerza la protección. Esto minimiza el impacto de los ataques con ransomware en las empresas, ofreciendo incluso cero tiempo de interrupción en el servicio".

Duncan Brown, vicepresidente de Enterprise Research Europe, IDC, señaló: "Creemos que es hora de elevar estas estrategias a un enfoque multicapa que incluye una combinación de tecnologías de infraestructura como almacenamiento y red, capacitación consistente e integral en concientización sobre seguridad y actualización regular de la seguridad de los terminales y la red. Esta es la mejor defensa contra el software malicioso".

Para obtener más información, visite https://e.huawei.com/en/solutions/data-center/multi-level-data-center/mrp.

