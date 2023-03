Huawei lance la première solution MRP pour les centres de données avec « 2 lignes de défense et 6 couches de protection »

BARCELONE, Espagne, 2 mars 2023 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, Huawei a lancé la première solution de protection multicouche des centres de données contre les ransomwares du secteur, qui s'appuie sur une association de solutions de réseau et de stockage, à l'occasion du au Mobile World Congress (MWC) 2023 à Barcelone. Huawei a récemment chargé IDC de rédiger un livre blanc, Developing Ransomware Resilience with Multilayer Network, Storage, and Data Protection Architecture (Développer la résilience face aux ransomwares grâce à une architecture multicouche de réseau, de stockage et de protection des données, en français), dans lequel les meilleures pratiques pour un système de protection multicouche contre les attaques par ransomwares sont définies de manière méthodique.

Lors d'une attaque par ransomware, les pirates cryptent les données des utilisateurs et restreignent l'accès aux ressources, puis obligent les victimes à payer une rançon pour les débloquer. Les attaques par ransomwares peuvent non seulement provoquer une interruption de service, mais aussi impacter de manière significative la réputation des victimes.

Toutes les attaques par ransomwares partagent certaines caractéristiques clés importantes du point de vue des services :

a) Les logiciels utilisés sont extrêmement diversifiés. Le nombre de ransomwares différents a augmenté de 98 % entre la deuxième moitié de l'année 2021 et le début de l'année 2022, ce qui rend très difficile de détecter ces attaques dissimulées et nouvelles ainsi que d'y répondre.

b) Les ransomwares se propagent rapidement, ce qui laisse peu de temps aux administrateurs pour réagir une fois l'attaque lancée. Microsoft a constaté que les ransomwares peuvent pénétrer dans un système pour obtenir des autorisations en seulement 45 minutes.

c) L'impact des attaques par ransomwares est beaucoup plus grand sur les entreprises que sur les autres types d'utilisateurs, car il leur faut généralement beaucoup de temps pour restaurer les services après une attaque et il arrive même souvent que les données ne puissent pas être récupérées du tout. Le livre blanc d'IDC indique que le temps d'interruption de service moyen causé par les attaques par ransomwares était de 5 jours en 2022, et que plus de 46 % des organisations qui avaient payé une rançon n'avaient quand même pas pu récupérer leurs données après l'attaque.

Les entreprises ont donc urgemment besoin d'une protection efficace de bout en bout, car les solutions traditionnelles de protection contre les ransomwares ne peuvent tout simplement pas relever ces défis.

La solution innovante de protection multicouche contre les ransomwares de Huawei se tourne plutôt vers des capacités de protection des données basées sur l'association entre le réseau et le stockage. Ses trois fonctions principales, à savoir, la détection réseau/stockage, la réponse réseau/stockage et la récupération réseau/stockage, permettent de mieux prévenir le cryptage et le vol de données que les solutions concurrentes.

La solution MRP utilise un système composé de deux lignes de défense et de six couches de protection pour renforcer la sécurité des systèmes informatiques et assure un cryptage de bout en bout au niveau du stockage pour bloquer efficacement le vol de données.

Grâce à l'équipe de protection contre les ransomwares et aux services de sécurité de pointe de Huawei, son mécanisme de détection des associations réseau/stockage offre également une précision de 99,9 % (selon le rapport CNCTC), ce qui permet d'automatiser la détection des menaces.

La solution MRP de Huawei offre la vitesse de récupération la plus rapide du secteur, jusqu'à 172 To/heure, et utilise des captures instantanées sécurisées pour récupérer les services en quelques secondes. Son stockage hors ligne de type « air-gap » permet également de faire face efficacement au verrouillage à long terme des services après le cryptage des données, en réduisant le temps de récupération.

Michael Qiu, président du département Global Data Center Marketing & Solution Sales, Enterprise BG, Huawei, explique : « Les ransomwares sont devenus l'une des plus grandes menaces pour les entreprises dans le monde. L'année dernière, Huawei a lancé la solution de stockage à quatre couches, qui a aidé de nombreux clients à lutter contre les attaques par ransomwares. Cette année, notre nouvelle technologie de protection multicouche contre les ransomwares, fondée sur l'association entre le réseau et le stockage, renforcera davantage la protection. Elle minimise l'impact des attaques par ransomwares sur votre entreprise, avec un nombre d'interruptions de service nul. »

Duncan Brown, vice-président d'Enterprise Research Europe, IDC, a également déclaré : « Nous pensons qu'il est temps d'élever ces stratégies à une approche multicouche qui inclut une combinaison de technologies d'infrastructure telles que le stockage et le réseau, une formation cohérente et complète de sensibilisation à la sécurité, et une mise à jour régulière de la sécurité des terminaux et du réseau. C'est la meilleure défense contre les ransomwares. »

Pour plus de détails, visitez le site https://e.huawei.com/en/solutions/data-center/multi-level-data-center/mrp .

