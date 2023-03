Huawei lança a 1ª solução de MRP para Data Centers com "2 linhas de defesa e 6 camadas de proteção"

BARCELONA, Espanha, 2 de março de 2023 /PRNewswire/ -- A Huawei lançou hoje, no Mobile World Congress (MWC) Barcelona 2023, a primeira solução de proteção contra ransomware DC multicamadas do setor, com base na colaboração de armazenamento em rede. A Huawei contratou recentemente a IDC para escrever um White Paper da IDC, Developing Ransomware Resilience with Multilayer Network, Storage, and Data Protection Architecture, que define sistematicamente as melhores práticas para o sistema de proteção multicamadas para ataques de ransomware.

Durante ataques de ransomware, os hackers criptografam os dados do usuário, restringem o acesso aos ativos e forçam as vítimas a pagar um resgate para desbloqueá-los. Os ataques de ransomware podem não apenas causar interrupção do serviço, mas também resultar em danos maciços à reputação das vítimas.

Todos os ataques de ransomware compartilham alguns recursos importantes do ponto de vista do serviço:

a) O software deles é extremamente diversificado. O número de variantes de ransomware aumentou 98% entre 2021 H2 e 2022 H1, tornando muito difícil detectar e responder a ataques secretos e novos de forma rápida e eficaz.

b) O ransomware se espalha rapidamente, deixando pouco tempo para os administradores responderem quando um ataque começa. A Microsoft descobriu que o ransomware pode penetrar em um sistema para obter permissões em apenas 45 minutos.

c) As empresas corporativas sentem o impacto dos ataques de ransomware de forma mais aguda do que outros tipos de usuários, pois normalmente leva muito tempo para restaurar os serviços após um ataque e os dados geralmente não podem ser restaurados. O informe técnico do IDC mostra que o tempo médio de inatividade do serviço causado por ataques de ransomware foi de 5 dias em 2022 e mais de 46% das empresas que pagaram pelo resgate não puderam restaurar seus dados.

Isso faz com que as empresas necessitem urgentemente de proteção efetiva de ponta a ponta, uma vez que as soluções tradicionais de proteção de ransomware simplesmente não podem competir com esses desafios.

A inovadora solução de proteção de ransomware multicamadas (MRP) da Huawei recorre aos recursos de proteção de dados baseados na colaboração de armazenamento de rede. Seus três recursos principais - detecção de armazenamento de rede, resposta de armazenamento de rede e recuperação de armazenamento de rede - são capazes de prevenir melhor a criptografia e roubo de dados do que as soluções concorrentes.

A solução MRP utiliza um sistema composto por duas linhas de defesa e seis camadas de proteção para melhorar a segurança dos sistemas de TI e oferece criptografia de ponta a ponta no campo de armazenamento para bloquear efetivamente o roubo de dados.

Graças à equipe de proteção de ransomware e serviços de segurança líderes do setor da Huawei, seu mecanismo de detecção de associação de armazenamento de rede também oferece 99,9% de precisão (com base no relatório CNCTC), automatizando a detecção de ameaças.

A solução MRP da Huawei oferece a velocidade de recuperação mais rápida do setor, de até 172 TB/hora, e utiliza snapshots seguros para recuperar serviços em segundos. Seu armazenamento off-line de espaço aéreo também atende efetivamente ao bloqueio de serviço de longo prazo após a criptografia dos dados, reduzindo o tempo de recuperação.

Michael Qiu, presidente do departamento Global de Marketing e Vendas de Soluções de Data Center., Enterprise BG, Huawei, explicou: "O ransomware se tornou uma das ameaças mais graves às empresas de todo o mundo. No ano passado, a Huawei lançou a solução de armazenamento de quatro camadas, que ajudou muitos clientes a derrotar ataques de ransomware. Este ano, nossa nova tecnologia de proteção de ransomware multicamadas (MRP) desenvolvida com base na colaboração de armazenamento de rede reforça a proteção. Ela minimiza o impacto dos ataques de ransomware em sua empresa, proporcionando até mesmo zero tempo de inatividade de serviço".

Duncan Brown, vice-presidente da Enterprise Research Europe, IDC, observou: "Acreditamos que está na hora de elevar essas estratégias a uma abordagem de múltiplas camadas, que inclui uma combinação de tecnologias de infraestrutura, como armazenamento e rede, treinamento consistente e abrangente de conscientização de segurança e atualização regular de endpoint e segurança de rede. Esta é a melhor defesa contra o ransomware".

Para mais detalhes, acesse https://e.huawei.com/en/solutions/data-center/multi-level-data-center/mrp.

