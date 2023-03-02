Huawei представляет 1-е MPR решение для Центров Обработки Данных

Huawei представляет 1-е MRP решение для Центров Обработки Данных с 2 линиями и 6 уровнями защиты

БАРСЕЛОНА, Испания, 2 марта 2023 г. /PRNewswire/ -- Сегодня на Mobile World Congress (MWC) 2023 в Барселоне компания Huawei представила первое в отрасли многослойное решение для защиты от вымогателей, основанной на сотрудничестве сетей с хранилищами. Компания Huawei недавно поручила IDC написать IDC White Paper, разработав Ransomware Resilience с архитектурой Multilayer Network, хранения и защиты данных, которая систематически определяет передовые методы многослойной системы защиты от атак программ-вымогателей.

The MRP Solution Launch

Во время атак с использованием программ-вымогателей хакеры шифруют пользовательские данные и ограничивают доступ к активам, а также заставляют жертв платить выкуп, чтобы разблокировать их. Атаки программ-вымогателей не только вызывают перебои в обслуживании, но и могут привести к огромному ущербу репутации жертв.

Во всех атаках программ-вымогателей есть ряд важных ключевых особенностей с точки зрения обслуживания:

a) Их программное обеспечение чрезвычайно разнообразно. В период со второй половины 2021 до первой половины 2022 количество программ-вымогателей увеличилось на 98%, что очень затрудняет быстрое и эффективное выявление, и реакцию на скрытые и новые атаки.

b) Программа-вымогатель распространяется быстро, оставляя администраторам мало времени для реагирования на атаку. Microsoft обнаружила, что программа-вымогатель может проникнуть в систему и получить разрешения всего за 45 минут.

c) Корпоративные предприятия более остро ощущают влияние атак программ-вымогателей в сравнении с другими типами пользователей, поскольку восстановление сервисов после атаки обычно занимает длительное время, а восстановление данных зачастую невозможно. В информационном документе IDC показано, что среднее время простоя сервисов, вызванное атаками программ-вымогателей, в 2022 году составило 5 дней, более 46% организаций, выплативших выкуп, все еще не смогли восстановить свои данные после атаки.

В связи с этим предприятия остро нуждаются в эффективной сквозной защите, поскольку традиционные средства защиты от программ-вымогателей просто не могут конкурировать с этими проблемами.

Разработанное компанией Huawei инновационное решение Многослойной Системы Защиты (MRP) от программ-вымогателей направлено на возможности защиты данных, которые основаны на взаимодействии между сетью и хранилищем. Благодаря ее основным возможностям: обнаружению, реагированию и восстановлению сетевых хранилищ лучше удаётся предотвращать шифрование и кражу данных по сравнению с конкурирующими решениями.

В MRP решении используется система, состоящая из двух линий защиты и шести уровней для повышения безопасности ИТ-систем и обеспечивающая сквозное шифрование в поле хранения для эффективной блокировки кражи данных.

Благодаря ведущей в отрасли команде по защите от программ-вымогателей и службам безопасности Huawei, их механизм по определению связей в сетевых хранилищах также обеспечивает точность на 99,9% (на основе отчета CNCTC), автоматизируя обнаружение угроз.

Разработанное компанией Huawei MRP решение обеспечивает самую быструю в отрасли скорость восстановления до 172 ТБ в час и использует защищенные моментальные снимки для восстановления сервисов в считанные секунды. Кроме того, ее автономное воздушное хранилище эффективно справляется с долгосрочной блокировкой сервисов после шифрования данных, сокращая время восстановления.

Майкл Цю, президент отдела маркетинга и продаж Глобального центра обработки данных, Enterprise BG, Huawei, пояснил: «Программы-вымогатели стали одной из самых серьезных угроз для бизнеса во всем мире. В прошлом году компания Huawei представила четырёхслойное решение для хранения данных, помогающее многим клиентам бороться с атаками программ-вымогателей. В этом году зашита усилена благодаря нашей новой многослойной технологии защиты от вирусов-вымогателей (MRP), основанной на совместной работе сетевых хранилищ. Это сводит к минимуму влияние атак программ-вымогателей на ваш бизнес, перекрывая даже нулевой простой в сервисе».

Дункан Браун, вице-президент Enterprise Research Europe, IDC отметил: «Мы убеждены в том, что настало время вывести эти стратегии на многоуровневый подход, включающий в себя сочетание таких инфраструктурных технологий, как хранение и сеть, последовательное и комплексное обучение по вопросам безопасности, а также регулярное обновление средств защиты конечных устройств и сетей. Это лучшая защита от программ-вымогателей».

Для более подробной информации, пожалуйста, перейдите: https://e.huawei.com/en/solutions/data-center/multi-level-data-center/mrp.

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