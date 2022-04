HUBLOT LANCE DEUX NFT AVEC TAKASHI MURAKAMI

Cette nouvelle étape dans la collaboration, développée avec Takashi Murakami, prend la forme de deux Gifs animés déclinant la fleur humanisée au sourire espiègle, thème emblématique du travail de Murakami et de son mouvement artistique Superflat. Basé sur la version All Black, le premier sera disponible en une quantité de 216 exemplaires, tandis que le second, reprenant les couleurs de la très exclusive Sapphire Rainbow version, ne sera proposé qu'en 108 reproductions. Ces oeuvres NFT s'adressent en priorité aux propriétaires de l'une des deux montres en édition limitée, à qui elles seront offertes. Les détenteurs actuels de celles-ci pourront être retracés facilement grâce au système de protection et de garantie Hublot e-warranty. (Un système de garantie développé par Hublot s'inscrivant dans une tendance globale de lutte contre la contrefaçon, de suivi et de traçage du cycle de vie du produit, initiée par LVMH. La Hublot e-warranty est sauvegardée dans la blockchain AURA.) Ceux qui le souhaitent auront ensuite le droit de recevoir gracieusement leur NFT directement sur leur portefeuille eWallet. Courant mai, Hublot ouvrira ensuite une page sur la plateforme décentralisée de commerce de tokens non fongibles OpenSea, une plateforme sur laquelle les propriétaires pourront échanger leurs NFT.

Leur lancement des NFT Hublot x Takashi Murakami sera accompagné d'une campagne de promotion très arty, reprenant les principes de la guerilla marketing. Après leur présentation à la foire horlogère Watches & Wonders à Genève, des affiches seront placardées à la sauvette à Londres et New York et des projections lumineuses géantes illumineront des bâtiments emblématiques.

Une quantité limitée des NFT sera disponible au public dès mai 2022. Restez à l'affût !

Fondée en Suisse en 1980, Hublot se distingue par son concept innovant résultant de l'association inédite de l'or et du caoutchouc : l'« Art de la Fusion » est né de l'imaginaire visionnaire de son Chairman, Jean-Claude Biver, et impulsé par l'habileté de Ricardo Guadalupe, son CEO depuis 2012.

La naissance de l'iconique modèle Big Bang en 2005, récompensé à plusieurs reprises, ouvre alors la voie à de nouvelles collections phares (Classic Fusion, Spirit of Big Bang) à complications simples aux plus sophistiquées, signant l'ADN d'exception de la Manufacture horlogère suisse à la croissance fulgurante.

Respectueuse de la préservation de ses savoir-faire traditionnels de pointe et guidée par sa philosophie « Be First, Different and Unique », la Maison Horlogère suisse fait preuve d'une avant-garde constante, à travers ses innovations sur les matières (Magic Gold - or inrayable, céramiques de couleurs vives, saphir), la création de mouvements Manufacture (Unico, Meca-10, Tourbillon).

Entre hier et aujourd'hui, Hublot s'est tournée vers un futur visionnaire pour une Maison de Haute Horlogerie : celui de la fusion avec les grands événements de notre temps (FIFA World CupTM, UEFA Champions League, UEFA EUROTM) ainsi que les plus beaux ambassadeurs du moment (Chiara Ferragni, Pelé, Kylian Mbappé, Usain Bolt, Novak Djokovic).

Retrouvez l'univers de Hublot dans notre réseau de boutiques situées dans les plus grandes villes du monde : Genève, Paris, Londres, New York, Hong Kong, Dubaï, Tokyo, Singapour, Zurich et sur HUBLOT.com.

