HUBLOT LANCIERT ZWEI NFTs MIT TAKASHI MURAKAMI

Die neue Phase der künstlerischen Zusammenarbeit mit Takashi Murakami äußert sich in zwei statischen NFTs mit der verschmitzt lachenden Blume, dem immer wiederkehrenden Motiv des Künstlers und seiner Superflat-Kunstbewegung. Das erste NFT basiert auf der All-Black-Ausführung und ist auf 216 Exemplare limitiert, das zweite soll die Farben der höchst exklusiven „Sapphire Rainbow"-Version aufgreifen und auf 108 Exemplare limitiert werden. Diese digitalen NFT-Kunstwerke sind in erster Linie für die Eigentümer der beiden limitiert aufgelegten Modelle gedacht und sollen ihnen kostenlos zur Verfügung gestellt werden. Die aktuellen Besitzer der Uhren sind dank Hublots elektronischer Garantie und dem entsprechenden Garantiesystem leicht ausfindig zu machen (das System wurde von Hublot als Teil eines globalen, von LVMH initiierten Vorstoßes gegen Korruption und für die Nachverfolgung des Produktlebenszyklus entwickelt; die elektronische Hublot Garantiekarte wird in der AURA-Blockchain gespeichert). Wer eine dieser Uhren besitzt, wird das dazugehörige NFT auf Wunsch in der eigenen E-Wallet erhalten können. Im Mai richtet Hublot eine Seite auf dem dezentralen Marktplatz für Non-Fungible-Token ein, auf welcher die Besitzer mit ihren NFTs Handel treiben können.

Die Einführung der Hublot x Takashi Murakami NFTs wird durch eine kunstvolle Kampagne unterstützt, die auf den Grundsätzen des Guerrilla-Marketings beruht. Nach der Präsentation auf der Genfer Uhrenmesse Watches & Wonders werden Plakate an geheim gehaltenen Orten in London und New York erscheinen und Wahrzeichen mit monumentalen Projektionen bespielt.

Im Mai 2022 wird eine limitierte Anzahl dieser NFTs zudem für die Öffentlichkeit erhältlich sein. Stay tuned!

HUBLOT

Die Marke HUBLOT wurde 1980 in der Schweiz gegründet und zeichnet sich seit jeher durch ihr innovatives Konzept aus, das mit der beispiellosen Kombination von Gold und Kautschuk begann: Die „Kunst der Fusion" ist der visionären Vorstellungskraft des Vorsitzenden Jean-Claude Biver entsprungen und wird durch CEO Ricardo Guadalupe seit 2012 weiter vorangetrieben.

Die Einführung des ikonischen, mehrfach ausgezeichneten Designs der Big Bang im Jahr 2005 ebnete den Weg für weitere, erfolgreiche Kollektionen (Classic Fusion, Spirit of Big Bang) mit Komplikationen, die von den klassischen bis hin zu den kompliziertesten der Uhrmacherei reichen. Sie prägt bis heute einschlägig die außergewöhnliche DNA der Schweizer Uhrenmanufaktur mit beeindruckendem, stetigem Wachstum.

Die Schweizer Uhrenmanufaktur ist bestrebt, ihre traditionsreiche und innovative Expertise fortwährend voranzutreiben, geleitet von der Philosophie der Marke „Be First, Different and Unique". Durch ihren Pionier- und Innovationsgeist sowie die Kreation von neuen Materialien (kratzfestes Magic Gold, Keramik in kräftigen Farben, Saphir) und Manufakturwerken (UNICO, Meca-10, Tourbillon) ist HUBLOT stets einen Schritt voraus.

HUBLOT, eine Marke der Haute Horlogerie mit visionärer Zukunft, verbindet sich mit den wichtigsten Ereignissen der Zeit (FIFA World CupTM, UEFA Champions League, UEFA EUROTM) und den herausragendsten Persönlichkeiten als Markenbotschafter (Chiara Ferragni, Pelé, Kylian Mbappé, Usain Bolt, Novak Djokovic).

Entdecken Sie die Welt von HUBLOT in den Boutiquen in den schönsten Städten der Welt: Genf, Paris, London, New York, Hongkong, Dubai, Tokio, Singapur, Zürich und in vielen weiteren Städten sowie auf HUBLOT.com

SOURCE Hublot SA