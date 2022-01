HUGO BOSS LANÇA CAMPANHAS COM ASTROS PARA BOSS E HUGO COMO PARTE DE SUA AMPLA REFORMULAÇÃO DE MARCA

Em linha com a estratégia de crescimento CLAIM 5 da empresa, tanto a BOSS quanto a HUGO assumem uma nova e moderna identidade de marca centrada em um público mais jovem e global. Todo o design da coleção, conceitos de loja e experiência da marca omnicanal serão centrados em uma estética mais lúdica e casual, mantendo-se fiel aos códigos da marca de excelência no vestuário.

"Com a atualização da marca e o lançamento das campanhas repletas de astros, estamos inaugurando uma era totalmente nova para BOSS e HUGO. O nosso objetivo é entusiasmar públicos-alvos novos e mais jovens e transformá-los em fãs das nossas marcas. Ambas as campanhas são, portanto, um passo importante para aumentar ainda mais a relevância da marca e alcançar nosso objetivo de nos tornarmos uma das 100 principais marcas globais nos próximos anos", afirma Daniel Grieder, CEO da HUGO BOSS AG.

Também será apresentada uma experiência atualizada e envolvente para os clientes no site hugoboss.com. Com o acesso a ainda mais imagens, vídeos e conteúdo inspirador, os clientes terão a oportunidade de mergulhar nos novos produtos, proporcionando uma experiência de compra mais agradável e imersiva. A usabilidade aprimorada apoiará o crescimento do negócio de comércio eletrônico, e ainda mais serviços digitais e omnicanal estarão disponíveis ao longo de 2022.

BOSS: campanha #BEYOUROWNBOSS

BOSS divulga um elenco de estrelas escolhido como os rostos coletivos da campanha Primavera/Verão 2022 #BeYourOwnBOSS. A impressionante campanha dirigida às redes sociais, fotografada pelo aclamado fotógrafo de moda Mikael Jansson, foi capturada em sets ao redor do mundo.

Em conjunto, a BOSS anuncia uma parceria estratégica com a estrela do TikTok Khaby Lame. Após um evento da Semana de Moda de Milão que quebrou recordes, trazendo 4 bilhões de impressões em apenas 4 dias, na qual a BOSS lançou Lame em sua estreia na passarela da moda, uma parceria com embaixadores da marca foi formada para incluir duas coleções condensadas com design participativo.

A campanha #BeYourOwnBOSS apresenta as top models Kendall Jenner, Hailey Bieber e Joan Smalls, o rapper americano mundialmente famoso Future, a estrela internacional do TikTok Khaby Lame, o cantor e ator sul-coreano Lee Min-ho, o boxeador profissional britânico Anthony Joshua, o campeão de tênis italiano Matteo Berrettini e a corredora alemã Alica Schmidt.

Além da campanha global, um amplo espectro dedicado de conteúdo de engajamento social foi criado na forma de podcasts, bastidores, stories e reels. A campanha será ativada em todo o mundo em todos os pontos de contato com o consumidor, liderando com publicidade social e fora de casa em 35 metrópoles em todo o mundo.

Na data de lançamento da campanha marcada para 26 de janeiro, uma impressionante ativação digital de 200 talentos, incluindo os membros do elenco de destaque, publicará suas histórias pessoais BOSS no Instagram, Weibo, Red e WeChat com imagens de si mesmos vestindo o moletom exclusivo BOSS.

"Estamos absolutamente entusiasmados com esse elenco incrível da BOSS. Os talentos e personalidades da campanha incorporam perfeitamente o que um chefe representa hoje. O aprofundamento dos aspectos mais pessoais, emocionais e envolventes de ser um chefe no mundo atual nos ajuda a nos conectar de uma maneira mais concreta e tangível à geração do milênio", explica Daniel Grieder.

HUGO: CAMPANHA #HOWdoyouHugo

A campanha #HowDoYouHUGO também fotografada pelo aclamado fotógrafo de moda Mikael Jansson, apresenta a top model do Sudão do Sul Adut Akech, os rappers Big Matthew, SAINt JHN e a dançarina americana Maddie Ziegler. Um casal na vida real, esta é a primeira vez que Akech e SAINt JHN são apresentados juntos em uma campanha.

Além das imagens da campanha global, diferentes camadas de conteúdo social conectadas aos mundos da dança e da música foram produzidas na forma de bastidores, entrevistas e desafios do TikTok. Essa campanha de 360 graus será ativada em todos os canais, incluindo o TikTok, bem como com marketing de guerrilha, murais pintados e cobertura de ônibus e trens urbanos em várias cidades do mundo. O rosto da marca, Big Matthew, e o criador do TikTok, Vik White, coreografaram um desafio de dança, #HowDoYouHUGO, que será ampliado por 60 criadores do TikTok para criar movimento e engajamento nessas plataformas.

"Hoje, mais do que nunca, é importante seguir seu próprio caminho, e esse princípio é a base da plataforma da marca HUGO. HUGO é uma marca para pessoas jovens, não convencionais e progressistas que vivem a vida em seus próprios termos", acrescenta Daniel Grieder.

