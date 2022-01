Huion stellt Kamvas Pro 13(2.5K) und Kamvas Pro 16(2.5K) vor: Eine Integration von herausragender Leistung und innovativem Design

Unter Berücksichtigung der Kundenwünsche konzentriert sich Huion stets auf die Erforschung und Entwicklung besserer Produkte.

Sowohl Kamvas Pro 13 (2,5K) als auch Kamvas Pro 16 (2,5K) verfügen über einen großen Bildschirm, der einen großen Arbeitsbereich bietet und gleichzeitig dünn (10 mm) und tragbar ist, so dass Sie überall arbeiten können.

Die beiden Stift-Displays verfügen über die Quantum-Dot-Technologie und eine 2,5K-QHD-Auflösung, die eine hohe Detailgenauigkeit der Bilder garantiert. Kamvas Pro 13 (2,5K) hat doppelt so viele Pixel wie ein Full HD-Displays, weil die 2,5K QHD-Auflösung zum ersten Mal in der Branche erfolgreich auf ein 13,3-Zoll-IPS-Display angewendet wird.

Die fortschrittliche QLED-Quantenpunkttechnologie hilft, schädliches blaues Licht zu reduzieren und gleichzeitig einen sRGB-Farbraum von 145 % zu erreichen. Dementsprechend können die beiden Stift-Displays 16,7 Mio. Farben anzeigen und Bilder mit hoher Sättigung, präzisen Farbtönen und natürlicher Helligkeit darstellen.

Authentisches Kreationserlebnis

Huion ist eines der wenigen Unternehmen, die batterielose EMR-Technologie unabhängig entwickeln und anwenden.

Kamvas Pro 13(2.5K) und Kamvas Pro 16(2.5K) sind mit dem digitalen Stift PW517 ausgestattet, der mit Huion PenTech 3.0, der neuesten Anwendung der batterielosen EMR-Technologie, arbeitet. Die Innovationskraft der EMR-Technologie von Huion wird somit erneut unter Beweis gestellt.

8192 Stufen Druckempfindlichkeit und eine Übertragungsrate von >220 PPS gewährleisten die sofortige Wiedergabe natürlicher und feiner Linien. Die Neigungserkennung von ±60° unterstützt die Umsetzung verschiedener Zeichentechniken wie Schattierungen, Skizzen und Umrandungen.

Benutzerfreundliches Design erleichtert die Bedienung

Kamvas Pro 13(2,5K) und Kamvas Pro 16(2,5K) verfügen über zwei USB-C-Anschlüsse, mit denen der Benutzer das Display über ein vollwertiges USB-C-zu-USB-C-Kabel oder ein 3-in-2-Kabel effizient an Computer oder Android-Geräte anschließen kann. In der Zwischenzeit kann der Benutzer in den Stift-Tabletmodus wechseln, um eine andere Art des Zeichnens zu erleben.

Um mehr Menschen digitale Farblösungen anbieten zu können, hat sich Huion stets der Entwicklung innovativer und leistungsstarker Produkte verschrieben, um digitale Künstler weltweit zu unterstützen.

